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***AHGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

21.12.2022 16:50
***AHGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***AHGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Ahlatçı Doğalgaz payları, 22/12/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 208.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
AHLATCI DOGALGAZ XUTUM 22/12/2022
AHLATCI DOGALGAZ XTUMY 22/12/2022
AHLATCI DOGALGAZ XYLDZ 22/12/2022
AHLATCI DOGALGAZ XHARZ 22/12/2022
AHLATCI DOGALGAZ XKTUM 22/12/2022
AHLATCI DOGALGAZ XUHIZ 22/12/2022
AHLATCI DOGALGAZ XELKT 22/12/2022
AHLATCI DOGALGAZ XSIST 22/12/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088991


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEEN 5.342,20 643.223.085 % 10,00  
ETILR 14,08 53.443.078 % 10,00  
DOBUR 67,70 14.487.865 % 9,99  
CASA 190,40 4.546.942 % 9,99  
ALFAS 321,80 256.758.307 % 9,98  
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16:58 Alış Satış %  
Dolar 18,6635 18,6709 % 0,10  
Euro 19,8247 19,8329 % 0,12  
Sterlin 22,5843 22,6976 % -0,24  
Frank 20,0973 20,2183 % 0,29  
Riyal 4,9487 4,9735 % 0,09  
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16:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.817 1.818 -0,03  
Altın Gr. 1.091 1.091 1,18  
Cumhuriyet 7.316 7.422 50,00  
Tam 7.359 7.407 10,00  
Yarım 3.564 3.621 5,00  
Çeyrek 1.787 1.810 3,00  
Gümüş.Ons 24,01 24,04 -0,15  
Gümüş Gr. 14,43 14,45 -0,05  
B. Petrol 81,57 81,57 1,58  
Seans Raporu 16:58
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