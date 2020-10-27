***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.000.000 1.700.000 0 1.986.298 2.207.533 -108.911 1.442.408 1.624.806 -2.911.390 -55.038 28.233.739 0 5.689.644 43.809.089 0 43.809.089TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -91.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.412 0 -91.412Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -91.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.412 0 -91.412Yeni Bakiye4.000.000 1.700.000 0 1.894.886 2.207.533 -108.911 1.442.408 1.624.806 -2.911.390 -55.038 28.233.739 0 5.689.644 43.717.677 0 43.717.677Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -25.582 66.804 38.857 1.493.291 -844.396 0 0 4.087.953 4.816.927 0 4.816.927Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.200.000 1.805.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.005.742 0 3.005.742İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 931 0 0 1.029 0 1.029Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.689.644 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.689.644 0 -5.689.644 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.631 -134.493 1.509.212 1.663.663 -1.418.099 -899.434 33.924.314 0 4.087.953 51.541.375 0 51.541.375Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.594 -178.102 1.685.677 1.879.830 85.691 -1.240.673 33.924.314 0 5.417.468 54.382.427 0 54.382.427TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.594 -178.102 1.685.677 1.879.830 85.691 -1.240.673 33.924.314 0 5.417.468 54.382.427 0 54.382.427Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 138.992 -13.581 -285.889 2.133.349 -1.014.172 -787.663 0 0 4.419.094 4.590.130 0 4.590.130Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -12.707 0 0 0 0 0 12.881 0 0 174 0 174Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.417.468 0 -5.417.468 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.417.468 0 -5.417.468 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.333.879 -191.683 1.399.788 4.013.179 -928.481 -2.028.336 39.354.663 0 4.419.094 58.972.731 0 58.972.731Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER190.759.270 570.489.896 761.249.166 160.597.907 479.564.186 640.162.093GARANTİ VE KEFALETLER(III-a-2, 3) 21.691.663 25.953.605 47.645.268 19.912.014 23.535.399 43.447.413Teminat Mektupları18.353.427 16.807.325 35.160.752 16.956.203 14.167.206 31.123.409Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler303.967 1.864.007 2.167.974 282.800 1.422.854 1.705.654Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 2.037.194 2.037.194 0 2.221.818 2.221.818Diğer Teminat Mektupları18.049.460 12.906.124 30.955.584 16.673.403 10.522.534 27.195.937Banka Kredileri0 56.067 56.067 0 50.678 50.678İthalat Kabul Kredileri0 56.067 56.067 0 50.678 50.678Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler7.935 3.131.660 3.139.595 8.409 4.358.456 4.366.865Belgeli Akreditifler7.935 2.496.270 2.504.205 8.409 3.685.663 3.694.072Diğer Akreditifler0 635.390 635.390 0 672.793 672.793Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 13.434 13.434 0 14.790 14.790Diğer Garantilerimizden130.443 5.937.636 6.068.079 5.990 4.931.215 4.937.205Diğer Kefaletlerimizden3.199.858 7.483 3.207.341 2.941.412 13.054 2.954.466TAAHHÜTLER(III-a-1) 50.143.219 46.617.435 96.760.654 43.532.774 23.710.713 67.243.487Cayılamaz Taahhütler49.223.234 46.617.435 95.840.669 42.539.957 23.710.713 66.250.670Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri4.524.135 32.445.214 36.969.349 3.512.234 11.250.734 14.762.968Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri7.682.045 1.859.593 9.541.638 8.228.762 1.423.408 9.652.170Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.712.701 0 2.712.701 2.632.311 0 2.632.311İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri4.800 0 4.800 4.430 0 4.430Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri27.969.954 0 27.969.954 23.193.073 0 23.193.073Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri142.948 0 142.948 94.381 0 94.381Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler6.186.651 12.312.628 18.499.279 4.874.766 11.036.571 15.911.337Cayılabilir Taahhütler919.985 0 919.985 992.817 0 992.817Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri919.985 0 919.985 992.817 0 992.817Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR118.924.388 497.918.856 616.843.244 97.153.119 432.318.074 529.471.193Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar19.503.263 69.387.240 88.890.503 13.674.935 50.919.357 64.594.292Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler5.539.568 27.490.280 33.029.848 4.122.135 22.626.912 26.749.047Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler13.963.695 41.896.960 55.860.655 9.552.800 28.292.445 37.845.245Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler99.421.125 428.531.616 527.952.741 83.478.184 381.398.717 464.876.901Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.466.491 13.749.939 20.216.430 6.344.720 14.293.529 20.638.249Vadeli Döviz Alım İşlemleri6.305.938 3.748.693 10.054.631 5.802.042 4.831.696 10.633.738Vadeli Döviz Satım İşlemleri160.553 10.001.246 10.161.799 542.678 9.461.833 10.004.511Para ve Faiz Swap İşlemleri86.994.305 337.573.749 424.568.054 72.288.056 317.407.670 389.695.726Swap Para Alım İşlemleri11.504.093 104.917.859 116.421.952 22.894.573 93.779.012 116.673.585Swap Para Satım İşlemleri54.343.322 86.392.408 140.735.730 47.063.483 72.653.394 119.716.877Swap Faiz Alım İşlemleri10.573.445 73.131.741 83.705.186 1.165.000 75.487.632 76.652.632Swap Faiz Satım İşlemleri10.573.445 73.131.741 83.705.186 1.165.000 75.487.632 76.652.632Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.492.650 25.193.090 27.685.740 4.668.517 27.522.912 32.191.429Para Alım Opsiyonları1.270.341 3.018.252 4.288.593 1.934.397 3.443.224 5.377.621Para Satım Opsiyonları1.222.309 2.633.104 3.855.413 2.734.120 2.804.616 5.538.736Faiz Alım Opsiyonları0 9.770.867 9.770.867 0 10.637.536 10.637.536Faiz Satım Opsiyonları0 9.770.867 9.770.867 0 10.637.536 10.637.536Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri3.385.513 3.425.945 6.811.458 85.946 85.005 170.951Futures Para Alım İşlemleri1.277.228 2.110.676 3.387.904 85.946 0 85.946Futures Para Satım İşlemleri2.108.285 1.315.269 3.423.554 0 85.005 85.005Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer82.166 48.588.893 48.671.059 90.945 22.089.601 22.180.546EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER910.585.994 451.816.806 1.362.402.800 856.292.085 337.560.592 1.193.852.677EMANET KIYMETLER55.101.723 41.564.995 96.666.718 47.522.044 24.508.688 72.030.732Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları11.348.785 3.971.491 15.320.276 9.483.940 1.309.375 10.793.315Emanete Alınan Menkul Değerler5.724.884 9.838.971 15.563.855 3.496.688 2.996.399 6.493.087Tahsile Alınan Çekler31.231.425 4.047.082 35.278.507 28.123.634 3.036.679 31.160.313Tahsile Alınan Ticari Senetler6.495.455 4.392.161 10.887.616 6.116.849 3.118.920 9.235.769Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler301.174 19.315.290 19.616.464 300.933 14.047.315 14.348.248Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER231.997.190 130.141.862 362.139.052 208.267.187 102.985.636 311.252.823Menkul Kıymetler938.540 2.222.842 3.161.382 785.963 1.137.538 1.923.501Teminat Senetleri605.711 737.422 1.343.133 652.116 574.500 1.226.616Emtia178.400 177.803 356.203 0 135.780 135.780Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul181.086.789 102.734.168 283.820.957 165.999.748 81.577.712 247.577.460Diğer Rehinli Kıymetler49.187.750 24.269.627 73.457.377 40.829.360 19.560.106 60.389.466Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER623.487.081 280.109.949 903.597.030 600.502.854 210.066.268 810.569.122BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.101.345.264 1.022.306.702 2.123.651.966 1.016.889.992 817.124.778 1.834.014.770Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı11.939.589 10.325.034Alınan Faizler21.382.564 22.504.845Ödenen Faizler-9.515.113 -15.504.339Alınan Temettüler3.724 3.297Alınan Ücret ve Komisyonlar3.733.758 4.392.816Elde Edilen Diğer Kazançlar-789.616 1.626.118Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.395.578 1.162.605Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.297.813 -2.101.068Ödenen Vergiler-217.128 -163.439Diğer-1.756.365 -1.595.801Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-8.099.076 685.351Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.152.715 -250.172Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.504.533 180.871Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-46.408.787 -6.343.967Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-21.664.616 -6.165.402Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)2.508.824 -797.505Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)42.690.747 27.578.651Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)8.197.504 -8.771.457Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)10.234.500 -4.745.668Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı3.840.513 11.010.385YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-10.885.960 -18.910.916İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-35.000 -125.000Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-872.237 -782.418Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller2.672 12.004Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-12.599.176 -21.878.607Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar25.862.919 5.137.201Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-24.199.869 -3.714.492Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar3.224.165 2.583.389Diğer-2.269.434 -142.993FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit10.411.853 3.811.687Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit33.463.618 26.266.909Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-22.775.163 -25.236.850İhraç Edilen Sermaye Araçları0 3.005.742Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-276.602 -224.114Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi3.460.123 1.508.314Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)6.826.529 -2.580.530Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar15.835.984 17.480.198Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar22.662.513 14.899.668Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)4.419.094 4.087.953DİĞER KAPSAMLI GELİRLER171.036 728.974Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-160.478 41.222Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)157.929 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.412 -32.797Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-285.889 66.804Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-15.106 7.215Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar331.514 687.752Yabancı Para Çevrim Farkları2.133.349 38.857Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-1.300.221 1.914.476Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)428.824 -1.043.199Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-1.438.648 -39.360Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler508.210 -183.022TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.590.130 4.816.927Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)54.534.342 98.211.244 152.745.586 50.399.066 84.383.650 134.782.716Nakit ve Nakit Benzerleri7.188.125 59.569.368 66.757.493 2.494.673 43.995.536 46.490.209Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 5.170.068 37.939.435 43.109.503 2.243.224 27.650.693 29.893.917Bankalar(I-d) 1.509.579 21.630.251 23.139.830 251.462 16.345.284 16.596.746Para Piyasalarından Alacaklar508.492 0 508.492 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-14 -318 -332 -13 -441 -454Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 49.534 7.872.978 7.922.512 170.989 7.069.120 7.240.109Devlet Borçlanma Senetleri15.992 153.044 169.036 170.486 92.378 262.864Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 303.422 303.422 0 220.294 220.294Diğer Finansal Varlıklar33.542 7.416.512 7.450.054 503 6.756.448 6.756.951Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-e) 26.952.577 24.313.120 51.265.697 36.087.714 28.554.393 64.642.107Devlet Borçlanma Senetleri26.364.509 18.012.890 44.377.399 35.534.282 16.168.796 51.703.078Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler15.610 607 16.217 15.610 607 16.217Diğer Finansal Varlıklar572.458 6.299.623 6.872.081 537.822 12.384.990 12.922.812Türev Finansal Varlıklar(I-c, l-l) 20.344.106 6.455.778 26.799.884 11.645.690 4.764.601 16.410.291Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı15.121.229 6.455.778 21.577.007 9.551.895 4.731.384 14.283.279Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı5.222.877 0 5.222.877 2.093.795 33.217 2.127.012İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)195.835.938 80.609.991 276.445.929 143.880.604 63.238.520 207.119.124Krediler(I-f) 173.689.071 76.788.678 250.477.749 142.634.804 61.199.371 203.834.175Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-k) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-g) 35.166.274 7.616.001 42.782.275 11.814.099 3.760.759 15.574.858Devlet Borçlanma Senetleri35.166.274 6.924.419 42.090.693 11.479.840 2.379.418 13.859.258Diğer Finansal Varlıklar0 691.582 691.582 334.259 1.381.341 1.715.600Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-13.019.407 -3.794.688 -16.814.095 -10.568.299 -1.721.610 -12.289.909SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-o) 177.877 0 177.877 636.017 0 636.017Satış Amaçlı177.877 0 177.877 636.017 0 636.017Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI1.908.143 7.240.547 9.148.690 1.625.290 5.111.016 6.736.306İştirakler (Net)(I-h) 14.795 0 14.795 5.521 0 5.521Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler14.795 0 14.795 5.521 0 5.521Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-i) 1.893.348 7.240.547 9.133.895 1.619.769 5.111.016 6.730.785Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1.893.348 7.240.547 9.133.895 1.619.769 5.111.016 6.730.785Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-j) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.275.354 7.155 5.282.509 4.857.006 6.976 4.863.982MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.056.864 11 1.056.875 933.963 16 933.979Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer1.056.864 11 1.056.875 933.963 16 933.979YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-m) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI366.480 0 366.480 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-n) 0 0 0 0 2.438 2.438DİĞER AKTİFLER (Net)(I-p) 2.922.184 5.442.730 8.364.914 1.842.217 3.584.333 5.426.550VARLIKLAR TOPLAMI262.077.182 191.511.678 453.588.860 204.174.163 156.326.949 360.501.112YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 106.609.812 162.604.664 269.214.476 96.271.886 127.782.641 224.054.527ALINAN KREDİLER(II-c) 233.461 39.323.362 39.556.823 302.890 31.068.206 31.371.096PARA PİYASALARINA BORÇLAR10.086.513 13.732.756 23.819.269 612.415 8.199.349 8.811.764İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-d) 10.527.332 12.030.996 22.558.328 4.905.531 8.612.669 13.518.200Bonolar8.057.848 0 8.057.848 2.372.587 0 2.372.587Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller2.469.484 12.030.996 14.500.480 2.532.944 8.612.669 11.145.613FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b, II-g) 9.764.092 3.937.928 13.702.020 7.203.320 1.655.523 8.858.843Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı9.370.544 3.544.553 12.915.097 6.355.281 1.602.458 7.957.739Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı393.548 393.375 786.923 848.039 53.065 901.104FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-f) 503.519 0 503.519 574.553 0 574.553KARŞILIKLAR(II-h) 1.956.077 172.055 2.128.132 1.362.723 168.354 1.531.077Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı477.040 0 477.040 434.942 0 434.942Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.479.037 172.055 1.651.092 927.781 168.354 1.096.135CARİ VERGİ BORCU(II-i) 450.433 3.398 453.831 735.341 23.651 758.992ERTELENMİŞ VERGİ BORCU664.793 0 664.793 704.309 0 704.309SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-j) 0 7.008.986 7.008.986 0 5.381.534 5.381.534Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 7.008.986 7.008.986 0 5.381.534 5.381.534DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-e) 8.703.942 6.302.010 15.005.952 6.917.863 3.635.927 10.553.790ÖZKAYNAKLAR(II-k) 61.426.744 -2.454.013 58.972.731 54.116.424 266.003 54.382.427Ödenmiş Sermaye5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000Sermaye Yedekleri5.400.628 0 5.400.628 5.400.628 0 5.400.628Hisse Senedi İhraç Primleri3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.894.886 0 1.894.886 1.894.886 0 1.894.886Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.839.880 702.104 3.541.984 2.884.029 831.140 3.715.169Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.212.479 -3.156.117 1.056.362 1.289.985 -565.137 724.848Kar Yedekleri39.354.663 0 39.354.663 33.924.314 0 33.924.314Yasal Yedekler1.772.027 0 1.772.027 1.532.027 0 1.532.027Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler37.306.183 0 37.306.183 32.128.715 0 32.128.715Diğer Kar Yedekleri276.453 0 276.453 263.572 0 263.572Kar veya Zarar4.419.094 0 4.419.094 5.417.468 0 5.417.468Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı4.419.094 0 4.419.094 5.417.468 0 5.417.468Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI210.926.718 242.662.142 453.588.860 173.707.255 186.793.857 360.501.112Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 23.837.453 26.309.903 7.912.093 8.786.970Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 17.035.814 20.589.549 5.611.787 6.806.097Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler33.344 357.618 19.655 105.551Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 183.852 536.261 59.066 192.155Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler94.066 138.023 42.340 65.011Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 6.470.053 4.589.997 2.171.361 1.593.926Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar11.792 0 2.684 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar3.954.241 3.703.555 1.114.617 1.288.584İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.504.020 886.442 1.054.060 305.342Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri20.324 98.455 7.884 24.230FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -9.535.479 -15.224.541 -3.303.779 -4.767.577Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -5.966.382 -11.564.821 -1.962.383 -3.749.134Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -785.970 -1.176.588 -236.418 -343.243Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.069.671 -828.267 -423.863 -121.109İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) -1.352.272 -1.578.472 -560.862 -529.898Kiralama Faiz Giderleri-67.906 -69.783 -21.593 -23.682Diğer Faiz Giderleri-293.278 -6.610 -98.660 -511NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ14.301.974 11.085.362 4.608.314 4.019.393NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.999.102 3.407.296 1.035.167 1.138.785Alınan Ücret ve Komisyonlar3.720.072 4.419.509 1.286.364 1.517.830Gayri Nakdi Kredilerden328.837 430.637 103.072 125.893Diğer3.391.235 3.988.872 1.183.292 1.391.937Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-720.970 -1.012.213 -251.197 -379.045Gayri Nakdi Kredilere-3.099 -481 -1.037 -177Diğer-717.871 -1.011.732 -250.160 -378.868TEMETTÜ GELİRLERİ3.724 6.059 0 656TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-c) 979.664 -513.430 1.066.576 -534.100Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)317.792 168.859 34.936 88.057Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)3.369.979 2.066.793 3.320.379 -751.808Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.708.107 -2.749.082 -2.288.739 129.651DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-d) 895.996 550.009 306.367 184.344FAALİYET BRÜT KÂRI19.180.460 14.535.296 7.016.424 4.809.078BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-e) -5.624.533 -4.235.970 -2.183.956 -1.527.226DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-2.883.694 -811.567 -1.199.114 -62.954PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.136.615 -1.938.422 -684.451 -645.410DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-f) -3.503.525 -2.913.704 -1.250.954 -997.960NET FAALİYET KARI (ZARARI)5.032.093 4.635.633 1.697.949 1.575.528BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)646.595 493.858 259.975 167.981NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.678.688 5.129.491 1.957.924 1.743.509SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-g) -1.259.594 -1.041.538 -435.125 -346.210Cari Vergi Karşılığı-643.346 -1.006.743 454.308 -635.639Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-2.007.083 -534.991 -1.360.081 403.137Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.390.835 500.196 470.648 -113.708SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-h) 4.419.094 4.087.953 1.522.799 1.397.299DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI4.419.094 4.087.953 1.522.799 1.397.299Grubun Karı (Zararı)4.419.094 4.087.953 1.522.799 1.397.299Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00850000 0,00827000 0,00293000 0,00283000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884402BIST