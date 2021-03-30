***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2021 19:57
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2021
Tescil Tarihi
30.03.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
30.03.2021 / 10298
Açıklamalar
Bankamızın 24.03.2021 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Bankamızın 2021 yılı denetimini gerçekleştirmek üzere PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin alınan karar, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.03.2021 tarihinde tescil ve T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.03.2021 / 10298 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921990
BIST
18:051.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
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|Açılış
|: 1.393
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1.401
En Düşük
1.371
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|Açılış
|: 8,2800
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18:059,8131
En Yüksek
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|: 9,7100
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|Önceki Kapanış
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9,9300
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460,31
En Düşük
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|ALCAR
|375,10
|115.038.713
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|14.185.383
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|155.243.671
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.379.379
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|73.601.662
|% 9,98
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|YESIL
|108,00
|32.690.723
|% -10,00
|
|IZFAS
|9,63
|12.195.216
|% -10,00
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|VAKFN
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|22.891.023
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|
|TMPOL
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|46.760.828
|% -9,98
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|VAKKO
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|14.057.202
|% -9,96
|
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|% -1,60
|
|FROTO
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|1.792.222.704
|% 6,86
|
|KRDMD
|7,08
|1.042.717.736
|% 3,06
|
|THYAO
|12,71
|905.929.283
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|SKBNK
|1,20
|576.266.190
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|GARAN
|6,78
|1.879.585.729
|% -1,60
|
|TSKB
|1,35
|329.019.647
|% -2,17
|
|YKBNK
|2,19
|371.690.323
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3585
|8,3687
|% 2,06
|
|Euro
|9,7927
|9,8131
|% 1,50
|
|Sterlin
|11,4405
|11,4979
|% 1,79
|
|Frank
|8,8442
|8,8975
|% 1,84
|
|Riyal
|2,2235
|2,2347
|% 2,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.684
|1.685
|-27,81
|
|Altın Gr.
|453
|453
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,05
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,03
|64,03
|-0,89
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