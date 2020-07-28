***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor
28.07.2020 18:11
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.907.551 2.207.533 -110.731 3.895 2.329.472 -2.979.278 -614.928 28.961.397 672.838 5.709.166 43.786.915 126 43.787.041
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -92.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.680 0 -92.680
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -92.680 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.680 0 -92.680
Yeni Bakiye
4.000.000 1.700.000 0 1.814.871 2.207.533 -110.731 3.895 2.329.472 -2.979.278 -614.928 28.961.397 672.838 5.709.166 43.694.235 126 43.694.361
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 995 -15.864 0 362.483 -72.346 -301.216 0 0 2.667.003 2.641.054 9 2.641.063
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.200.000 1.805.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.005.742 18 3.005.760
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -931 0 0 0 0 0 -94.157 95.088 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.709.166 0 -5.709.166 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.709.166 0 -5.709.166 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.597 -126.595 3.895 2.691.955 -3.051.624 -916.144 34.576.406 767.926 2.667.003 49.341.031 153 49.341.184
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 138.993 -14.767 5.687 816.505 -340.155 -336.195 0 0 2.885.303 3.155.371 9 3.155.380
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -12.708 0 0 0 0 0 189.232 -176.353 0 171 171
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.325 0 -5.352.325 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.325 0 -5.352.325 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.333.879 -195.029 9.582 3.599.883 -208.996 -2.136.935 40.117.963 591.573 2.885.303 57.517.836 168 57.518.004
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
145.702.321 454.624.987 600.327.308 162.285.048 473.496.707 635.781.755
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-2, 3) 19.515.950 23.083.799 42.599.749 19.905.773 22.793.252 42.699.025
Teminat Mektupları
16.650.038 14.989.138 31.639.176 16.949.962 14.187.155 31.137.117
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
294.030 1.628.871 1.922.901 282.800 1.422.854 1.705.654
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 2.009.387 2.009.387 0 2.223.470 2.223.470
Diğer Teminat Mektupları
16.356.008 11.350.880 27.706.888 16.667.162 10.540.831 27.207.993
Banka Kredileri
0 59.950 59.950 0 50.678 50.678
İthalat Kabul Kredileri
0 59.950 59.950 0 50.678 50.678
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
16.258 3.804.666 3.820.924 8.409 4.396.101 4.404.510
Belgeli Akreditifler
16.258 3.112.796 3.129.054 8.409 3.747.283 3.755.692
Diğer Akreditifler
0 691.870 691.870 0 648.818 648.818
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 14.637 14.637 0 14.790 14.790
Diğer Garantilerimizden
113.113 4.210.625 4.323.738 5.990 4.131.474 4.137.464
Diğer Kefaletlerimizden
2.736.541 4.783 2.741.324 2.941.412 13.054 2.954.466
TAAHHÜTLER
(III-1) 48.929.245 5.751.620 54.680.865 43.611.686 12.978.081 56.589.767
Cayılamaz Taahhütler
47.597.110 5.352.180 52.949.290 42.539.957 12.676.833 55.216.790
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.769.823 3.989.998 5.759.821 3.512.234 11.250.734 14.762.968
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
20.000 0 20.000 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
8.996.680 1.359.120 10.355.800 8.228.762 1.423.408 9.652.170
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.661.276 0 2.661.276 2.632.311 0 2.632.311
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.632 0 4.632 4.430 0 4.430
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
28.051.996 0 28.051.996 23.193.073 0 23.193.073
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
129.418 0 129.418 94.381 0 94.381
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.963.285 3.062 5.966.347 4.874.766 2.691 4.877.457
Cayılabilir Taahhütler
1.332.135 399.440 1.731.575 1.071.729 301.248 1.372.977
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.112.201 0 1.112.201 992.817 0 992.817
Diğer Cayılabilir Taahhütler
219.934 399.440 619.374 78.912 301.248 380.160
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
77.257.126 425.789.568 503.046.694 98.767.589 437.725.374 536.492.963
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
16.788.964 61.778.810 78.567.774 13.674.935 50.984.080 64.659.015
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.445.269 24.183.418 27.628.687 4.122.135 22.691.635 26.813.770
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
13.343.695 37.595.392 50.939.087 9.552.800 28.292.445 37.845.245
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
60.468.162 364.010.758 424.478.920 85.092.654 386.741.294 471.833.948
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.716.481 10.342.148 15.058.629 6.344.720 14.506.012 20.850.732
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.462.552 3.175.194 7.637.746 5.802.042 4.937.886 10.739.928
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
253.929 7.166.954 7.420.883 542.678 9.568.126 10.110.804
Para ve Faiz Swap İşlemleri
52.651.681 301.614.115 354.265.796 73.868.613 322.537.764 396.406.377
Swap Para Alım İşlemleri
10.982.321 83.324.651 94.306.972 22.948.085 97.089.617 120.037.702
Swap Para Satım İşlemleri
35.297.360 65.845.482 101.142.842 48.590.528 74.408.155 122.998.683
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.186.000 76.221.991 79.407.991 1.165.000 75.519.996 76.684.996
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.186.000 76.221.991 79.407.991 1.165.000 75.519.996 76.684.996
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.461.640 24.112.051 26.573.691 4.702.430 27.522.912 32.225.342
Para Alım Opsiyonları
1.174.096 2.678.288 3.852.384 1.934.397 3.443.224 5.377.621
Para Satım Opsiyonları
1.286.309 2.550.841 3.837.150 2.734.120 2.804.616 5.538.736
Faiz Alım Opsiyonları
0 9.441.461 9.441.461 0 10.637.536 10.637.536
Faiz Satım Opsiyonları
0 9.441.461 9.441.461 0 10.637.536 10.637.536
Menkul Değerler Alım Opsiyonları