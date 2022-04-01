***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi28.03.2022Tescil Tarihi01.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su01.04.2022 / 10550AçıklamalarBankamızın 28.03.2022 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Bankamızın 2022 yılı denetimini gerçekleştirmek üzere PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin alınan karar, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 01.04.2022 tarihinde tescil ve T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.04.2022 / 10550 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015112BIST