***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.000.000 1.700.000 0 1.907.551 2.207.533 -110.731 3.895 2.329.472 -2.979.278 -614.928 28.961.397 672.838 5.709.166 43.786.915 126 43.787.041TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -92.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.680 0 -92.680Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -92.680 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.680 0 -92.680Yeni Bakiye4.000.000 1.700.000 0 1.814.871 2.207.533 -110.731 3.895 2.329.472 -2.979.278 -614.928 28.961.397 672.838 5.709.166 43.694.235 126 43.694.361Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -11.054 0 193.302 -870.882 86.429 0 0 1.407.736 805.531 4 805.535Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.200.000 1.805.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.005.742 19 3.005.761İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.614.077 81.711 0 5.695.788 0 5.695.788Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.709.166 -5.709.166 0 -5.709.166Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.709.166 -5.709.166 0 -5.709.166Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.533 -121.785 3.895 2.522.774 -3.850.160 -528.499 34.575.474 754.549 1.407.736 47.492.130 149 47.492.279Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.042 0 411.459 -2.099.423 -69.883 0 0 1.302.666 -456.223 5 -456.218Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -12.707 0 0 0 0 0 189.232 -176.353 0 172 0 172Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.325 0 -5.352.325 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.325 -5.352.325 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.194.887 -181.304 3.895 3.194.837 -1.968.264 -1.870.623 40.117.963 591.573 1.302.666 53.906.243 164 53.906.407Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER147.156.119 477.971.848 625.127.967 162.285.048 473.496.707 635.781.755GARANTİ VE KEFALETLER(III-2, 3) 19.677.196 23.416.771 43.093.967 19.905.773 22.793.252 42.699.025Teminat Mektupları16.739.609 15.100.238 31.839.847 16.949.962 14.187.155 31.137.117Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler273.837 1.531.932 1.805.769 282.800 1.422.854 1.705.654Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 2.266.261 2.266.261 0 2.223.470 2.223.470Diğer Teminat Mektupları16.465.772 11.302.045 27.767.817 16.667.162 10.540.831 27.207.993Banka Kredileri0 54.751 54.751 0 50.678 50.678İthalat Kabul Kredileri0 54.751 54.751 0 50.678 50.678Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler13.336 4.530.698 4.544.034 8.409 4.396.101 4.404.510Belgeli Akreditifler13.336 3.821.164 3.834.500 8.409 3.747.283 3.755.692Diğer Akreditifler0 709.534 709.534 0 648.818 648.818Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 13.706 13.706 0 14.790 14.790Diğer Garantilerimizden3.990 3.712.455 3.716.445 5.990 4.131.474 4.137.464Diğer Kefaletlerimizden2.920.261 4.923 2.925.184 2.941.412 13.054 2.954.466TAAHHÜTLER(III-1) 46.185.175 7.776.554 53.961.729 43.611.686 12.978.081 56.589.767Cayılamaz Taahhütler45.055.176 7.326.009 52.381.185 42.539.957 12.676.833 55.216.790Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.218.876 6.004.130 8.223.006 3.512.234 11.250.734 14.762.968Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri8.499.483 1.318.978 9.818.461 8.228.762 1.423.408 9.652.170Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.878.088 0 2.878.088 2.632.311 0 2.632.311İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri4.506 0 4.506 4.430 0 4.430Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri26.186.031 0 26.186.031 23.193.073 0 23.193.073Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri106.275 0 106.275 94.381 0 94.381Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler5.161.917 2.901 5.164.818 4.874.766 2.691 4.877.457Cayılabilir Taahhütler1.129.999 450.545 1.580.544 1.071.729 301.248 1.372.977Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.029.802 0 1.029.802 992.817 0 992.817Diğer Cayılabilir Taahhütler100.197 450.545 550.742 78.912 301.248 380.160TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR81.293.748 446.778.523 528.072.271 98.767.589 437.725.374 536.492.963Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar16.155.682 56.423.947 72.579.629 13.674.935 50.984.080 64.659.015Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler3.557.987 23.421.413 26.979.400 4.122.135 22.691.635 26.813.770Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler12.597.695 33.002.534 45.600.229 9.552.800 28.292.445 37.845.245Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler65.138.066 390.354.576 455.492.642 85.092.654 386.741.294 471.833.948Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri5.531.973 13.812.164 19.344.137 6.344.720 14.506.012 20.850.732Vadeli Döviz Alım İşlemleri5.192.306 4.616.219 9.808.525 5.802.042 4.937.886 10.739.928Vadeli Döviz Satım İşlemleri339.667 9.195.945 9.535.612 542.678 9.568.126 10.110.804Para ve Faiz Swap İşlemleri54.003.944 320.037.406 374.041.350 73.868.613 322.537.764 396.406.377Swap Para Alım İşlemleri15.258.054 88.506.167 103.764.221 22.948.085 97.089.617 120.037.702Swap Para Satım İşlemleri32.427.890 74.571.559 106.999.449 48.590.528 74.408.155 122.998.683Swap Faiz Alım İşlemleri3.159.000 78.479.840 81.638.840 1.165.000 75.519.996 76.684.996Swap Faiz Satım İşlemleri3.159.000 78.479.840 81.638.840 1.165.000 75.519.996 76.684.996Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları5.132.364 29.699.883 34.832.247 4.702.430 27.522.912 32.225.342Para Alım Opsiyonları1.853.879 4.080.136 5.934.015 1.934.397 3.443.224 5.377.621Para Satım Opsiyonları3.267.314 2.835.975 6.103.289 2.734.120 2.804.616 5.538.736Faiz Alım Opsiyonları0 11.391.886 11.391.886 0 10.637.536 10.637.536Faiz Satım Opsiyonları0 11.391.886 11.391.886 0 10.637.536 10.637.536Menkul Değerler Alım Opsiyonları2.952 0 2.952 19.333 0 19.333Menkul Değerler Satım Opsiyonları8.219 0 8.219 14.580 0 14.580Futures Para İşlemleri381.834 388.241 770.075 85.946 85.005 170.951Futures Para Alım İşlemleri381.834 0 381.834 85.946 0 85.946Futures Para Satım İşlemleri0 388.241 388.241 0 85.005 85.005Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer87.951 26.416.882 26.504.833 90.945 22.089.601 22.180.546EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER887.146.758 383.692.466 1.270.839.224 871.352.485 344.368.703 1.215.721.188EMANET KIYMETLER63.814.256 28.072.267 91.886.523 61.762.629 24.508.688 86.271.317Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları9.879.078 2.174.551 12.053.629 9.483.940 1.309.375 10.793.315Emanete Alınan Menkul Değerler18.285.411 3.896.041 22.181.452 17.737.273 2.996.399 20.733.672Tahsile Alınan Çekler29.109.070 3.534.188 32.643.258 28.123.634 3.036.679 31.160.313Tahsile Alınan Ticari Senetler6.239.523 3.503.904 9.743.427 6.116.849 3.118.920 9.235.769Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler301.174 14.963.583 15.264.757 300.933 14.047.315 14.348.248Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER216.409.902 122.254.641 338.664.543 209.087.002 109.793.747 318.880.749Menkul Kıymetler2.770.419 1.427.849 4.198.268 785.963 1.137.538 1.923.501Teminat Senetleri648.951 629.953 1.278.904 652.116 574.500 1.226.616Emtia155.288 150.000 305.288 0 135.780 135.780Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul168.494.916 92.971.667 261.466.583 166.259.977 84.587.022 250.846.999Diğer Rehinli Kıymetler44.340.328 27.075.172 71.415.500 41.388.946 23.358.907 64.747.853Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER606.922.600 233.365.558 840.288.158 600.502.854 210.066.268 810.569.122BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.034.302.877 861.664.314 1.895.967.191 1.033.637.533 817.865.410 1.851.502.943Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı4.244.448 2.750.109Alınan Faizler7.917.920 7.596.960Ödenen Faizler-3.210.857 -5.391.307Alınan Temettüler235 0Alınan Ücret ve Komisyonlar1.477.996 1.465.588Elde Edilen Diğer Kazançlar-648.394 236.568Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar555.462 353.930Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-866.507 -730.720Ödenen Vergiler-76.101 -54.373Diğer-905.306 -726.537Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim5.173.739 10.274.654Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-675.852 -328.052Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-2.576.147 8.624.562Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-5.986.595 -10.121.941Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-16.121.087 -6.140.956Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.196.028 1.525.137Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)27.272.756 17.842.183Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)884.902 -270.986Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)3.571.790 -855.293Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı9.418.187 13.024.763YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-6.680.199 -7.283.982İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-312.615 -113.773Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller33.960 201Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-8.675.951 -9.408.606Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar9.269.222 2.191.540Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-5.798.089 -5.841Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar713.021 714.895Diğer-1.909.747 -662.398FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.324.893 7.111.371Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit6.343.642 18.871.757Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-7.601.381 -14.687.385İhraç Edilen Sermaye Araçları0 3.005.742Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-67.154 -78.743Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.881.579 1.363.945Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.294.674 14.216.097Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V-a) 18.691.977 18.432.454Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V-a) 21.986.651 32.648.551Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.302.671 1.407.740DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-1.758.889 -602.205Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.042 -11.054Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.336 -14.172Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler294 3.118Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.757.847 -591.151Yabancı Para Çevrim Farkları411.459 193.302Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-2.691.568 -1.116.515Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)82.726 196.790Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-172.320 -85.984Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler611.856 221.256TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-456.218 805.535Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)59.769.643 102.534.037 162.303.680 50.353.146 88.847.971 139.201.117Nakit ve Nakit Benzerleri11.715.834 55.453.519 67.169.353 2.401.694 45.498.382 47.900.076Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 7.596.132 37.090.758 44.686.890 2.243.226 27.650.703 29.893.929Bankalar(I-d) 1.573.283 18.363.045 19.936.328 92.372 17.848.302 17.940.674Para Piyasalarından Alacaklar2.546.446 0 2.546.446 66.120 0 66.120Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-27 -284 -311 -24 -623 -647Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 91.872 7.665.712 7.757.584 195.719 7.069.120 7.264.839Devlet Borçlanma Senetleri70.841 198.248 269.089 182.344 92.378 274.722Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.975 208.681 213.656 12.470 220.294 232.764Diğer Finansal Varlıklar16.056 7.258.783 7.274.839 905 6.756.448 6.757.353Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-e) 34.568.577 33.199.430 67.768.007 36.203.273 31.315.167 67.518.440Devlet Borçlanma Senetleri33.944.685 16.157.301 50.101.986 35.534.282 16.168.796 51.703.078Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler15.777 607 16.384 15.777 607 16.384Diğer Finansal Varlıklar608.115 17.041.522 17.649.637 653.214 15.145.764 15.798.978Türev Finansal Varlıklar(I-c, l-l) 13.393.360 6.215.376 19.608.736 11.552.460 4.965.302 16.517.762Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı10.380.085 6.215.376 16.595.461 9.458.665 4.932.085 14.390.750Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı3.013.275 0 3.013.275 2.093.795 33.217 2.127.012İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)152.270.135 92.706.879 244.977.014 147.259.503 87.515.563 234.775.066Krediler(I-f) 145.903.823 86.307.208 232.211.031 144.802.842 81.973.456 226.776.298Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-k) 1.441.895 3.667.941 5.109.836 1.534.777 3.605.542 5.140.319Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-g) 16.482.378 4.744.922 21.227.300 11.814.099 3.760.759 15.574.858Devlet Borçlanma Senetleri16.178.441 3.531.493 19.709.934 11.479.840 2.379.418 13.859.258Diğer Finansal Varlıklar303.937 1.213.429 1.517.366 334.259 1.381.341 1.715.600Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-11.557.961 -2.013.192 -13.571.153 -10.892.215 -1.824.194 -12.716.409SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-o) 189.794 0 189.794 666.067 0 666.067Satış Amaçlı189.794 0 189.794 666.067 0 666.067Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI8.421 0 8.421 5.521 0 5.521İştirakler (Net)(I-h) 8.421 0 8.421 5.521 0 5.521Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler8.421 0 8.421 5.521 0 5.521Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-i) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-j) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.004.757 55.387 5.060.144 4.866.527 53.170 4.919.697MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)961.313 4.682 965.995 948.305 4.883 953.188Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer961.313 4.682 965.995 948.305 4.883 953.188YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-m) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI11.138 0 11.138 9.971 0 9.971ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-n) 70.318 0 70.318 80.564 55.408 135.972DİĞER AKTİFLER (Net)(I-p) 2.963.264 4.844.492 7.807.756 2.631.103 3.874.735 6.505.838VARLIKLAR TOPLAMI221.248.783 200.145.477 421.394.260 206.820.707 180.351.730 387.172.437YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 105.971.006 164.809.314 270.780.320 95.854.279 148.858.054 244.712.333ALINAN KREDİLER(II-c) 740.288 35.104.119 35.844.407 548.615 34.287.866 34.836.481PARA PİYASALARINA BORÇLAR6.831.109 11.043.000 17.874.109 763.198 9.343.352 10.106.550İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-d) 5.172.593 6.522.412 11.695.005 4.924.276 8.612.669 13.536.945Bonolar2.982.641 0 2.982.641 2.391.332 0 2.391.332Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller2.189.952 6.522.412 8.712.364 2.532.944 8.612.669 11.145.613FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b, II-g) 7.654.574 3.213.220 10.867.794 7.245.411 1.700.291 8.945.702Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı6.952.617 2.863.170 9.815.787 6.397.372 1.647.226 8.044.598Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı701.957 350.050 1.052.007 848.039 53.065 901.104FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-f) 581.287 50.031 631.318 576.563 47.591 624.154KARŞILIKLAR(II-h) 1.687.622 136.132 1.823.754 1.411.459 181.183 1.592.642Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı473.483 785 474.268 450.238 646 450.884Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.214.139 135.347 1.349.486 961.221 180.537 1.141.758CARİ VERGİ BORCU(II-i) 661.788 40.975 702.763 772.096 59.603 831.699ERTELENMİŞ VERGİ BORCU248.998 4.768 253.766 704.309 132.903 837.212SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-j) 0 5.918.959 5.918.959 0 5.381.534 5.381.534Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 5.918.959 5.918.959 0 5.381.534 5.381.534DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-e) 6.818.330 4.277.328 11.095.658 7.465.579 3.939.153 11.404.732ÖZKAYNAKLAR(II-k) 56.749.966 -2.843.559 53.906.407 54.875.134 -512.681 54.362.453Ödenmiş Sermaye5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000Sermaye Yedekleri5.320.613 0 5.320.613 5.320.613 0 5.320.613Hisse Senedi İhraç Primleri3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.814.871 0 1.814.871 1.814.871 0 1.814.871Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.011.423 6.055 2.017.478 2.025.172 6.055 2.031.227Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.205.564 -2.849.614 -644.050 1.632.533 -518.736 1.113.797Kar Yedekleri40.117.963 0 40.117.963 34.576.406 0 34.576.406Yasal Yedekler1.882.950 0 1.882.950 1.626.891 0 1.626.891Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler37.956.649 0 37.956.649 32.684.032 0 32.684.032Diğer Kar Yedekleri278.364 0 278.364 265.483 0 265.483Kar veya Zarar1.894.239 0 1.894.239 6.120.251 0 6.120.251Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı591.573 0 591.573 767.926 0 767.926Dönem Net Kâr veya Zararı1.302.666 0 1.302.666 5.352.325 0 5.352.325Azınlık Payları164 0 164 159 0 159YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI193.117.561 228.276.699 421.394.260 175.140.919 212.031.518 387.172.437Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 8.460.481 9.133.187Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 6.099.429 7.111.206Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler13.689 120.363Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 98.403 194.827Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler48.775 519Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 2.081.498 1.546.016Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar5.864 740Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.530.116 1.231.760İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler545.518 313.516Finansal Kiralama Faiz Gelirleri105.532 123.137Diğer Faiz Gelirleri13.155 37.119FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -3.219.355 -5.467.579Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -2.281.394 -4.030.165Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -340.071 -467.138Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-158.109 -450.076İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) -331.098 -493.052Kiralama Faiz Giderleri-23.615 -23.523Diğer Faiz Giderleri-85.068 -3.625NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ5.241.126 3.665.608NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.263.983 1.192.810Alınan Ücret ve Komisyonlar1.509.001 1.501.983Gayri Nakdi Kredilerden113.226 145.102Diğer1.395.775 1.356.881Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-245.018 -309.173Gayri Nakdi Kredilere-1.036 -141Diğer-243.982 -309.032TEMETTÜ GELİRLERİ235 3.993TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-c) -485.684 200.532Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-21.846 64.294Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)367.047 2.611.801Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-830.885 -2.475.563DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-d) 393.246 225.592FAALİYET BRÜT KÂRI6.412.906 5.288.535BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-e) -1.455.271 -1.264.826DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-1.128.704 -494.864PERSONEL GİDERLERİ (-)-807.898 -679.651DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-f) -1.247.109 -999.286NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.773.924 1.849.908BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.773.924 1.849.908SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-h) -471.253 -442.168Cari Vergi Karşılığı-275.314 -47.499Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-614.074 -1.058.215Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi418.135 663.546SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-i) 1.302.671 1.407.740DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-i) 1.302.671 1.407.740Grubun Karı (Zararı)1.302.666 1.407.736Azınlık Payları Karı (Zararı)(IV-g) 5 4Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00251000 0,00319000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840899BIST