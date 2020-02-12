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AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.( Unvan Değişikliği

12.02.2020 15:59
GÜNCEL HABERLER



AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.( Unvan Değişikliği )

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Unvan Değişikliği

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Bildirim İçeriği

Eski Unvan
AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK YMM A.Ş.
Yeni Unvan
AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
21/01/2020
Açıklamalar

ŞİRKETİMİZİN UNVANI 21.01.2020 TARHİNDE TESCİL EİDLEREK, 23 OCAK 2020 TARİH VE SAYI 10000 İLE SAYFA 717 DE YAYINLANMIŞTIR.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818602


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HUBVC 44,90 11.722.773 % 15,31  
GYHOL 29,44 4.998.114 % 15,00  
OZBAL 2,61 31.364.144 % 14,98  
SNPAM 8,23 2.266.023 % 14,94  
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Sterlin 7,8304 7,8697 % 0,73  
Frank 6,1710 6,2082 % 0,44  
Riyal 1,6090 1,6170 % 0,58  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 305 305 1,59  
Cumhuriyet 2.016 2.047 1,00  
Tam 2.007 2.058 0,19  
Yarım 970 995 0,09  
Çeyrek 487 498 0,04  
Gümüş.Ons 17,48 17,53 -0,15  
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