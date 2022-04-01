***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.04.2022 17:32
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.03.2022
Tescil Tarihi
01.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.04.2022 / 10550
Açıklamalar
Bankamızın 28.03.2022 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Bankamızın 2022 yılı denetimini gerçekleştirmek üzere PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin alınan karar, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 01.04.2022 tarihinde tescil ve T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.04.2022 / 10550 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015112
BIST
17:462.250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 16,69
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
17:4614,6923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0207
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
17:4616,2252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0248
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
17:46909,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,37
|Açılış
|: 909,37
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler17:45
|ULUSE
|124,60
|4.396.386
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.491.093
|% 9,91
|
|GRNYO
|2,33
|2.643.402
|% 9,39
|
|ISFIN
|3,79
|555.163.250
|% 8,29
|
|ASUZU
|80,50
|232.675.184
|% 7,62
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|342,40
|87.589.963
|% -8,64
|
|ITTFH
|1,36
|57.516.794
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,12
|28.473.615
|% -6,02
|
|AYCES
|68,30
|3.320.546
|% -5,20
|
|GARAN
|12,50
|5.506.996.504
|% 2,46
|
|THYAO
|32,64
|2.956.672.728
|% 1,18
|
|PETKM
|9,40
|2.461.733.337
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,52
|2.301.258.401
|% 1,44
|
|TUPRS
|226,60
|2.101.040.078
|% 5,69
|
|GARAN
|12,50
|5.506.996.504
|% 2,46
|
|AKBNK
|7,33
|2.039.771.682
|% 0,96
|
|PETKM
|9,40
|2.461.733.337
|% 4,10
|
|YKBNK
|4,11
|1.070.714.537
|% 0,74
|
|KARSN
|5,91
|1.380.227.080
|% 7,45
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6850
|14,6923
|% 0,14
|
|Euro
|16,2157
|16,2252
|% -0,15
|
|Sterlin
|19,1759
|19,2721
|% -0,24
|
|Frank
|15,7804
|15,8754
|% -0,33
|
|Riyal
|3,9046
|3,9242
|% 0,17
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-11,23
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-4,75
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,07
|