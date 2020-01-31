***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor
31.01.2020 18:12
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerl456.460 752.895 6.020.273 40.613.433 139 40.613.572
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 501.659 0 0 0 0 110.969 0 0 0 0 612.628 0 612.628
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 501.659 0 0 0 0 110.969 0 0 0 0 612.628 0 612.628
Yeni Bakiye
4.000.000 1.700.000 0 1.907.551 2.348.962 -116.153 3.895 1.287.933 -659.151 -476.604 24.456.460 752.895 6.020.273 41.226.061 139 41.226.200
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 5.422 0 1.041.539 -2.320.127 -138.324 0 0 5.709.166 4.297.676 -13 4.297.663
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -141.429 0 0 0 0 0 84.664 -80.057 0 -136.822 0 -136.822
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.420.273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.600.000 -1.600.000 0 -1.600.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.420.273 0 -4.420.273 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.907.551 2.207.533 -110.731 3.895 2.329.472 -2.979.278 -614.928 28.961.397 672.838 5.709.166 43.786.915 126 43.787.041
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.907.551 2.207.533 -110.731 3.895 2.329.472 -2.979.278 -614.928 28.961.397 672.838 5.709.166 43.786.915 126 43.787.041
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -92.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.680 0 -92.680
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -92.680 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.680 0 -92.680
Yeni Bakiye
4.000.000 1.700.000 0 1.814.871 2.207.533 -110.731 3.895 2.329.472 -2.979.278 -614.928 28.961.397 672.838 5.709.166 43.694.235 126 43.694.361
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -69.531 0 453.906 3.110.437 -1.185.812 0 0 5.352.325 7.661.325 14 7.661.339
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.200.000 1.805.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.005.742 19 3.005.761
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 -94.157 95.088 0 992 0 992
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.709.166 0 -5.709.166 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.709.166 0 -5.709.166 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
162.285.048 473.496.707 635.781.755 217.077.279 503.919.575 720.996.854
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2, 3) 19.905.773 22.793.252 42.699.025 22.122.020 30.673.351 52.795.371
Teminat Mektupları
16.949.962 14.187.155 31.137.117 19.262.070 15.680.573 34.942.643
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
282.800 1.422.854 1.705.654 404.937 2.056.174 2.461.111
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 2.223.470 2.223.470 0 2.836.723 2.836.723
Diğer Teminat Mektupları
16.667.162 10.540.831 27.207.993 18.857.133 10.787.676 29.644.809
Banka Kredileri
0 50.678 50.678 0 2.740.341 2.740.341
İthalat Kabul Kredileri
0 50.678 50.678 0 2.740.341 2.740.341
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
8.409 4.396.101 4.404.510 47.035 6.485.727 6.532.762
Belgeli Akreditifler
8.409 3.747.283 3.755.692 47.035 5.905.823 5.952.858
Diğer Akreditifler
0 648.818 648.818 0 579.904 579.904
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 14.790 14.790 0 24.353 24.353
Diğer Garantilerimizden
5.990 4.131.474 4.137.464 14.645 5.734.646 5.749.291
Diğer Kefaletlerimizden
2.941.412 13.054 2.954.466 2.798.270 7.711 2.805.981
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 43.611.686 12.978.081 56.589.767 42.300.534 12.166.965 54.467.499
Cayılamaz Taahhütler
42.539.957 12.676.833 55.216.790 41.404.186 11.705.009 53.109.195
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
3.512.234 11.250.734 14.762.968 6.589.831 8.568.468 15.158.299
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
8.228.762 1.423.408 9.652.170 8.203.743 3.134.146 11.337.889
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.632.311 0 2.632.311 2.514.769 0 2.514.769
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.430 0 4.430 3.693 0 3.693
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
23.193.073 0 23.193.073 19.788.847 0 19.788.847
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
94.381 0 94.381 82.378 0 82.378
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
4.874.766 2.691 4.877.457 4.220.925 2.395 4.223.320
Cayılabilir Taahhütler
1.071.729 301.248 1.372.977 896.348 461.956 1.358.304
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
992.817 0 992.817 837.281 0 837.281
Diğer Cayılabilir Taahhütler
78.912 301.248 380.160 59.067 461.956 521.023
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 98.767.589 437.725.374 536.492.963 152.654.725 461.079.259 613.733.984
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
13.674.935 50.984.080 64.659.015 16.237.238 45.937.006 62.174.244
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
4.122.135 22.691.635 26.813.770 4.768.063 16.510.663 21.278.726
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
9.552.800 28.292.445 37.845.245 11.469.175 29.426.343 40.895.518
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
85.092.654 386.741.294 471.833.948 136.417.487 415.142.253 551.559.740
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.344.720 14.506.012 20.850.732 10.443.845 17.807.630 28.251.475
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.802.042 4.937.886 10.739.928 6.988.529 7.632.814 14.621.343
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
542.678 9.568.126 10.110.804 3.455.316 10.174.816 13.630.132
Para ve Faiz Swap İşlemleri
73.868.613 322.537.764 396.406.377 98.347.488 324.424.673 422.772.161
Swap Para Alım İşlemleri
22.948.085 97.089.617 120.037.702 37.673.866 105.283.829 142.957.695
Swap Para Satım İşlemleri
48.590.528 74.408.155 122.998.683 57.920.302 84.122.398 142.042.700
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.165.000 75.519.996 76.684.996 1.376.660 67.509.223 68.885.883
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.165.000 75.519.996 76.684.996 1.376.660 67.509.223 68.885.883
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.702.430 27.522.912 32.225.342 27.559.961 47.939.566 75.499.527
Para Alım Opsiyonları
1.934.397 3.443.224 5.377.621 12.676.191 15.377.034 28.053.225
Para Satım Opsiyonları
2.734.120 2.804.616 5.538.736 14.883.770 13.150.254 28.034.024
Faiz Alım Opsiyonları
0 10.637.536 10.637.536 0 9.706.139 9.706.139
Faiz Satım Opsiyonları
0 10.637.536 10.637.536 0 9.706.139 9.706.139
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
19.333 0 19.333 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
14.580 0 14.580 0 0 0
Futures Para İşlemleri
85.946 85.005 170.951 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
85.946 0 85.946 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 85.005 85.005 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
90.945 22.089.601 22.180.546 66.193 24.970.384 25.036.577
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
871.352.485 344.368.703 1.215.721.188 832.861.014 307.602.995 1.140.464.009
EMANET KIYMETLER
61.762.629 24.508.688 86.271.317 55.629.940 19.655.922 75.285.862
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
9.483.940 1.309.375 10.793.315 3.954.484 0 3.954.484
Emanete Alınan Menkul Değerler
17.737.273 2.996.399 20.733.672 18.877.625 2.062.528 20.940.153
Tahsile Alınan Çekler
28.123.634 3.036.679 31.160.313 26.095.801 2.704.389 28.800.190
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.116.849 3.118.920 9.235.769 6.151.125 3.550.546 9.701.671
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
300.933 14.047.315 14.348.248 550.905 11.338.459 11.889.364
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
209.087.002 109.793.747 318.880.749 202.720.210 89.021.704 291.741.914
Menkul Kıymetler
785.963 1.137.538 1.923.501 805.358 1.368.190 2.173.548
Teminat Senetleri
652.116 574.500 1.226.616 763.134 565.924 1.329.058
Emtia
0 135.780 135.780 113.226 7.890 121.116
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
166.259.977 84.587.022 250.846.999 165.010.393 65.430.456 230.440.849
Diğer Rehinli Kıymetler
41.388.946 23.358.907 64.747.853 36.028.099 21.649.244 57.677.343
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
600.502.854 210.066.268 810.569.122 574.510.864 198.925.369 773.436.233
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.033.637.533 817.865.410 1.851.502.943 1.049.938.293 811.522.570 1.861.460.863
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
15.027.474 10.873.189
Alınan Faizler
31.128.043 30.013.845
Ödenen Faizler
-20.049.770 -19.433.579
Alınan Temettüler
3.981 3.754
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.236.140 4.771.235
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.232.070 -35.634
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.857.605 1.845.638
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.978.113 -2.448.636
Ödenen Vergiler
-230.634 -206.973
Diğer
(VI-b) -3.171.848 -3.636.461
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
329.514 -15.009.394
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-392.258 -137.684
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
2.042.262 -441.148
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-19.880.506 -8.834.100
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
89.175 -1.087.656
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.261.584 -5.878.529
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
37.978.898 12.609.364
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-8.686.838 9.503.933
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-b) -9.559.635 -20.743.574
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
15.356.988 -4.136.205
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-22.163.365 6.755.629
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.225.140 -1.074.283
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
23.072 5.228
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-31.065.143 -14.547.720
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.251.002 15.688.550
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-5.397.163 -1.654.189
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.214.762 10.713.907
Diğer
2.035.245 -2.375.864
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.820.442 -1.483.420
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
31.772.465 22.123.648
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-30.681.560 -22.007.068
İhraç Edilen Sermaye Araçları
3.005.742 0
Temettü Ödemeleri
0 -1.600.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-276.205 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-b) 3.245.458 4.598.984
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
259.523 5.734.988
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-a) 18.432.454 12.697.466
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-a) 18.691.977 18.432.454
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.352.339 5.709.153
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.309.000 -1.411.490
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-69.531 5.422
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-89.142 6.951
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.611 -1.529
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.378.531 -1.416.912
Yabancı Para Çevrim Farkları
453.906 1.041.539
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
3.987.740 -2.974.522
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.321.392 315.750
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-198.880 -493.088
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-542.843 693.409
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.661.339 4.297.663
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
50.353.146 88.847.971 139.201.117 46.382.717 77.050.098 123.432.815
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.401.694 45.498.382 47.900.076 4.742.816 44.875.030 49.617.846
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 2.243.226 27.650.703 29.893.929 4.725.334 25.388.490 30.113.824
Bankalar
(I-d) 92.372 17.848.302 17.940.674 12.206 18.947.192 18.959.398
Para Piyasalarından Alacaklar
66.120 0 66.120 5.283 539.374 544.657
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-24 -623 -647 -7 -26 -33
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 195.719 7.069.120 7.264.839 41.355 6.827.669 6.869.024
Devlet Borçlanma Senetleri
182.344 92.378 274.722 10.113 0 10.113
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
12.470 220.294 232.764 13.223 137.461 150.684
Diğer Finansal Varlıklar
905 6.756.448 6.757.353 18.019 6.690.208 6.708.227
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 36.203.273 31.315.167 67.518.440 24.621.916 19.718.126 44.340.042
Devlet Borçlanma Senetleri
35.534.282 16.168.796 51.703.078 23.928.005 12.574.559 36.502.564
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15.777 607 16.384 13.013 607 13.620
Diğer Finansal Varlıklar
653.214 15.145.764 15.798.978 680.898 7.142.960 7.823.858
Türev Finansal Varlıklar
(I-c, l-l) 11.552.460 4.965.302 16.517.762 16.976.630 5.629.273 22.605.903
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9.458.665 4.932.085 14.390.750 15.240.691 5.375.604 20.616.295
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
2.093.795 33.217 2.127.012 1.735.939 253.669 1.989.608
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
147.259.503 87.515.563 234.775.066 127.799.798 91.661.834 219.461.632
Krediler
(I-f) 144.802.842 81.973.456 226.776.298 127.299.268 82.014.178 209.313.446
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-k) 1.534.777 3.605.542 5.140.319 1.885.058 4.530.478 6.415.536
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-g) 11.814.099 3.760.759 15.574.858 5.942.844 6.320.637 12.263.481
Devlet Borçlanma Senetleri
11.479.840 2.379.418 13.859.258 5.942.844 3.811.339 9.754.183
Diğer Finansal Varlıklar
334.259 1.381.341 1.715.600 0 2.509.298 2.509.298
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.892.215 -1.824.194 -12.716.409 -7.327.372 -1.203.459 -8.530.831
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-r) 666.067 0 666.067 264.384 0 264.384
Satış Amaçlı
666.067 0 666.067 264.384 0 264.384
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5.521 0 5.521 5.521 0 5.521
İştirakler (Net)
(I-h) 5.521 0 5.521 5.521 0 5.521
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5.521 0 5.521 5.521 0 5.521
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 4.866.527 53.170 4.919.697 3.951.289 7.763 3.959.052
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-n) 948.305 4.883 953.188 640.599 5.594 646.193
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
948.305 4.883 953.188 640.599 5.594 646.193
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-o) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
9.971 0 9.971 274.086 31.948 306.034
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-p) 80.564 55.408 135.972 102.264 41.544 143.808
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-s) 2.631.103 3.874.735 6.505.838 2.781.989 3.680.182 6.462.171
VARLIKLAR TOPLAMI
206.820.707 180.351.730 387.172.437 182.202.647 172.478.963 354.681.610
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-a) 95.854.279 148.858.054 244.712.333 81.384.628 127.245.272 208.629.900
ALINAN KREDİLER
(II-c) 548.615 34.287.866 34.836.481 756.713 42.893.170 43.649.883
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
763.198 9.343.352 10.106.550 3.918.298 10.356.718 14.275.016
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 4.924.276 8.612.669 13.536.945 4.854.728 8.216.719 13.071.447
Bonolar
2.391.332 0 2.391.332 2.847.485 0 2.847.485
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.532.944 8.612.669 11.145.613 2.007.243 8.216.719 10.223.962
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b, II-g) 7.245.411 1.700.291 8.945.702 11.323.624 1.501.379 12.825.003
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
6.397.372 1.647.226 8.044.598 10.678.666 1.501.379 12.180.045
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
848.039 53.065 901.104 644.958 0 644.958
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 576.563 47.591 624.154 0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-h) 1.411.459 181.183 1.592.642 1.080.235 262.149 1.342.384
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
450.238 646 450.884 324.504 745 325.249
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
961.221 180.537 1.141.758 755.731 261.404 1.017.135
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 772.096 59.603 831.699 465.431 65.112 530.543
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 704.309 132.903 837.212 283.695 128.970 412.665
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 5.381.534 5.381.534 0 4.784.477 4.784.477
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 5.381.534 5.381.534 0 4.784.477 4.784.477
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 7.465.579 3.939.153 11.404.732 7.784.203 3.589.048 11.373.251
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 54.875.134 -512.681 54.362.453 44.778.283 -991.242 43.787.041
Ödenmiş Sermaye
5.200.000 0 5.200.000 4.000.000 0 4.000.000
Sermaye Yedekleri
5.320.613 0 5.320.613 3.607.551 0 3.607.551
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.505.742 0 3.505.742 1.700.000 0 1.700.000
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.814.871 0 1.814.871 1.907.551 0 1.907.551
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.025.172 6.055 2.031.227 2.094.642 6.055 2.100.697
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.632.533 -518.736 1.113.797 -267.437 -997.297 -1.264.734
Kar Yedekleri
34.576.406 0 34.576.406 28.961.397 0 28.961.397
Yasal Yedekler
1.626.891 0 1.626.891 1.621.374 0 1.621.374
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
32.684.032 0 32.684.032 27.075.472 0 27.075.472
Diğer Kar Yedekleri
265.483 0 265.483 264.551 0 264.551
Kar veya Zarar
6.120.251 0 6.120.251 6.382.004 0 6.382.004
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
767.926 0 767.926 672.838 0 672.838
Dönem Net Kâr veya Zararı
5.352.325 0 5.352.325 5.709.166 0 5.709.166
Azınlık Payları
159 0 159 126 0 126
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
175.140.919 212.031.518 387.172.437 156.629.838 198.051.772 354.681.610
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 36.498.492 35.445.105
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 28.136.339 26.383.644
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
364.578 472.136
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 754.821 793.556
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
226.360 227.286
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 6.411.341 6.974.975
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
4.257 5.417
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
5.134.857 5.575.098
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.272.227 1.394.460
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
460.232 508.121
Diğer Faiz Gelirleri
144.821 85.387
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -19.560.065 -19.849.235
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -14.599.127 -14.864.744
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -1.650.489 -1.667.243
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.071.788 -1.692.320
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -2.135.409 -1.623.025
Kiralama Faiz Giderleri
-94.135 0
Diğer Faiz Giderleri
-9.117 -1.903
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
16.938.427 15.595.870
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.958.293 3.718.214
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.292.102 4.767.331
Gayri Nakdi Kredilerden
569.326 407.903
Diğer
5.722.776 4.359.428
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.333.809 -1.049.117
Gayri Nakdi Kredilere
-3.605 -1.825
Diğer
-1.330.204 -1.047.292
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 6.743 6.567
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) -1.145.675 -637.489
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
296.385 -1.112.205
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.123.645 4.653.563
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.565.705 -4.178.847
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 855.488 1.015.593
FAALİYET BRÜT KÂRI
21.613.276 19.698.755
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-f) -6.704.938 -6.657.054
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-1.099.204 -102.920
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.757.578 -2.261.321
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -4.124.730 -3.541.026
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
6.926.826 7.136.434
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-i) 6.926.826 7.136.434
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-j) -1.574.487 -1.427.281
Cari Vergi Karşılığı
-1.830.603 -1.123.468
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-629.451 -845.137
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
885.567 541.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-k) 5.352.339 5.709.153
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri