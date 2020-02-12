AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.( Unvan Değişikliği









AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanAKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK YMM A.Ş.Yeni UnvanAKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi21/01/2020AçıklamalarŞİRKETİMİZİN UNVANI 21.01.2020 TARHİNDE TESCİL EİDLEREK, 23 OCAK 2020 TARİH VE SAYI 10000 İLE SAYFA 717 DE YAYINLANMIŞTIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818602BIST