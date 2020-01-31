***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.000.000 1.700.000 0 1.405.892 2.348.962 -114.043 1.113.024 835.299 -777.134 83.374 23.790.063 0 6.039.069 40.424.506 40.424.506TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 580.406 0 0 -58.324 0 110.969 0 0 0 0 633.051 633.051Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 580.406 0 0 -58.324 0 110.969 0 0 0 0 633.051 633.051Yeni Bakiye4.000.000 1.700.000 0 1.986.298 2.348.962 -114.043 1.054.700 835.299 -666.165 83.374 23.790.063 0 6.039.069 41.057.557 41.057.557Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -141.429 0 0 0 0 0 4.607 0 0 -136.822 -136.822Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.439.069 0 -6.039.069 -1.600.000 -1.600.000Dağıtılan Temettü(v-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.439.069 0 -4.439.069 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 1.700.000 0 1.986.298 2.207.533 -108.911 1.442.408 1.624.806 -2.911.390 -55.038 28.233.739 0 5.689.644 43.809.089 43.809.089Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.000.000 1.700.000 0 1.986.298 2.207.533 -108.911 1.442.408 1.624.806 -2.911.390 -55.038 28.233.739 0 5.689.644 43.809.089 43.809.089TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -91.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.412 -91.412Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -91.412 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.412 -91.412Yeni Bakiye4.000.000 1.700.000 0 1.894.886 2.207.533 -108.911 1.442.408 1.624.806 -2.911.390 -55.038 28.233.739 0 5.689.644 43.717.677 43.717.677Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -69.191 243.269 255.024 2.997.081 -1.185.635 0 5.417.468 7.658.016 7.658.016Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.200.000 1.805.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.005.742 3.005.742İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 931 0 992 992Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.689.644 0 -5.689.644 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.689.644 0 -5.689.644 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.594 -178.102 1.685.677 1.879.830 85.691 -1.240.673 33.924.314 0 5.417.468 54.382.427 54.382.427Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER160.597.907 479.564.186 640.162.093 216.635.098 509.765.510 726.400.608GARANTİ VE KEFALETLER(III-a-2, 3) 19.912.014 23.535.399 43.447.413 22.150.509 31.187.047 53.337.556Teminat Mektupları16.956.203 14.167.206 31.123.409 19.272.359 15.784.791 35.057.150Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler282.800 1.422.854 1.705.654 404.937 2.056.174 2.461.111Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 2.221.818 2.221.818 0 2.835.700 2.835.700Diğer Teminat Mektupları16.673.403 10.522.534 27.195.937 18.867.422 10.892.917 29.760.339Banka Kredileri0 50.678 50.678 0 2.740.341 2.740.341İthalat Kabul Kredileri0 50.678 50.678 0 2.740.341 2.740.341Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler8.409 4.358.456 4.366.865 47.035 6.515.924 6.562.959Belgeli Akreditifler8.409 3.685.663 3.694.072 47.035 5.817.762 5.864.797Diğer Akreditifler0 672.793 672.793 0 698.162 698.162Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 14.790 14.790 0 24.353 24.353Diğer Garantilerimizden5.990 4.931.215 4.937.205 32.845 6.113.927 6.146.772Diğer Kefaletlerimizden2.941.412 13.054 2.954.466 2.798.270 7.711 2.805.981TAAHHÜTLER(III-a-1) 43.532.774 23.710.713 67.243.487 42.241.467 22.317.747 64.559.214Cayılamaz Taahhütler42.539.957 23.710.713 66.250.670 41.404.186 22.317.747 63.721.933Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri3.512.234 11.250.734 14.762.968 6.589.831 8.568.468 15.158.299Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri8.228.762 1.423.408 9.652.170 8.203.743 3.133.344 11.337.087Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.632.311 0 2.632.311 2.514.769 0 2.514.769İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri4.430 0 4.430 3.693 0 3.693Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri23.193.073 0 23.193.073 19.788.847 0 19.788.847Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri94.381 0 94.381 82.378 0 82.378Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler4.874.766 11.036.571 15.911.337 4.220.925 10.615.935 14.836.860Cayılabilir Taahhütler992.817 0 992.817 837.281 0 837.281Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri992.817 0 992.817 837.281 0 837.281Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-b) 97.153.119 432.318.074 529.471.193 152.243.122 456.260.716 608.503.838Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar13.674.935 50.919.357 64.594.292 16.237.238 45.826.317 62.063.555Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler4.122.135 22.626.912 26.749.047 4.768.063 16.399.974 21.168.037Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler9.552.800 28.292.445 37.845.245 11.469.175 29.426.343 40.895.518Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler83.478.184 381.398.717 464.876.901 136.005.884 410.434.399 546.440.283Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.344.720 14.293.529 20.638.249 10.443.845 17.807.630 28.251.475Vadeli Döviz Alım İşlemleri5.802.042 4.831.696 10.633.738 6.988.529 7.632.814 14.621.343Vadeli Döviz Satım İşlemleri542.678 9.461.833 10.004.511 3.455.316 10.174.816 13.630.132Para ve Faiz Swap İşlemleri72.288.056 317.407.670 389.695.726 97.935.885 319.716.819 417.652.704Swap Para Alım İşlemleri22.894.573 93.779.012 116.673.585 37.673.866 102.692.502 140.366.368Swap Para Satım İşlemleri47.063.483 72.653.394 119.716.877 57.508.699 82.085.637 139.594.336Swap Faiz Alım İşlemleri1.165.000 75.487.632 76.652.632 1.376.660 67.469.340 68.846.000Swap Faiz Satım İşlemleri1.165.000 75.487.632 76.652.632 1.376.660 67.469.340 68.846.000Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları4.668.517 27.522.912 32.191.429 27.559.961 47.939.566 75.499.527Para Alım Opsiyonları1.934.397 3.443.224 5.377.621 12.676.191 15.377.034 28.053.225Para Satım Opsiyonları2.734.120 2.804.616 5.538.736 14.883.770 13.150.254 28.034.024Faiz Alım Opsiyonları0 10.637.536 10.637.536 0 9.706.139 9.706.139Faiz Satım Opsiyonları0 10.637.536 10.637.536 0 9.706.139 9.706.139Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri85.946 85.005 170.951 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri85.946 0 85.946 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 85.005 85.005 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer90.945 22.089.601 22.180.546 66.193 24.970.384 25.036.577EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER856.292.085 337.560.592 1.193.852.677 816.015.391 301.573.528 1.117.588.919EMANET KIYMETLER47.522.044 24.508.688 72.030.732 39.434.419 19.655.922 59.090.341Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları9.483.940 1.309.375 10.793.315 3.954.484 0 3.954.484Emanete Alınan Menkul Değerler3.496.688 2.996.399 6.493.087 2.682.104 2.062.528 4.744.632Tahsile Alınan Çekler28.123.634 3.036.679 31.160.313 26.095.801 2.704.389 28.800.190Tahsile Alınan Ticari Senetler6.116.849 3.118.920 9.235.769 6.151.125 3.550.546 9.701.671Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler300.933 14.047.315 14.348.248 550.905 11.338.459 11.889.364Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER208.267.187 102.985.636 311.252.823 202.070.108 82.992.237 285.062.345Menkul Kıymetler785.963 1.137.538 1.923.501 805.358 1.368.190 2.173.548Teminat Senetleri652.116 574.500 1.226.616 763.134 565.924 1.329.058Emtia0 135.780 135.780 113.226 7.890 121.116Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul165.999.748 81.577.712 247.577.460 164.735.077 62.749.122 227.484.199Diğer Rehinli Kıymetler40.829.360 19.560.106 60.389.466 35.653.313 18.301.111 53.954.424Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER600.502.854 210.066.268 810.569.122 574.510.864 198.925.369 773.436.233BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.016.889.992 817.124.778 1.834.014.770 1.032.650.489 811.339.038 1.843.989.527Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı14.470.417 10.052.201Alınan Faizler29.530.019 27.999.682Ödenen Faizler-19.396.760 -18.569.345Alınan Temettüler3.747 1.789Alınan Ücret ve Komisyonlar5.898.799 4.479.655Elde Edilen Diğer Kazançlar2.213.821 -29.036Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.762.278 1.834.700Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.808.592 -2.309.288Ödenen Vergiler-220.989 -198.154Diğer(VI-b) -2.511.906 -3.157.802Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim34.910 -13.135.684Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-404.180 -143.111Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış593.035 -579.437Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-19.692.589 -4.643.223Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış134.589 -1.180.848Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-274.810 -5.511.414Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)36.578.843 8.586.740Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-8.321.114 9.980.005Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(VI-b) -8.578.864 -19.644.396Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı14.505.327 -3.083.483YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-23.616.873 5.807.094İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-139.981 -62.000Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.220.779 -1.040.588Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller22.779 5.176Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-30.331.630 -13.948.570Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar9.540.856 15.145.839Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-5.397.163 -1.654.189Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar3.214.762 10.713.907Diğer694.283 -3.352.481FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit4.671.741 -411.491Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit32.641.782 23.214.725Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-30.681.560 -22.007.068İhraç Edilen Sermaye Araçları3.005.742 0Temettü Ödemeleri0 -1.600.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-294.223 -19.148Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(VI-b) 2.795.591 4.232.846Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.644.214 6.544.966Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-a) 17.480.198 10.935.232Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-a) 15.835.984 17.480.198Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)5.417.468 5.689.644DİĞER KAPSAMLI GELİRLER2.240.548 -1.201.290Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar174.078 392.840Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-88.706 6.579Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları243.269 387.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19.515 -1.447Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar2.066.470 -1.594.130Yabancı Para Çevrim Farkları255.024 789.507Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri3.842.412 -2.878.494Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-1.321.165 315.637Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-198.880 -493.088Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-510.921 672.308TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.658.016 4.488.354Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)50.399.066 84.383.650 134.782.716 47.023.958 73.508.477 120.532.435Nakit ve Nakit Benzerleri2.494.673 43.995.536 46.490.209 5.189.272 43.465.853 48.655.125Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 2.243.224 27.650.693 29.893.917 4.725.332 25.388.460 30.113.792Bankalar(I-d) 251.462 16.345.284 16.596.746 463.940 17.538.045 18.001.985Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 539.374 539.374Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-13 -441 -454 0 -26 -26Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 170.989 7.069.120 7.240.109 6.126 6.827.669 6.833.795Devlet Borçlanma Senetleri170.486 92.378 262.864 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 220.294 220.294 0 137.461 137.461Diğer Finansal Varlıklar503 6.756.448 6.756.951 6.126 6.690.208 6.696.334Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-e) 36.087.714 28.554.393 64.642.107 24.621.751 17.751.756 42.373.507Devlet Borçlanma Senetleri35.534.282 16.168.796 51.703.078 23.928.005 12.574.559 36.502.564Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler15.610 607 16.217 12.848 607 13.455Diğer Finansal Varlıklar537.822 12.384.990 12.922.812 680.898 5.176.590 5.857.488Türev Finansal Varlıklar(I-c, l-l) 11.645.690 4.764.601 16.410.291 17.206.809 5.463.199 22.670.008Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı9.551.895 4.731.384 14.283.279 15.470.870 5.209.530 20.680.400Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı2.093.795 33.217 2.127.012 1.735.939 253.669 1.989.608İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)143.880.604 63.238.520 207.119.124 124.113.901 66.550.651 190.664.552Krediler(I-f) 142.634.804 61.199.371 203.834.175 125.059.399 61.316.901 186.376.300Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-k) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-g) 11.814.099 3.760.759 15.574.858 5.942.844 6.320.637 12.263.481Devlet Borçlanma Senetleri11.479.840 2.379.418 13.859.258 5.942.844 3.811.339 9.754.183Diğer Finansal Varlıklar334.259 1.381.341 1.715.600 0 2.509.298 2.509.298Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-10.568.299 -1.721.610 -12.289.909 -6.888.342 -1.086.887 -7.975.229SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-r) 636.017 0 636.017 90.305 0 90.305Satış Amaçlı636.017 0 636.017 90.305 0 90.305Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.625.290 5.111.016 6.736.306 1.209.469 4.248.193 5.457.662İştirakler (Net)(I-h) 5.521 0 5.521 5.521 0 5.521Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler5.521 0 5.521 5.521 0 5.521Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-i) 1.619.769 5.111.016 6.730.785 1.203.948 4.248.193 5.452.141Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1.619.769 5.111.016 6.730.785 1.203.948 4.248.193 5.452.141Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-j) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.857.006 6.976 4.863.982 3.941.378 7.039 3.948.417MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)933.963 16 933.979 624.219 24 624.243Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer933.963 16 933.979 624.219 24 624.243YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-o) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 262.217 0 262.217ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-p) 0 2.438 2.438 0 23.410 23.410DİĞER AKTİFLER (Net)(I-s) 1.842.217 3.584.333 5.426.550 2.412.567 3.626.317 6.038.884VARLIKLAR TOPLAMI204.174.163 156.326.949 360.501.112 179.678.014 147.964.111 327.642.125YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 96.271.886 127.782.641 224.054.527 81.460.817 106.930.236 188.391.053ALINAN KREDİLER(II-c) 302.890 31.068.206 31.371.096 651.246 39.075.919 39.727.165PARA PİYASALARINA BORÇLAR612.415 8.199.349 8.811.764 3.852.509 9.209.690 13.062.199İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-d) 4.905.531 8.612.669 13.518.200 3.949.642 8.202.364 12.152.006Bonolar2.372.587 0 2.372.587 2.042.561 0 2.042.561Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller2.532.944 8.612.669 11.145.613 1.907.081 8.202.364 10.109.445FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b, II-g) 7.203.320 1.655.523 8.858.843 11.333.092 1.623.362 12.956.454Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı6.355.281 1.602.458 7.957.739 10.688.134 1.623.362 12.311.496Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı848.039 53.065 901.104 644.958 0 644.958FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-f) 574.553 0 574.553 25.048 0 25.048KARŞILIKLAR(II-h) 1.362.723 168.354 1.531.077 1.044.801 250.177 1.294.978Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı434.942 0 434.942 311.510 0 311.510Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar927.781 168.354 1.096.135 733.291 250.177 983.468CARİ VERGİ BORCU(II-i) 735.341 23.651 758.992 442.133 62.261 504.394ERTELENMİŞ VERGİ BORCU704.309 0 704.309 283.695 0 283.695SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-j) 0 5.381.534 5.381.534 0 4.784.477 4.784.477Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 5.381.534 5.381.534 0 4.784.477 4.784.477DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-e) 6.917.863 3.635.927 10.553.790 7.461.507 3.190.060 10.651.567ÖZKAYNAKLAR(II-k) 54.116.424 266.003 54.382.427 42.910.657 898.432 43.809.089Ödenmiş Sermaye5.200.000 0 5.200.000 4.000.000 0 4.000.000Sermaye Yedekleri5.400.628 0 5.400.628 3.686.298 0 3.686.298Hisse Senedi İhraç Primleri3.505.742 0 3.505.742 1.700.000 0 1.700.000Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.894.886 0 1.894.886 1.986.298 0 1.986.298Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.884.029 831.140 3.715.169 1.328.679 2.212.351 3.541.030Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.289.985 -565.137 724.848 -27.703 -1.313.919 -1.341.622Kar Yedekleri33.924.314 0 33.924.314 28.233.739 0 28.233.739Yasal Yedekler1.532.027 0 1.532.027 1.532.027 0 1.532.027Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler32.128.715 0 32.128.715 26.439.072 0 26.439.072Diğer Kar Yedekleri263.572 0 263.572 262.640 0 262.640Kar veya Zarar5.417.468 0 5.417.468 5.689.644 0 5.689.644Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı5.417.468 0 5.417.468 5.689.644 0 5.689.644Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI173.707.255 186.793.857 360.501.112 153.415.147 174.226.978 327.642.125Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 34.508.262 33.514.562Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 26.851.805 25.167.595Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler364.578 472.136Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 667.215 696.817Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler212.788 225.202Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 6.306.863 6.901.394Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.058 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar5.033.578 5.506.934İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.272.227 1.394.460Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri105.013 51.418FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -18.795.325 -18.948.434Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -14.294.413 -14.504.876Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -1.495.389 -1.499.445Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-953.070 -1.561.507İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) -1.949.413 -1.377.885Kiralama Faiz Giderleri-92.719 -1.602Diğer Faiz Giderleri-10.321 -3.119NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ15.712.937 14.566.128NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ4.634.359 3.450.047Alınan Ücret ve Komisyonlar5.954.761 4.475.751Gayri Nakdi Kredilerden568.149 407.054Diğer5.386.612 4.068.697Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.320.402 -1.025.704Gayri Nakdi Kredilere-3.605 -1.825Diğer-1.316.797 -1.023.879TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-c) 6.509 4.601TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-d) -709.511 -335.589Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)278.136 -1.105.607Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.513.909 5.051.575Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.501.556 -4.281.557DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-e) 818.844 985.899FAALİYET BRÜT KÂRI20.463.138 18.671.086BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-f) -6.661.947 -6.367.623DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-1.091.259 -102.920PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.589.571 -2.123.197DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-g) -3.959.397 -3.406.449NET FAALİYET KARI (ZARARI)6.160.964 6.670.897BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)640.370 304.959NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-h) 6.801.334 6.975.856SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-i) -1.383.866 -1.286.212Cari Vergi Karşılığı-1.609.738 -818.761Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-583.474 -967.998Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi809.346 500.547SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-j) 5.417.468 5.689.644DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-h) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-i) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-j) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-k) 5.417.468 5.689.644Grubun Karı (Zararı)5.417.468 5.689.644Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01082000 0,01422000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816358BIST