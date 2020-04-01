***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.04.2020 12:15
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.03.2020
Tescil Tarihi
27.03.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.04.2020 / 10049
Açıklamalar
Bankamızın 23.03.2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Bankamızın 2020 yılı denetimini gerçekleştirmek üzere PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin alınan karar, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 27.03.2020 tarihinde tescil ve T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.04.2020 / 10049 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833774
BIST
12:1389.493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -150,46
|Açılış
|: 88.286
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 335,77
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341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.262.681
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|DOKTA
|16,79
|3.667.203
|% 9,95
|
|MTRYO
|3,13
|7.606.386
|% -9,80
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|PEKGY
|2,54
|14.591.995
|% -5,93
|
|QNBFL
|101,50
|2.164.312
|% -5,84
|
|INFO
|8,05
|320.789
|% -5,18
|
|GARAN
|8,09
|251.332.508
|% -0,49
|
|PGSUS
|36,72
|212.286.526
|% 7,37
|
|THYAO
|9,02
|198.307.985
|% -0,55
|
|ISFIN
|2,96
|182.765.706
|% 3,14
|
|ASELS
|23,28
|164.105.391
|% -1,36
|
|IHLGM
|1,09
|160.985.955
|% 3,81
|
|IHLAS
|0,53
|59.878.377
|% 3,92
|
|ODAS
|1,42
|158.899.984
|% 4,41
|
|ISFIN
|2,96
|182.765.706
|% 3,14
|
|CEMAS
|0,79
|46.795.299
|% 5,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1932
|8,2343
|% 0,06
|
|Frank
|6,8559
|6,8972
|% 0,03
|
|Riyal
|1,7603
|1,7692
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.593
|1.594
|15,92
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,48
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,07
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,03
|
|B. Petrol
|24,89
|24,89
|-1,46
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