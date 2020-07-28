***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.000.000 1.700.000 0 1.986.298 2.207.533 -108.911 1.442.408 1.624.806 -2.911.390 -55.038 28.233.739 0 5.689.644 43.809.089 43.809.089TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -91.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.412 -91.412Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -91.412 0 0 0 0 0 0 0 -91.412 -91.412Yeni Bakiye4.000.000 1.700.000 0 1.894.886 2.207.533 -108.911 1.442.408 1.624.806 -2.911.390 -55.038 28.233.739 0 5.689.644 43.717.677 43.717.677Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 993 -15.908 198.716 191.354 -120.200 -301.217 0 0 2.690.654 2.644.392 2.644.392Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.200.000 1.805.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.005.742 3.005.742İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -929 0 0 0 0 0 929 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.689.644 0 -5.689.644 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.689.644 0 -5.689.644 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.597 -124.819 1.641.124 1.816.160 -3.031.590 -356.255 33.924.312 0 2.690.654 49.367.811 49.367.811Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.594 -178.102 1.685.677 1.879.830 85.691 -1.240.673 33.924.314 0 5.417.468 54.382.427 54.382.427TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.594 -178.102 1.685.677 1.879.830 85.691 -1.240.673 33.924.314 0 5.417.468 54.382.427 54.382.427Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 138.993 -13.581 267.163 486.169 -304.127 -336.826 0 0 2.896.295 3.134.086 3.134.086Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -12.708 0 0 0 0 0 12.881 0 0 173 173Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.417.468 0 -5.417.468 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.417.468 0 -5.417.468 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.333.879 -191.683 1.952.840 2.365.999 -218.436 -1.577.499 39.354.663 0 2.896.295 57.516.686 57.516.686Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER145.319.196 461.495.057 606.814.253 160.597.907 479.564.186 640.162.093GARANTİ VE KEFALETLER(III-a-2, 3) 19.517.972 23.804.014 43.321.986 19.912.014 23.535.399 43.447.413Teminat Mektupları16.652.060 14.955.132 31.607.192 16.956.203 14.167.206 31.123.409Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler294.030 1.628.871 1.922.901 282.800 1.422.854 1.705.654Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 2.006.507 2.006.507 0 2.221.818 2.221.818Diğer Teminat Mektupları16.358.030 11.319.754 27.677.784 16.673.403 10.522.534 27.195.937Banka Kredileri0 59.950 59.950 0 50.678 50.678İthalat Kabul Kredileri0 59.950 59.950 0 50.678 50.678Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler16.258 3.760.657 3.776.915 8.409 4.358.456 4.366.865Belgeli Akreditifler16.258 3.112.796 3.129.054 8.409 3.685.663 3.694.072Diğer Akreditifler0 647.861 647.861 0 672.793 672.793Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 14.637 14.637 0 14.790 14.790Diğer Garantilerimizden113.113 5.008.855 5.121.968 5.990 4.931.215 4.937.205Diğer Kefaletlerimizden2.736.541 4.783 2.741.324 2.941.412 13.054 2.954.466TAAHHÜTLER(III-a-1) 48.709.311 16.455.837 65.165.148 43.532.774 23.710.713 67.243.487Cayılamaz Taahhütler47.597.110 16.455.837 64.052.947 42.539.957 23.710.713 66.250.670Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.769.823 3.989.998 5.759.821 3.512.234 11.250.734 14.762.968Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri20.000 0 20.000 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri8.996.680 1.359.120 10.355.800 8.228.762 1.423.408 9.652.170Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.661.276 0 2.661.276 2.632.311 0 2.632.311İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri4.632 0 4.632 4.430 0 4.430Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri28.051.996 0 28.051.996 23.193.073 0 23.193.073Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri129.418 0 129.418 94.381 0 94.381Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler5.963.285 11.106.719 17.070.004 4.874.766 11.036.571 15.911.337Cayılabilir Taahhütler1.112.201 0 1.112.201 992.817 0 992.817Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.112.201 0 1.112.201 992.817 0 992.817Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR77.091.913 421.235.206 498.327.119 97.153.119 432.318.074 529.471.193Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar16.800.942 61.757.108 78.558.050 13.674.935 50.919.357 64.594.292Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler3.457.247 24.161.716 27.618.963 4.122.135 22.626.912 26.749.047Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler13.343.695 37.595.392 50.939.087 9.552.800 28.292.445 37.845.245Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler60.290.971 359.478.098 419.769.069 83.478.184 381.398.717 464.876.901Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri4.716.481 10.071.356 14.787.837 6.344.720 14.293.529 20.638.249Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.462.552 3.040.837 7.503.389 5.802.042 4.831.696 10.633.738Vadeli Döviz Satım İşlemleri253.929 7.030.519 7.284.448 542.678 9.461.833 10.004.511Para ve Faiz Swap İşlemleri52.475.725 297.352.247 349.827.972 72.288.056 317.407.670 389.695.726Swap Para Alım İşlemleri11.281.998 80.730.935 92.012.933 22.894.573 93.779.012 116.673.585Swap Para Satım İşlemleri34.821.727 64.226.812 99.048.539 47.063.483 72.653.394 119.716.877Swap Faiz Alım İşlemleri3.186.000 76.197.250 79.383.250 1.165.000 75.487.632 76.652.632Swap Faiz Satım İşlemleri3.186.000 76.197.250 79.383.250 1.165.000 75.487.632 76.652.632Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.460.405 24.112.051 26.572.456 4.668.517 27.522.912 32.191.429Para Alım Opsiyonları1.174.096 2.678.288 3.852.384 1.934.397 3.443.224 5.377.621Para Satım Opsiyonları1.286.309 2.550.841 3.837.150 2.734.120 2.804.616 5.538.736Faiz Alım Opsiyonları0 9.441.461 9.441.461 0 10.637.536 10.637.536Faiz Satım Opsiyonları0 9.441.461 9.441.461 0 10.637.536 10.637.536Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri551.429 539.620 1.091.049 85.946 85.005 170.951Futures Para Alım İşlemleri489.855 60.487 550.342 85.946 0 85.946Futures Para Satım İşlemleri61.574 479.133 540.707 0 85.005 85.005Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer86.931 27.402.824 27.489.755 90.945 22.089.601 22.180.546EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER887.334.636 394.950.411 1.282.285.047 856.292.085 337.560.592 1.193.852.677EMANET KIYMETLER55.366.877 33.906.708 89.273.585 47.522.044 24.508.688 72.030.732Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları12.586.266 4.059.914 16.646.180 9.483.940 1.309.375 10.793.315Emanete Alınan Menkul Değerler6.788.766 6.495.008 13.283.774 3.496.688 2.996.399 6.493.087Tahsile Alınan Çekler29.513.078 3.378.241 32.891.319 28.123.634 3.036.679 31.160.313Tahsile Alınan Ticari Senetler6.177.593 3.744.053 9.921.646 6.116.849 3.118.920 9.235.769Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler301.174 16.229.492 16.530.666 300.933 14.047.315 14.348.248Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER214.082.247 115.692.181 329.774.428 208.267.187 102.985.636 311.252.823Menkul Kıymetler606.636 1.543.398 2.150.034 785.963 1.137.538 1.923.501Teminat Senetleri628.147 651.303 1.279.450 652.116 574.500 1.226.616Emtia176.188 156.955 333.143 0 135.780 135.780Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul168.272.625 92.860.984 261.133.609 165.999.748 81.577.712 247.577.460Diğer Rehinli Kıymetler44.398.651 20.479.541 64.878.192 40.829.360 19.560.106 60.389.466Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER617.885.512 245.351.522 863.237.034 600.502.854 210.066.268 810.569.122BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.032.653.832 856.445.468 1.889.099.300 1.016.889.992 817.124.778 1.834.014.770Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı7.783.175 7.492.746Alınan Faizler14.055.380 15.811.709Ödenen Faizler-6.354.444 -10.658.750Alınan Temettüler3.724 2.641Alınan Ücret ve Komisyonlar2.443.512 2.876.550Elde Edilen Diğer Kazançlar-396.472 1.401.155Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar897.479 656.139Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.558.356 -1.294.428Ödenen Vergiler-159.558 -108.417Diğer-1.148.090 -1.193.853Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-9.133.291 -13.023.213Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.009.529 -594.380Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-406.866 -1.316.981Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-27.569.198 -9.700.189Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-19.387.754 -3.885.114Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)4.323.553 -566.050Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)9.075.438 18.548.854Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.720.846 -7.011.582Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)23.120.219 -8.497.771Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-1.350.116 -5.530.467YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-10.735.773 -7.057.533İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-15.000 -125.000Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-607.144 -192.077Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller2.493 10.153Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-39.336.504 -10.785.773Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar52.016.220 3.114.965Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-23.934.207 -8.075Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.985.038 1.868.640Diğer-846.669 -940.366FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit5.902.947 7.680.189Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit26.604.752 20.104.230Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-20.554.922 -15.294.286İhraç Edilen Sermaye Araçları0 3.005.742Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-146.883 -135.497Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.920.213 1.761.517Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-4.262.729 -3.146.294Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar15.835.984 17.480.198Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar11.573.255 14.333.904Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.896.295 2.690.654DİĞER KAPSAMLI GELİRLER237.791 -46.262Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar392.575 183.801Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)157.929 1.273Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.412 -20.395Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları267.163 198.716Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-15.105 4.207Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-154.784 -230.063Yabancı Para Çevrim Farkları486.169 191.354Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-389.906 -154.103Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-101.492 -224.928Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-330.336 -161.248Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler180.781 118.862TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.134.086 2.644.392Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)50.240.594 83.914.487 134.155.081 50.399.066 84.383.650 134.782.716Nakit ve Nakit Benzerleri6.418.345 48.565.170 54.983.515 2.494.673 43.995.536 46.490.209Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 6.418.207 36.313.948 42.732.155 2.243.224 27.650.693 29.893.917Bankalar(I-d) 140 12.251.710 12.251.850 251.462 16.345.284 16.596.746Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-2 -488 -490 -13 -441 -454Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 30.241 7.648.666 7.678.907 170.989 7.069.120 7.240.109Devlet Borçlanma Senetleri24.107 86.702 110.809 170.486 92.378 262.864Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 258.737 258.737 0 220.294 220.294Diğer Finansal Varlıklar6.134 7.303.227 7.309.361 503 6.756.448 6.756.951Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-e) 30.197.028 21.723.338 51.920.366 36.087.714 28.554.393 64.642.107Devlet Borçlanma Senetleri29.610.833 16.018.324 45.629.157 35.534.282 16.168.796 51.703.078Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler15.610 607 16.217 15.610 607 16.217Diğer Finansal Varlıklar570.585 5.704.407 6.274.992 537.822 12.384.990 12.922.812Türev Finansal Varlıklar(I-c, l-l) 13.594.980 5.977.313 19.572.293 11.645.690 4.764.601 16.410.291Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı10.274.451 5.977.313 16.251.764 9.551.895 4.731.384 14.283.279Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı3.320.529 0 3.320.529 2.093.795 33.217 2.127.012İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)188.572.291 70.294.886 258.867.177 143.880.604 63.238.520 207.119.124Krediler(I-f) 165.314.530 66.160.292 231.474.822 142.634.804 61.199.371 203.834.175Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-k) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-g) 35.704.215 6.654.820 42.359.035 11.814.099 3.760.759 15.574.858Devlet Borçlanma Senetleri35.604.075 6.065.340 41.669.415 11.479.840 2.379.418 13.859.258Diğer Finansal Varlıklar100.140 589.480 689.620 334.259 1.381.341 1.715.600Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-12.446.454 -2.520.226 -14.966.680 -10.568.299 -1.721.610 -12.289.909SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-o) 226.259 0 226.259 636.017 0 636.017Satış Amaçlı226.259 0 226.259 636.017 0 636.017Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.736.124 6.037.775 7.773.899 1.625.290 5.111.016 6.736.306İştirakler (Net)(I-h) 14.107 0 14.107 5.521 0 5.521Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler14.107 0 14.107 5.521 0 5.521Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-i) 1.722.017 6.037.775 7.759.792 1.619.769 5.111.016 6.730.785Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1.722.017 6.037.775 7.759.792 1.619.769 5.111.016 6.730.785Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-j) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.234.795 6.986 5.241.781 4.857.006 6.976 4.863.982MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.038.503 13 1.038.516 933.963 16 933.979Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer1.038.503 13 1.038.516 933.963 16 933.979YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-m) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-n) 0 0 0 0 2.438 2.438DİĞER AKTİFLER (Net)(I-p) 3.050.700 4.504.986 7.555.686 1.842.217 3.584.333 5.426.550VARLIKLAR TOPLAMI250.099.266 164.759.133 414.858.399 204.174.163 156.326.949 360.501.112YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 104.556.338 132.735.332 237.291.670 96.271.886 127.782.641 224.054.527ALINAN KREDİLER(II-c) 248.255 33.711.282 33.959.537 302.890 31.068.206 31.371.096PARA PİYASALARINA BORÇLAR19.940.319 13.411.416 33.351.735 612.415 8.199.349 8.811.764İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-d) 11.883.632 6.825.274 18.708.906 4.905.531 8.612.669 13.518.200Bonolar9.680.189 0 9.680.189 2.372.587 0 2.372.587Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller2.203.443 6.825.274 9.028.717 2.532.944 8.612.669 11.145.613FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b, II-g) 7.900.134 3.215.903 11.116.037 7.203.320 1.655.523 8.858.843Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.326.195 2.832.525 10.158.720 6.355.281 1.602.458 7.957.739Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı573.939 383.378 957.317 848.039 53.065 901.104FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-f) 565.605 0 565.605 574.553 0 574.553KARŞILIKLAR(II-h) 1.818.059 130.659 1.948.718 1.362.723 168.354 1.531.077Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı482.878 0 482.878 434.942 0 434.942Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.335.181 130.659 1.465.840 927.781 168.354 1.096.135CARİ VERGİ BORCU(II-i) 1.361.742 2.988 1.364.730 735.341 23.651 758.992ERTELENMİŞ VERGİ BORCU104.096 0 104.096 704.309 0 704.309SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-j) 0 6.201.725 6.201.725 0 5.381.534 5.381.534Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 6.201.725 6.201.725 0 5.381.534 5.381.534DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-e) 8.160.103 4.568.851 12.728.954 6.917.863 3.635.927 10.553.790ÖZKAYNAKLAR(II-k) 58.445.389 -928.703 57.516.686 54.116.424 266.003 54.382.427Ödenmiş Sermaye5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000Sermaye Yedekleri5.400.628 0 5.400.628 5.400.628 0 5.400.628Hisse Senedi İhraç Primleri3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.894.886 0 1.894.886 1.894.886 0 1.894.886Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.078.568 1.016.468 4.095.036 2.884.029 831.140 3.715.169Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.515.235 -1.945.171 570.064 1.289.985 -565.137 724.848Kar Yedekleri39.354.663 0 39.354.663 33.924.314 0 33.924.314Yasal Yedekler1.772.027 0 1.772.027 1.532.027 0 1.532.027Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler37.306.183 0 37.306.183 32.128.715 0 32.128.715Diğer Kar Yedekleri276.453 0 276.453 263.572 0 263.572Kar veya Zarar2.896.295 0 2.896.295 5.417.468 0 5.417.468Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı2.896.295 0 2.896.295 5.417.468 0 5.417.468Azınlık Payları0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI214.983.672 199.874.727 414.858.399 173.707.255 186.793.857 360.501.112Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 15.925.360 17.522.933 7.852.563 8.908.141Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 11.424.027 13.783.452 5.569.277 6.985.062Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler13.689 252.067 0 131.704Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 124.786 344.106 22.689 199.033Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler51.726 73.012 5.063 72.553Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 4.298.692 2.996.071 2.250.136 1.470.652Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar9.108 0 3.518 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.839.624 2.414.971 1.342.176 1.203.068İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.449.960 581.100 904.442 267.584Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri12.440 74.225 5.398 49.137FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -6.231.700 -10.456.964 -3.137.716 -5.215.652Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -4.003.999 -7.815.687 -1.802.979 -3.860.518Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -549.552 -833.345 -248.445 -407.259Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-645.808 -707.158 -491.828 -298.850İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) -791.410 -1.048.574 -461.817 -624.506Kiralama Faiz Giderleri-46.313 -46.101 -23.097 -23.023Diğer Faiz Giderleri-194.618 -6.099 -109.550 -1.496NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ9.693.660 7.065.969 4.714.847 3.692.489NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.963.935 2.268.511 838.065 1.142.212Alınan Ücret ve Komisyonlar2.433.708 2.901.679 1.071.575 1.471.327Gayri Nakdi Kredilerden225.765 304.744 113.143 159.684Diğer2.207.943 2.596.935 958.432 1.311.643Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-469.773 -633.168 -233.510 -329.115Gayri Nakdi Kredilere-2.062 -304 -1.026 -163Diğer-467.711 -632.864 -232.484 -328.952TEMETTÜ GELİRLERİ3.724 5.403 3.489 1.410TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-c) -86.912 20.670 346.739 -272.920Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)282.856 80.802 300.799 16.169Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)49.600 2.818.601 -352.328 147.735Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-419.368 -2.878.733 398.268 -436.824DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-d) 589.629 365.665 207.808 158.152FAALİYET BRÜT KÂRI12.164.036 9.726.218 6.110.948 4.721.343BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-e) -3.440.577 -2.708.744 -2.002.085 -1.442.440DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-1.684.580 -748.613 -560.531 -253.749PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.452.164 -1.293.012 -691.940 -655.421DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-f) -2.252.571 -1.915.744 -1.060.620 -954.981NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.334.144 3.060.105 1.795.772 1.414.752BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)386.620 325.877 212.135 174.616NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.720.764 3.385.982 2.007.907 1.589.368SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-g) -824.469 -695.328 -421.659 -311.246Cari Vergi Karşılığı-1.097.654 -371.104 -883.625 -371.104Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-647.002 -938.128 -42.648 111.668Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi920.187 613.904 504.614 -51.810SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-h) 2.896.295 2.690.654 1.586.248 1.278.122DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI2.896.295 2.690.654 1.586.248 1.278.122Grubun Karı (Zararı)2.896.295 2.690.654 1.586.248 1.278.122Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00557000 0,00560000 0,00305000 0,00246000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862767BIST