AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.( Unvan Değişikliği
12.02.2020 15:59
AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Türkçe
Unvan Değişikliği
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK YMM A.Ş.
Yeni Unvan
AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
21/01/2020
Açıklamalar
ŞİRKETİMİZİN UNVANI 21.01.2020 TARHİNDE TESCİL EİDLEREK, 23 OCAK 2020 TARİH VE SAYI 10000 İLE SAYFA 717 DE YAYINLANMIŞTIR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818602
BIST
18:05120.049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 250,92
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
121.370
En Düşük
119.229
18:056,0538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0370
|Açılış
|: 6,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0631
En Düşük
6,0002
18:056,5957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0232
|Açılış
|: 6,5940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,6062
En Düşük
6,5491
18:05305,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,53
|Açılış
|: 304,94
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
305,20
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,17
|163.137.117
|% 19,95
|
|HUBVC
|44,90
|11.722.773
|% 15,31
|
|GYHOL
|29,44
|4.998.114
|% 15,00
|
|OZBAL
|2,61
|31.364.144
|% 14,98
|
|SNPAM
|8,23
|2.266.023
|% 14,94
|
|TRCAS
|3,74
|384.523.293
|% -9,22
|
|KRSAN
|9,00
|360.888
|% -8,26
|
|ALYAG
|0,64
|2.490.180
|% -7,25
|
|DOKTA
|46,60
|22.140.089
|% -4,74
|
|ORMA
|5,05
|50.237
|% -4,72
|
|ASELS
|28,00
|4.075.396.127
|% 13,09
|
|THYAO
|14,82
|3.146.181.484
|% 3,64
|
|HALKB
|7,26
|762.289.917
|% 4,61
|
|GARAN
|11,71
|634.799.159
|% -1,76
|
|ODAS
|2,21
|603.292.830
|% 2,31
|
|IHLGM
|1,32
|378.651.921
|% -1,49
|
|ODAS
|2,21
|603.292.830
|% 2,31
|
|EKGYO
|1,66
|444.951.035
|% 0,61
|
|THYAO
|14,82
|3.146.181.484
|% 3,64
|
|KRDMD
|2,93
|533.902.285
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8304
|7,8697
|% 0,73
|
|Frank
|6,1710
|6,2082
|% 0,44
|
|Riyal
|1,6090
|1,6170
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|305
|305
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.047
|1,00
|
|Tam
|2.007
|2.058
|0,19
|
|Yarım
|970
|995
|0,09
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,53
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 756, 61 artarak (% 0.53 ) 144, 387
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17:56JANTS
Yüzde 5.82 oranında artışla 63.60 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 061 adet işlem
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17:55GARFA
Yüzde 5.95 oranında artışla 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 354, 766 adet işlem