***AHGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
21.12.2022 16:50
***AHGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Ahlatçı Doğalgaz payları, 22/12/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 208.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
AHLATCI DOGALGAZ XUTUM 22/12/2022
AHLATCI DOGALGAZ XTUMY 22/12/2022
AHLATCI DOGALGAZ XYLDZ 22/12/2022
AHLATCI DOGALGAZ XHARZ 22/12/2022
AHLATCI DOGALGAZ XKTUM 22/12/2022
AHLATCI DOGALGAZ XUHIZ 22/12/2022
AHLATCI DOGALGAZ XELKT 22/12/2022
AHLATCI DOGALGAZ XSIST 22/12/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088991
BIST
16:585.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 36,12
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.413
16:5818,6709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
16:5819,8329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0236
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7871
16:581.090,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,63
|Açılış
|: 1.090,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler16:58
|EGEEN
|5.342,20
|643.223.085
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|53.443.078
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.487.865
|% 9,99
|
|CASA
|190,40
|4.546.942
|% 9,99
|
|ALFAS
|321,80
|256.758.307
|% 9,98
|
|ARASE
|203,40
|209.627.684
|% -10,00
|
|RHEAG
|4,08
|12.131.329
|% -9,33
|
|ITTFH
|3,78
|191.577.828
|% -7,80
|
|RYSAS
|23,14
|68.974.619
|% -7,44
|
|MAKTK
|6,43
|129.357.403
|% -6,95
|
|KRDMD
|19,02
|6.936.632.160
|% 4,45
|
|THYAO
|144,20
|5.878.784.770
|% -1,17
|
|AKBNK
|19,95
|5.070.449.698
|% -0,25
|
|EREGL
|42,20
|4.861.199.096
|% 0,62
|
|ASELS
|59,45
|4.779.178.859
|% -2,54
|
|EKGYO
|7,98
|3.482.757.045
|% -2,56
|
|KRDMD
|19,02
|6.936.632.160
|% 4,45
|
|VAKBN
|12,31
|4.479.265.714
|% -2,99
|
|ISCTR
|12,85
|4.519.346.143
|% -0,85
|
|YKBNK
|12,15
|3.930.405.026
|% -0,82
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6635
|18,6709
|% 0,10
|
|Euro
|19,8247
|19,8329
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,5843
|22,6976
|% -0,24
|
|Frank
|20,0973
|20,2183
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9487
|4,9735
|% 0,09
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,03
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.091
|1,18
|
|Cumhuriyet
|7.316
|7.422
|50,00
|
|Tam
|7.359
|7.407
|10,00
|
|Yarım
|3.564
|3.621
|5,00
|
|Çeyrek
|1.787
|1.810
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,57
|81,57
|1,58
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:12BERA
Yüzde 9.10 oranında artışla 32.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 819, 941 adet işlem
-
17:11PEGYO
Yüzde 4.16 oranında artışla 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 511, 440 adet işlem
-
17:10MGROS
Yüzde 4.60 oranında artışla 147.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 955 adet işlem
-
17:09CEMAS
Yüzde 5.13 oranında artışla 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 910, 366 adet işlem
-
17:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, AKSEN