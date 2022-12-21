***AHGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***AHGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [AHGAZ]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarAhlatçı Doğalgaz payları, 22/12/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 208.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiAHLATCI DOGALGAZ XUTUM 22/12/2022AHLATCI DOGALGAZ XTUMY 22/12/2022AHLATCI DOGALGAZ XYLDZ 22/12/2022AHLATCI DOGALGAZ XHARZ 22/12/2022AHLATCI DOGALGAZ XKTUM 22/12/2022AHLATCI DOGALGAZ XUHIZ 22/12/2022AHLATCI DOGALGAZ XELKT 22/12/2022AHLATCI DOGALGAZ XSIST 22/12/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088991BIST