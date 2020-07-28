***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.000.000 1.700.000 0 1.907.551 2.207.533 -110.731 3.895 2.329.472 -2.979.278 -614.928 28.961.397 672.838 5.709.166 43.786.915 126 43.787.041TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -92.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.680 0 -92.680Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -92.680 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.680 0 -92.680Yeni Bakiye4.000.000 1.700.000 0 1.814.871 2.207.533 -110.731 3.895 2.329.472 -2.979.278 -614.928 28.961.397 672.838 5.709.166 43.694.235 126 43.694.361Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 995 -15.864 0 362.483 -72.346 -301.216 0 0 2.667.003 2.641.054 9 2.641.063Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.200.000 1.805.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.005.742 18 3.005.760İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -931 0 0 0 0 0 -94.157 95.088 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.709.166 0 -5.709.166 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.709.166 0 -5.709.166 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.597 -126.595 3.895 2.691.955 -3.051.624 -916.144 34.576.406 767.926 2.667.003 49.341.031 153 49.341.184Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 138.993 -14.767 5.687 816.505 -340.155 -336.195 0 0 2.885.303 3.155.371 9 3.155.380Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -12.708 0 0 0 0 0 189.232 -176.353 0 171 171Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.325 0 -5.352.325 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.325 0 -5.352.325 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.333.879 -195.029 9.582 3.599.883 -208.996 -2.136.935 40.117.963 591.573 2.885.303 57.517.836 168 57.518.004Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER145.702.321 454.624.987 600.327.308 162.285.048 473.496.707 635.781.755GARANTİ VE KEFALETLER(III-2, 3) 19.515.950 23.083.799 42.599.749 19.905.773 22.793.252 42.699.025Teminat Mektupları16.650.038 14.989.138 31.639.176 16.949.962 14.187.155 31.137.117Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler294.030 1.628.871 1.922.901 282.800 1.422.854 1.705.654Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 2.009.387 2.009.387 0 2.223.470 2.223.470Diğer Teminat Mektupları16.356.008 11.350.880 27.706.888 16.667.162 10.540.831 27.207.993Banka Kredileri0 59.950 59.950 0 50.678 50.678İthalat Kabul Kredileri0 59.950 59.950 0 50.678 50.678Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler16.258 3.804.666 3.820.924 8.409 4.396.101 4.404.510Belgeli Akreditifler16.258 3.112.796 3.129.054 8.409 3.747.283 3.755.692Diğer Akreditifler0 691.870 691.870 0 648.818 648.818Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 14.637 14.637 0 14.790 14.790Diğer Garantilerimizden113.113 4.210.625 4.323.738 5.990 4.131.474 4.137.464Diğer Kefaletlerimizden2.736.541 4.783 2.741.324 2.941.412 13.054 2.954.466TAAHHÜTLER(III-1) 48.929.245 5.751.620 54.680.865 43.611.686 12.978.081 56.589.767Cayılamaz Taahhütler47.597.110 5.352.180 52.949.290 42.539.957 12.676.833 55.216.790Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.769.823 3.989.998 5.759.821 3.512.234 11.250.734 14.762.968Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri20.000 0 20.000 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri8.996.680 1.359.120 10.355.800 8.228.762 1.423.408 9.652.170Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.661.276 0 2.661.276 2.632.311 0 2.632.311İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri4.632 0 4.632 4.430 0 4.430Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri28.051.996 0 28.051.996 23.193.073 0 23.193.073Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri129.418 0 129.418 94.381 0 94.381Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler5.963.285 3.062 5.966.347 4.874.766 2.691 4.877.457Cayılabilir Taahhütler1.332.135 399.440 1.731.575 1.071.729 301.248 1.372.977Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.112.201 0 1.112.201 992.817 0 992.817Diğer Cayılabilir Taahhütler219.934 399.440 619.374 78.912 301.248 380.160TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR77.257.126 425.789.568 503.046.694 98.767.589 437.725.374 536.492.963Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar16.788.964 61.778.810 78.567.774 13.674.935 50.984.080 64.659.015Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler3.445.269 24.183.418 27.628.687 4.122.135 22.691.635 26.813.770Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler13.343.695 37.595.392 50.939.087 9.552.800 28.292.445 37.845.245Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler60.468.162 364.010.758 424.478.920 85.092.654 386.741.294 471.833.948Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri4.716.481 10.342.148 15.058.629 6.344.720 14.506.012 20.850.732Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.462.552 3.175.194 7.637.746 5.802.042 4.937.886 10.739.928Vadeli Döviz Satım İşlemleri253.929 7.166.954 7.420.883 542.678 9.568.126 10.110.804Para ve Faiz Swap İşlemleri52.651.681 301.614.115 354.265.796 73.868.613 322.537.764 396.406.377Swap Para Alım İşlemleri10.982.321 83.324.651 94.306.972 22.948.085 97.089.617 120.037.702Swap Para Satım İşlemleri35.297.360 65.845.482 101.142.842 48.590.528 74.408.155 122.998.683Swap Faiz Alım İşlemleri3.186.000 76.221.991 79.407.991 1.165.000 75.519.996 76.684.996Swap Faiz Satım İşlemleri3.186.000 76.221.991 79.407.991 1.165.000 75.519.996 76.684.996Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.461.640 24.112.051 26.573.691 4.702.430 27.522.912 32.225.342Para Alım Opsiyonları1.174.096 2.678.288 3.852.384 1.934.397 3.443.224 5.377.621Para Satım Opsiyonları1.286.309 2.550.841 3.837.150 2.734.120 2.804.616 5.538.736Faiz Alım Opsiyonları0 9.441.461 9.441.461 0 10.637.536 10.637.536Faiz Satım Opsiyonları0 9.441.461 9.441.461 0 10.637.536 10.637.536Menkul Değerler Alım Opsiyonları