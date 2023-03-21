***AHGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.03.2023 14:23
***AHGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AHGAZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AHGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126715
BIST
15:044.913
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -62,61
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.890
15:0419,0254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 19,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0389
En Düşük
18,9338
15:0420,5395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1914
|Açılış
|: 20,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,5446
En Düşük
20,3199
15:041.202,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -6,90
|Açılış
|: 1.202,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.197,57
BIST En Aktif Hisseler15:02
|AKFYE
|14,33
|3.053.379
|% 9,98
|
|BVSAN
|63,50
|476.098.631
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|102.495.683
|% 9,94
|
|ANELE
|5,87
|42.253.870
|% 9,93
|
|DENGE
|2,17
|61.666.598
|% 7,43
|
|AVOD
|2,91
|124.749.932
|% -9,06
|
|GLRYH
|8,49
|91.576.748
|% -8,81
|
|AKGRT
|2,65
|171.148.864
|% -8,62
|
|SARKY
|31,54
|24.927.107
|% -8,47
|
|MNDRS
|7,38
|143.729.951
|% -7,98
|
|ASTOR
|61,45
|6.691.684.397
|% 5,13
|
|GOKNR
|25,20
|2.786.936.012
|% 6,96
|
|ISCTR
|13,90
|2.087.256.487
|% -0,71
|
|THYAO
|122,80
|2.025.126.000
|% -2,62
|
|KOZAL
|20,36
|1.922.680.045
|% -2,49
|
|ISCTR
|13,90
|2.087.256.487
|% -0,71
|
|EKGYO
|6,66
|795.610.935
|% -2,20
|
|ASTOR
|61,45
|6.691.684.397
|% 5,13
|
|GOKNR
|25,20
|2.786.936.012
|% 6,96
|
|METRO
|1,96
|189.319.416
|% 3,16
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0249
|19,0297
|% 0,13
|
|Euro
|20,5297
|20,5436
|% 0,96
|
|Sterlin
|23,2362
|23,3527
|% -0,16
|
|Frank
|20,5176
|20,6412
|% 0,67
|
|Riyal
|5,0505
|5,0758
|% 0,12
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|-14,26
|
|Altın Gr.
|1.203
|1.203
|-6,61
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|0,00
|
|Tam
|8.120
|8.202
|-40,00
|
|Yarım
|3.981
|4.014
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.990
|2.007
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,74
|13,75
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,56
|74,56
|0,77
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:17XU100
Endeks 4, 918 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 35, 212.00 milyon TL de
-
15:17KONKA
Yüzde -4.51 oranında düşüşle 37.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 181, 351 adet işlem
-
15:16YYAPI
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 574, 604 adet işlem
-
15:15CRDFA
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 864, 537 adet işlem
-
15:14ATLAS
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 276 adet işlem