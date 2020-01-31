***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor
31.01.2020 18:13
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.405.892 2.348.962 -114.043 1.113.024 835.299 -777.134 83.374 23.790.063 0 6.039.069 40.424.506 40.424.506
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 580.406 0 0 -58.324 0 110.969 0 0 0 0 633.051 633.051
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 580.406 0 0 -58.324 0 110.969 0 0 0 0 633.051 633.051
Yeni Bakiye
4.000.000 1.700.000 0 1.986.298 2.348.962 -114.043 1.054.700 835.299 -666.165 83.374 23.790.063 0 6.039.069 41.057.557 41.057.557
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -141.429 0 0 0 0 0 4.607 0 0 -136.822 -136.822
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.439.069 0 -6.039.069 -1.600.000 -1.600.000
Dağıtılan Temettü
(v-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.439.069 0 -4.439.069 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.986.298 2.207.533 -108.911 1.442.408 1.624.806 -2.911.390 -55.038 28.233.739 0 5.689.644 43.809.089 43.809.089
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.986.298 2.207.533 -108.911 1.442.408 1.624.806 -2.911.390 -55.038 28.233.739 0 5.689.644 43.809.089 43.809.089
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -91.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.412 -91.412
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -91.412 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.412 -91.412
Yeni Bakiye
4.000.000 1.700.000 0 1.894.886 2.207.533 -108.911 1.442.408 1.624.806 -2.911.390 -55.038 28.233.739 0 5.689.644 43.717.677 43.717.677
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -69.191 243.269 255.024 2.997.081 -1.185.635 0 5.417.468 7.658.016 7.658.016
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.200.000 1.805.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.005.742 3.005.742
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 931 0 992 992
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.689.644 0 -5.689.644 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.689.644 0 -5.689.644 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.594 -178.102 1.685.677 1.879.830 85.691 -1.240.673 33.924.314 0 5.417.468 54.382.427 54.382.427
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
160.597.907 479.564.186 640.162.093 216.635.098 509.765.510 726.400.608
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2, 3) 19.912.014 23.535.399 43.447.413 22.150.509 31.187.047 53.337.556
Teminat Mektupları
16.956.203 14.167.206 31.123.409 19.272.359 15.784.791 35.057.150
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
282.800 1.422.854 1.705.654 404.937 2.056.174 2.461.111
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 2.221.818 2.221.818 0 2.835.700 2.835.700
Diğer Teminat Mektupları
16.673.403 10.522.534 27.195.937 18.867.422 10.892.917 29.760.339
Banka Kredileri
0 50.678 50.678 0 2.740.341 2.740.341
İthalat Kabul Kredileri
0 50.678 50.678 0 2.740.341 2.740.341
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
8.409 4.358.456 4.366.865 47.035 6.515.924 6.562.959
Belgeli Akreditifler
8.409 3.685.663 3.694.072 47.035 5.817.762 5.864.797
Diğer Akreditifler
0 672.793 672.793 0 698.162 698.162
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 14.790 14.790 0 24.353 24.353
Diğer Garantilerimizden
5.990 4.931.215 4.937.205 32.845 6.113.927 6.146.772
Diğer Kefaletlerimizden
2.941.412 13.054 2.954.466 2.798.270 7.711 2.805.981
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 43.532.774 23.710.713 67.243.487 42.241.467 22.317.747 64.559.214
Cayılamaz Taahhütler
42.539.957 23.710.713 66.250.670 41.404.186 22.317.747 63.721.933
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
3.512.234 11.250.734 14.762.968 6.589.831 8.568.468 15.158.299
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
8.228.762 1.423.408 9.652.170 8.203.743 3.133.344 11.337.087
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.632.311 0 2.632.311 2.514.769 0 2.514.769
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.430 0 4.430 3.693 0 3.693
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
23.193.073 0 23.193.073 19.788.847 0 19.788.847
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
94.381 0 94.381 82.378 0 82.378
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
4.874.766 11.036.571 15.911.337 4.220.925 10.615.935 14.836.860
Cayılabilir Taahhütler
992.817 0 992.817 837.281 0 837.281
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
992.817 0 992.817 837.281 0 837.281
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 97.153.119 432.318.074 529.471.193 152.243.122 456.260.716 608.503.838
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
13.674.935 50.919.357 64.594.292 16.237.238 45.826.317 62.063.555
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
4.122.135 22.626.912 26.749.047 4.768.063 16.399.974 21.168.037
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
9.552.800 28.292.445 37.845.245 11.469.175 29.426.343 40.895.518
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
83.478.184 381.398.717 464.876.901 136.005.884 410.434.399 546.440.283
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.344.720 14.293.529 20.638.249 10.443.845 17.807.630 28.251.475
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.802.042 4.831.696 10.633.738 6.988.529 7.632.814 14.621.343
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
542.678 9.461.833 10.004.511 3.455.316 10.174.816 13.630.132
Para ve Faiz Swap İşlemleri
72.288.056 317.407.670 389.695.726 97.935.885 319.716.819 417.652.704
Swap Para Alım İşlemleri
22.894.573 93.779.012 116.673.585 37.673.866 102.692.502 140.366.368
Swap Para Satım İşlemleri
47.063.483 72.653.394 119.716.877 57.508.699 82.085.637 139.594.336
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.165.000 75.487.632 76.652.632 1.376.660 67.469.340 68.846.000
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.165.000 75.487.632 76.652.632 1.376.660 67.469.340 68.846.000
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.668.517 27.522.912 32.191.429 27.559.961 47.939.566 75.499.527
Para Alım Opsiyonları
1.934.397 3.443.224 5.377.621 12.676.191 15.377.034 28.053.225
Para Satım Opsiyonları
2.734.120 2.804.616 5.538.736 14.883.770 13.150.254 28.034.024
Faiz Alım Opsiyonları
0 10.637.536 10.637.536 0 9.706.139 9.706.139
Faiz Satım Opsiyonları
0 10.637.536 10.637.536 0 9.706.139 9.706.139
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
85.946 85.005 170.951 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
85.946 0 85.946 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 85.005 85.005 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
90.945 22.089.601 22.180.546 66.193 24.970.384 25.036.577
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
856.292.085 337.560.592 1.193.852.677 816.015.391 301.573.528 1.117.588.919
EMANET KIYMETLER
47.522.044 24.508.688 72.030.732 39.434.419 19.655.922 59.090.341
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
9.483.940 1.309.375 10.793.315 3.954.484 0 3.954.484
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.496.688 2.996.399 6.493.087 2.682.104 2.062.528 4.744.632
Tahsile Alınan Çekler
28.123.634 3.036.679 31.160.313 26.095.801 2.704.389 28.800.190
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.116.849 3.118.920 9.235.769 6.151.125 3.550.546 9.701.671
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
300.933 14.047.315 14.348.248 550.905 11.338.459 11.889.364
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
208.267.187 102.985.636 311.252.823 202.070.108 82.992.237 285.062.345
Menkul Kıymetler
785.963 1.137.538 1.923.501 805.358 1.368.190 2.173.548
Teminat Senetleri
652.116 574.500 1.226.616 763.134 565.924 1.329.058
Emtia
0 135.780 135.780 113.226 7.890 121.116
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
165.999.748 81.577.712 247.577.460 164.735.077 62.749.122 227.484.199
Diğer Rehinli Kıymetler
40.829.360 19.560.106 60.389.466 35.653.313 18.301.111 53.954.424
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
600.502.854 210.066.268 810.569.122 574.510.864 198.925.369 773.436.233
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.016.889.992 817.124.778 1.834.014.770 1.032.650.489 811.339.038 1.843.989.527
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
14.470.417 10.052.201
Alınan Faizler
29.530.019 27.999.682
Ödenen Faizler
-19.396.760 -18.569.345
Alınan Temettüler
3.747 1.789
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.898.799 4.479.655
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.213.821 -29.036
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.762.278 1.834.700
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.808.592 -2.309.288
Ödenen Vergiler
-220.989 -198.154
Diğer
(VI-b) -2.511.906 -3.157.802
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
34.910 -13.135.684
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-404.180 -143.111
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
593.035 -579.437
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-19.692.589 -4.643.223
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
134.589 -1.180.848
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-274.810 -5.511.414
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
36.578.843 8.586.740
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-8.321.114 9.980.005
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-b) -8.578.864 -19.644.396
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
14.505.327 -3.083.483
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-23.616.873 5.807.094
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-139.981 -62.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.220.779 -1.040.588
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
22.779 5.176
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-30.331.630 -13.948.570
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.540.856 15.145.839
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-5.397.163 -1.654.189
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.214.762 10.713.907
Diğer
694.283 -3.352.481
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
4.671.741 -411.491
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
32.641.782 23.214.725
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-30.681.560 -22.007.068
İhraç Edilen Sermaye Araçları
3.005.742 0
Temettü Ödemeleri
0 -1.600.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-294.223 -19.148
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-b) 2.795.591 4.232.846
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.644.214 6.544.966
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-a) 17.480.198 10.935.232
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-a) 15.835.984 17.480.198
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.417.468 5.689.644
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.240.548 -1.201.290
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
174.078 392.840
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-88.706 6.579
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
243.269 387.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.515 -1.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.066.470 -1.594.130
Yabancı Para Çevrim Farkları
255.024 789.507
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
3.842.412 -2.878.494
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.321.165 315.637
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-198.880 -493.088
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-510.921 672.308
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.658.016 4.488.354
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
50.399.066 84.383.650 134.782.716 47.023.958 73.508.477 120.532.435
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.494.673 43.995.536 46.490.209 5.189.272 43.465.853 48.655.125
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 2.243.224 27.650.693 29.893.917 4.725.332 25.388.460 30.113.792
Bankalar
(I-d) 251.462 16.345.284 16.596.746 463.940 17.538.045 18.001.985
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 539.374 539.374
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-13 -441 -454 0 -26 -26
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 170.989 7.069.120 7.240.109 6.126 6.827.669 6.833.795
Devlet Borçlanma Senetleri
170.486 92.378 262.864 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 220.294 220.294 0 137.461 137.461
Diğer Finansal Varlıklar
503 6.756.448 6.756.951 6.126 6.690.208 6.696.334
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 36.087.714 28.554.393 64.642.107 24.621.751 17.751.756 42.373.507
Devlet Borçlanma Senetleri
35.534.282 16.168.796 51.703.078 23.928.005 12.574.559 36.502.564
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15.610 607 16.217 12.848 607 13.455
Diğer Finansal Varlıklar
537.822 12.384.990 12.922.812 680.898 5.176.590 5.857.488
Türev Finansal Varlıklar
(I-c, l-l) 11.645.690 4.764.601 16.410.291 17.206.809 5.463.199 22.670.008
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9.551.895 4.731.384 14.283.279 15.470.870 5.209.530 20.680.400
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
2.093.795 33.217 2.127.012 1.735.939 253.669 1.989.608
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
143.880.604 63.238.520 207.119.124 124.113.901 66.550.651 190.664.552
Krediler
(I-f) 142.634.804 61.199.371 203.834.175 125.059.399 61.316.901 186.376.300
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-k) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-g) 11.814.099 3.760.759 15.574.858 5.942.844 6.320.637 12.263.481
Devlet Borçlanma Senetleri
11.479.840 2.379.418 13.859.258 5.942.844 3.811.339 9.754.183
Diğer Finansal Varlıklar
334.259 1.381.341 1.715.600 0 2.509.298 2.509.298
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.568.299 -1.721.610 -12.289.909 -6.888.342 -1.086.887 -7.975.229
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-r) 636.017 0 636.017 90.305 0 90.305
Satış Amaçlı
636.017 0 636.017 90.305 0 90.305
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.625.290 5.111.016 6.736.306 1.209.469 4.248.193 5.457.662
İştirakler (Net)
(I-h) 5.521 0 5.521 5.521 0 5.521
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5.521 0 5.521 5.521 0 5.521
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 1.619.769 5.111.016 6.730.785 1.203.948 4.248.193 5.452.141
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.619.769 5.111.016 6.730.785 1.203.948 4.248.193 5.452.141
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.857.006 6.976 4.863.982 3.941.378 7.039 3.948.417
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
933.963 16 933.979 624.219 24 624.243
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
933.963 16 933.979 624.219 24 624.243
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-o) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 262.217 0 262.217
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-p) 0 2.438 2.438 0 23.410 23.410
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-s) 1.842.217 3.584.333 5.426.550 2.412.567 3.626.317 6.038.884
VARLIKLAR TOPLAMI
204.174.163 156.326.949 360.501.112 179.678.014 147.964.111 327.642.125
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-a) 96.271.886 127.782.641 224.054.527 81.460.817 106.930.236 188.391.053
ALINAN KREDİLER
(II-c) 302.890 31.068.206 31.371.096 651.246 39.075.919 39.727.165
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
612.415 8.199.349 8.811.764 3.852.509 9.209.690 13.062.199
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 4.905.531 8.612.669 13.518.200 3.949.642 8.202.364 12.152.006
Bonolar
2.372.587 0 2.372.587 2.042.561 0 2.042.561
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.532.944 8.612.669 11.145.613 1.907.081 8.202.364 10.109.445
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b, II-g) 7.203.320 1.655.523 8.858.843 11.333.092 1.623.362 12.956.454
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
6.355.281 1.602.458 7.957.739 10.688.134 1.623.362 12.311.496
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
848.039 53.065 901.104 644.958 0 644.958
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 574.553 0 574.553 25.048 0 25.048
KARŞILIKLAR
(II-h) 1.362.723 168.354 1.531.077 1.044.801 250.177 1.294.978
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
434.942 0 434.942 311.510 0 311.510
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
927.781 168.354 1.096.135 733.291 250.177 983.468
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 735.341 23.651 758.992 442.133 62.261 504.394
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
704.309 0 704.309 283.695 0 283.695
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 5.381.534 5.381.534 0 4.784.477 4.784.477
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 5.381.534 5.381.534 0 4.784.477 4.784.477
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 6.917.863 3.635.927 10.553.790 7.461.507 3.190.060 10.651.567
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 54.116.424 266.003 54.382.427 42.910.657 898.432 43.809.089
Ödenmiş Sermaye
5.200.000 0 5.200.000 4.000.000 0 4.000.000
Sermaye Yedekleri
5.400.628 0 5.400.628 3.686.298 0 3.686.298
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.505.742 0 3.505.742 1.700.000 0 1.700.000
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.894.886 0 1.894.886 1.986.298 0 1.986.298
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.884.029 831.140 3.715.169 1.328.679 2.212.351 3.541.030
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.289.985 -565.137 724.848 -27.703 -1.313.919 -1.341.622
Kar Yedekleri
33.924.314 0 33.924.314 28.233.739 0 28.233.739
Yasal Yedekler
1.532.027 0 1.532.027 1.532.027 0 1.532.027
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
32.128.715 0 32.128.715 26.439.072 0 26.439.072
Diğer Kar Yedekleri
263.572 0 263.572 262.640 0 262.640
Kar veya Zarar
5.417.468 0 5.417.468 5.689.644 0 5.689.644
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
5.417.468 0 5.417.468 5.689.644 0 5.689.644
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
173.707.255 186.793.857 360.501.112 153.415.147 174.226.978 327.642.125
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 34.508.262 33.514.562
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 26.851.805 25.167.595
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
364.578 472.136
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 667.215 696.817
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
212.788 225.202
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 6.306.863 6.901.394
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.058 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
5.033.578 5.506.934
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.272.227 1.394.460
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
105.013 51.418
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -18.795.325 -18.948.434
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -14.294.413 -14.504.876
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -1.495.389 -1.499.445
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-953.070 -1.561.507
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -1.949.413 -1.377.885
Kiralama Faiz Giderleri
-92.719 -1.602
Diğer Faiz Giderleri
-10.321 -3.119
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
15.712.937 14.566.128
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.634.359 3.450.047
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.954.761 4.475.751
Gayri Nakdi Kredilerden
568.149 407.054
Diğer
5.386.612 4.068.697
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.320.402 -1.025.704
Gayri Nakdi Kredilere
-3.605 -1.825
Diğer
-1.316.797 -1.023.879
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 6.509 4.601
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) -709.511 -335.589
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
278.136 -1.105.607
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.513.909 5.051.575
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.501.556 -4.281.557
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 818.844 985.899
FAALİYET BRÜT KÂRI
20.463.138 18.671.086
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-f) -6.661.947 -6.367.623
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-1.091.259 -102.920
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.589.571 -2.123.197
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -3.959.397 -3.406.449
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
6.160.964 6.670.897
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
640.370 304.959
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-h) 6.801.334 6.975.856
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-i) -1.383.866 -1.286.212
Cari Vergi Karşılığı
-1.609.738 -818.761
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-583.474 -967.998
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
809.346 500.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-j) 5.417.468 5.689.644
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-h) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-i) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-j) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-k) 5.417.468 5.689.644
Grubun Karı (Zararı)
5.417.468 5.689.644
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01082000 0,01422000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816358
BIST