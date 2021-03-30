***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi24.03.2021Tescil Tarihi30.03.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su30.03.2021 / 10298AçıklamalarBankamızın 24.03.2021 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Bankamızın 2021 yılı denetimini gerçekleştirmek üzere PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin alınan karar, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.03.2021 tarihinde tescil ve T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.03.2021 / 10298 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921990BIST