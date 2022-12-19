***AHGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
19.12.2022 19:15
***AHGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AHGAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
19/12/2022
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
52.750.000
Baz Fiyat (TL)
66
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
3.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
22/12/2022
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
14-15-16/12/2022
Açıklamalar
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım
A.Ş.'nin (Şirket) 52.750.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 208.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 22/12/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 66 TL/pay baz fiyat, "AHGAZ
.E
" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088538
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 177,62
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
18:0518,6520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
18:0519,8118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0464
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
18:051.072,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,69
|Açılış
|: 1.072,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.069,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|5,17
|3.275.299
|% 300,78
|
|TSKB
|5,50
|1.789.052.872
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,52
|1.191.734.555
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|2.155.419
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.986.424
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.448.042
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.113.075.988
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.655.804
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|59.614.591
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|2.642.472
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|THYAO
|143,30
|7.226.233.080
|% 2,87
|
|AKBNK
|20,50
|6.323.324.818
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|EKGYO
|8,28
|5.364.566.340
|% 0,73
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ALBRK
|3,83
|1.559.808.367
|% 9,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6455
|18,6520
|% 0,00
|
|Euro
|19,7983
|19,8118
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6132
|22,7266
|% -0,01
|
|Frank
|19,9435
|20,0636
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9428
|4,9676
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-4,60
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|-3,73
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.227
|7.286
|28,00
|
|Yarım
|3.500
|3.562
|14,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.780
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,98
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|13,72
|13,74
|-0,18
|
|B. Petrol
|79,46
|79,46
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
-
17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
-
17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
-
17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem