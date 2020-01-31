***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerl456.460 752.895 6.020.273 40.613.433 139 40.613.572TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 501.659 0 0 0 0 110.969 0 0 0 0 612.628 0 612.628Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 501.659 0 0 0 0 110.969 0 0 0 0 612.628 0 612.628Yeni Bakiye4.000.000 1.700.000 0 1.907.551 2.348.962 -116.153 3.895 1.287.933 -659.151 -476.604 24.456.460 752.895 6.020.273 41.226.061 139 41.226.200Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 5.422 0 1.041.539 -2.320.127 -138.324 0 0 5.709.166 4.297.676 -13 4.297.663Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -141.429 0 0 0 0 0 84.664 -80.057 0 -136.822 0 -136.822Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.420.273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.600.000 -1.600.000 0 -1.600.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.420.273 0 -4.420.273 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 1.700.000 0 1.907.551 2.207.533 -110.731 3.895 2.329.472 -2.979.278 -614.928 28.961.397 672.838 5.709.166 43.786.915 126 43.787.041Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.000.000 1.700.000 0 1.907.551 2.207.533 -110.731 3.895 2.329.472 -2.979.278 -614.928 28.961.397 672.838 5.709.166 43.786.915 126 43.787.041TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -92.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.680 0 -92.680Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -92.680 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.680 0 -92.680Yeni Bakiye4.000.000 1.700.000 0 1.814.871 2.207.533 -110.731 3.895 2.329.472 -2.979.278 -614.928 28.961.397 672.838 5.709.166 43.694.235 126 43.694.361Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -69.531 0 453.906 3.110.437 -1.185.812 0 0 5.352.325 7.661.325 14 7.661.339Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.200.000 1.805.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.005.742 19 3.005.761İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 -94.157 95.088 0 992 0 992Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.709.166 0 -5.709.166 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.709.166 0 -5.709.166 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER162.285.048 473.496.707 635.781.755 217.077.279 503.919.575 720.996.854GARANTİ VE KEFALETLER(III-a-2, 3) 19.905.773 22.793.252 42.699.025 22.122.020 30.673.351 52.795.371Teminat Mektupları16.949.962 14.187.155 31.137.117 19.262.070 15.680.573 34.942.643Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler282.800 1.422.854 1.705.654 404.937 2.056.174 2.461.111Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 2.223.470 2.223.470 0 2.836.723 2.836.723Diğer Teminat Mektupları16.667.162 10.540.831 27.207.993 18.857.133 10.787.676 29.644.809Banka Kredileri0 50.678 50.678 0 2.740.341 2.740.341İthalat Kabul Kredileri0 50.678 50.678 0 2.740.341 2.740.341Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler8.409 4.396.101 4.404.510 47.035 6.485.727 6.532.762Belgeli Akreditifler8.409 3.747.283 3.755.692 47.035 5.905.823 5.952.858Diğer Akreditifler0 648.818 648.818 0 579.904 579.904Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 14.790 14.790 0 24.353 24.353Diğer Garantilerimizden5.990 4.131.474 4.137.464 14.645 5.734.646 5.749.291Diğer Kefaletlerimizden2.941.412 13.054 2.954.466 2.798.270 7.711 2.805.981TAAHHÜTLER(III-a-1) 43.611.686 12.978.081 56.589.767 42.300.534 12.166.965 54.467.499Cayılamaz Taahhütler42.539.957 12.676.833 55.216.790 41.404.186 11.705.009 53.109.195Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri3.512.234 11.250.734 14.762.968 6.589.831 8.568.468 15.158.299Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri8.228.762 1.423.408 9.652.170 8.203.743 3.134.146 11.337.889Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.632.311 0 2.632.311 2.514.769 0 2.514.769İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri4.430 0 4.430 3.693 0 3.693Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri23.193.073 0 23.193.073 19.788.847 0 19.788.847Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri94.381 0 94.381 82.378 0 82.378Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler4.874.766 2.691 4.877.457 4.220.925 2.395 4.223.320Cayılabilir Taahhütler1.071.729 301.248 1.372.977 896.348 461.956 1.358.304Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri992.817 0 992.817 837.281 0 837.281Diğer Cayılabilir Taahhütler78.912 301.248 380.160 59.067 461.956 521.023TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-b) 98.767.589 437.725.374 536.492.963 152.654.725 461.079.259 613.733.984Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar13.674.935 50.984.080 64.659.015 16.237.238 45.937.006 62.174.244Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler4.122.135 22.691.635 26.813.770 4.768.063 16.510.663 21.278.726Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler9.552.800 28.292.445 37.845.245 11.469.175 29.426.343 40.895.518Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler85.092.654 386.741.294 471.833.948 136.417.487 415.142.253 551.559.740Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.344.720 14.506.012 20.850.732 10.443.845 17.807.630 28.251.475Vadeli Döviz Alım İşlemleri5.802.042 4.937.886 10.739.928 6.988.529 7.632.814 14.621.343Vadeli Döviz Satım İşlemleri542.678 9.568.126 10.110.804 3.455.316 10.174.816 13.630.132Para ve Faiz Swap İşlemleri73.868.613 322.537.764 396.406.377 98.347.488 324.424.673 422.772.161Swap Para Alım İşlemleri22.948.085 97.089.617 120.037.702 37.673.866 105.283.829 142.957.695Swap Para Satım İşlemleri48.590.528 74.408.155 122.998.683 57.920.302 84.122.398 142.042.700Swap Faiz Alım İşlemleri1.165.000 75.519.996 76.684.996 1.376.660 67.509.223 68.885.883Swap Faiz Satım İşlemleri1.165.000 75.519.996 76.684.996 1.376.660 67.509.223 68.885.883Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları4.702.430 27.522.912 32.225.342 27.559.961 47.939.566 75.499.527Para Alım Opsiyonları1.934.397 3.443.224 5.377.621 12.676.191 15.377.034 28.053.225Para Satım Opsiyonları2.734.120 2.804.616 5.538.736 14.883.770 13.150.254 28.034.024Faiz Alım Opsiyonları0 10.637.536 10.637.536 0 9.706.139 9.706.139Faiz Satım Opsiyonları0 10.637.536 10.637.536 0 9.706.139 9.706.139Menkul Değerler Alım Opsiyonları19.333 0 19.333 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları14.580 0 14.580 0 0 0Futures Para İşlemleri85.946 85.005 170.951 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri85.946 0 85.946 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 85.005 85.005 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer90.945 22.089.601 22.180.546 66.193 24.970.384 25.036.577EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER871.352.485 344.368.703 1.215.721.188 832.861.014 307.602.995 1.140.464.009EMANET KIYMETLER61.762.629 24.508.688 86.271.317 55.629.940 19.655.922 75.285.862Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları9.483.940 1.309.375 10.793.315 3.954.484 0 3.954.484Emanete Alınan Menkul Değerler17.737.273 2.996.399 20.733.672 18.877.625 2.062.528 20.940.153Tahsile Alınan Çekler28.123.634 3.036.679 31.160.313 26.095.801 2.704.389 28.800.190Tahsile Alınan Ticari Senetler6.116.849 3.118.920 9.235.769 6.151.125 3.550.546 9.701.671Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler300.933 14.047.315 14.348.248 550.905 11.338.459 11.889.364Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER209.087.002 109.793.747 318.880.749 202.720.210 89.021.704 291.741.914Menkul Kıymetler785.963 1.137.538 1.923.501 805.358 1.368.190 2.173.548Teminat Senetleri652.116 574.500 1.226.616 763.134 565.924 1.329.058Emtia0 135.780 135.780 113.226 7.890 121.116Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul166.259.977 84.587.022 250.846.999 165.010.393 65.430.456 230.440.849Diğer Rehinli Kıymetler41.388.946 23.358.907 64.747.853 36.028.099 21.649.244 57.677.343Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER600.502.854 210.066.268 810.569.122 574.510.864 198.925.369 773.436.233BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.033.637.533 817.865.410 1.851.502.943 1.049.938.293 811.522.570 1.861.460.863Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı15.027.474 10.873.189Alınan Faizler31.128.043 30.013.845Ödenen Faizler-20.049.770 -19.433.579Alınan Temettüler3.981 3.754Alınan Ücret ve Komisyonlar6.236.140 4.771.235Elde Edilen Diğer Kazançlar2.232.070 -35.634Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.857.605 1.845.638Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.978.113 -2.448.636Ödenen Vergiler-230.634 -206.973Diğer(VI-b) -3.171.848 -3.636.461Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim329.514 -15.009.394Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-392.258 -137.684Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış2.042.262 -441.148Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-19.880.506 -8.834.100Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış89.175 -1.087.656Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.261.584 -5.878.529Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)37.978.898 12.609.364Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-8.686.838 9.503.933Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(VI-b) -9.559.635 -20.743.574Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı15.356.988 -4.136.205YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-22.163.365 6.755.629İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.225.140 -1.074.283Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller23.072 5.228Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-31.065.143 -14.547.720Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar10.251.002 15.688.550Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-5.397.163 -1.654.189Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar3.214.762 10.713.907Diğer2.035.245 -2.375.864FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit3.820.442 -1.483.420Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit31.772.465 22.123.648Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-30.681.560 -22.007.068İhraç Edilen Sermaye Araçları3.005.742 0Temettü Ödemeleri0 -1.600.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-276.205 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(VI-b) 3.245.458 4.598.984Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)259.523 5.734.988Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-a) 18.432.454 12.697.466Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-a) 18.691.977 18.432.454Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)5.352.339 5.709.153DİĞER KAPSAMLI GELİRLER2.309.000 -1.411.490Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-69.531 5.422Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-89.142 6.951Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19.611 -1.529Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar2.378.531 -1.416.912Yabancı Para Çevrim Farkları453.906 1.041.539Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri3.987.740 -2.974.522Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-1.321.392 315.750Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-198.880 -493.088Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-542.843 693.409TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.661.339 4.297.663Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)50.353.146 88.847.971 139.201.117 46.382.717 77.050.098 123.432.815Nakit ve Nakit Benzerleri2.401.694 45.498.382 47.900.076 4.742.816 44.875.030 49.617.846Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 2.243.226 27.650.703 29.893.929 4.725.334 25.388.490 30.113.824Bankalar(I-d) 92.372 17.848.302 17.940.674 12.206 18.947.192 18.959.398Para Piyasalarından Alacaklar66.120 0 66.120 5.283 539.374 544.657Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-24 -623 -647 -7 -26 -33Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 195.719 7.069.120 7.264.839 41.355 6.827.669 6.869.024Devlet Borçlanma Senetleri182.344 92.378 274.722 10.113 0 10.113Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler12.470 220.294 232.764 13.223 137.461 150.684Diğer Finansal Varlıklar905 6.756.448 6.757.353 18.019 6.690.208 6.708.227Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-e) 36.203.273 31.315.167 67.518.440 24.621.916 19.718.126 44.340.042Devlet Borçlanma Senetleri35.534.282 16.168.796 51.703.078 23.928.005 12.574.559 36.502.564Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler15.777 607 16.384 13.013 607 13.620Diğer Finansal Varlıklar653.214 15.145.764 15.798.978 680.898 7.142.960 7.823.858Türev Finansal Varlıklar(I-c, l-l) 11.552.460 4.965.302 16.517.762 16.976.630 5.629.273 22.605.903Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı9.458.665 4.932.085 14.390.750 15.240.691 5.375.604 20.616.295Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı2.093.795 33.217 2.127.012 1.735.939 253.669 1.989.608İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)147.259.503 87.515.563 234.775.066 127.799.798 91.661.834 219.461.632Krediler(I-f) 144.802.842 81.973.456 226.776.298 127.299.268 82.014.178 209.313.446Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-k) 1.534.777 3.605.542 5.140.319 1.885.058 4.530.478 6.415.536Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-g) 11.814.099 3.760.759 15.574.858 5.942.844 6.320.637 12.263.481Devlet Borçlanma Senetleri11.479.840 2.379.418 13.859.258 5.942.844 3.811.339 9.754.183Diğer Finansal Varlıklar334.259 1.381.341 1.715.600 0 2.509.298 2.509.298Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-10.892.215 -1.824.194 -12.716.409 -7.327.372 -1.203.459 -8.530.831SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-r) 666.067 0 666.067 264.384 0 264.384Satış Amaçlı666.067 0 666.067 264.384 0 264.384Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI5.521 0 5.521 5.521 0 5.521İştirakler (Net)(I-h) 5.521 0 5.521 5.521 0 5.521Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler5.521 0 5.521 5.521 0 5.521Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-i) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-j) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-m) 4.866.527 53.170 4.919.697 3.951.289 7.763 3.959.052MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-n) 948.305 4.883 953.188 640.599 5.594 646.193Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer948.305 4.883 953.188 640.599 5.594 646.193YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-o) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI9.971 0 9.971 274.086 31.948 306.034ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-p) 80.564 55.408 135.972 102.264 41.544 143.808DİĞER AKTİFLER (Net)(I-s) 2.631.103 3.874.735 6.505.838 2.781.989 3.680.182 6.462.171VARLIKLAR TOPLAMI206.820.707 180.351.730 387.172.437 182.202.647 172.478.963 354.681.610YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 95.854.279 148.858.054 244.712.333 81.384.628 127.245.272 208.629.900ALINAN KREDİLER(II-c) 548.615 34.287.866 34.836.481 756.713 42.893.170 43.649.883PARA PİYASALARINA BORÇLAR763.198 9.343.352 10.106.550 3.918.298 10.356.718 14.275.016İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-d) 4.924.276 8.612.669 13.536.945 4.854.728 8.216.719 13.071.447Bonolar2.391.332 0 2.391.332 2.847.485 0 2.847.485Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller2.532.944 8.612.669 11.145.613 2.007.243 8.216.719 10.223.962FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b, II-g) 7.245.411 1.700.291 8.945.702 11.323.624 1.501.379 12.825.003Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı6.397.372 1.647.226 8.044.598 10.678.666 1.501.379 12.180.045Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı848.039 53.065 901.104 644.958 0 644.958FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-f) 576.563 47.591 624.154 0 0 0KARŞILIKLAR(II-h) 1.411.459 181.183 1.592.642 1.080.235 262.149 1.342.384Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı450.238 646 450.884 324.504 745 325.249Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar961.221 180.537 1.141.758 755.731 261.404 1.017.135CARİ VERGİ BORCU(II-i) 772.096 59.603 831.699 465.431 65.112 530.543ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-i) 704.309 132.903 837.212 283.695 128.970 412.665SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-j) 0 5.381.534 5.381.534 0 4.784.477 4.784.477Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 5.381.534 5.381.534 0 4.784.477 4.784.477DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-e) 7.465.579 3.939.153 11.404.732 7.784.203 3.589.048 11.373.251ÖZKAYNAKLAR(II-k) 54.875.134 -512.681 54.362.453 44.778.283 -991.242 43.787.041Ödenmiş Sermaye5.200.000 0 5.200.000 4.000.000 0 4.000.000Sermaye Yedekleri5.320.613 0 5.320.613 3.607.551 0 3.607.551Hisse Senedi İhraç Primleri3.505.742 0 3.505.742 1.700.000 0 1.700.000Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.814.871 0 1.814.871 1.907.551 0 1.907.551Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.025.172 6.055 2.031.227 2.094.642 6.055 2.100.697Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.632.533 -518.736 1.113.797 -267.437 -997.297 -1.264.734Kar Yedekleri34.576.406 0 34.576.406 28.961.397 0 28.961.397Yasal Yedekler1.626.891 0 1.626.891 1.621.374 0 1.621.374Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler32.684.032 0 32.684.032 27.075.472 0 27.075.472Diğer Kar Yedekleri265.483 0 265.483 264.551 0 264.551Kar veya Zarar6.120.251 0 6.120.251 6.382.004 0 6.382.004Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı767.926 0 767.926 672.838 0 672.838Dönem Net Kâr veya Zararı5.352.325 0 5.352.325 5.709.166 0 5.709.166Azınlık Payları159 0 159 126 0 126YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI175.140.919 212.031.518 387.172.437 156.629.838 198.051.772 354.681.610Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 36.498.492 35.445.105Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 28.136.339 26.383.644Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler364.578 472.136Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 754.821 793.556Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler226.360 227.286Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 6.411.341 6.974.975Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar4.257 5.417Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar5.134.857 5.575.098İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.272.227 1.394.460Finansal Kiralama Faiz Gelirleri460.232 508.121Diğer Faiz Gelirleri144.821 85.387FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -19.560.065 -19.849.235Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -14.599.127 -14.864.744Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -1.650.489 -1.667.243Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.071.788 -1.692.320İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) -2.135.409 -1.623.025Kiralama Faiz Giderleri-94.135 0Diğer Faiz Giderleri-9.117 -1.903NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ16.938.427 15.595.870NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ4.958.293 3.718.214Alınan Ücret ve Komisyonlar6.292.102 4.767.331Gayri Nakdi Kredilerden569.326 407.903Diğer5.722.776 4.359.428Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.333.809 -1.049.117Gayri Nakdi Kredilere-3.605 -1.825Diğer-1.330.204 -1.047.292TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-c) 6.743 6.567TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-d) -1.145.675 -637.489Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)296.385 -1.112.205Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.123.645 4.653.563Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.565.705 -4.178.847DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-e) 855.488 1.015.593FAALİYET BRÜT KÂRI21.613.276 19.698.755BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-f) -6.704.938 -6.657.054DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-1.099.204 -102.920PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.757.578 -2.261.321DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-g) -4.124.730 -3.541.026NET FAALİYET KARI (ZARARI)6.926.826 7.136.434BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-i) 6.926.826 7.136.434SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-j) -1.574.487 -1.427.281Cari Vergi Karşılığı-1.830.603 -1.123.468Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-629.451 -845.137Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi885.567 541.324SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-k) 5.352.339 5.709.153DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri