***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.000.000 1.700.000 0 1.907.551 2.207.533 -110.731 3.895 2.329.472 -2.979.278 -614.928 28.961.397 672.838 5.709.166 43.786.915 126 43.787.041TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -92.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.680 0 -92.680Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 -92.680 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.680 0 -92.680Yeni Bakiye4.000.000 1.700.000 0 1.814.871 2.207.533 -110.731 3.895 2.329.472 -2.979.278 -614.928 28.961.397 672.838 5.709.166 43.694.235 126 43.694.361Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -25.958 0 78.217 1.560.645 -844.303 0 0 4.027.696 4.796.297 11 4.796.308Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.200.000 1.805.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.005.742 19 3.005.761İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 -94.157 95.088 0 1.029 0 1.029Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.709.166 0 -5.709.166 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.709.166 0 -5.709.166 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.631 -136.689 3.895 2.407.689 -1.418.633 -1.459.231 34.576.406 767.926 4.027.696 51.497.303 156 51.497.459Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 138.992 -14.767 5.687 1.934.467 -1.074.182 -786.744 0 0 4.408.836 4.612.289 15 4.612.304Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -12.707 0 0 0 0 0 189.232 -176.353 0 172 0 172Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.325 0 -5.352.325 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.325 0 -5.352.325 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.333.879 -195.029 9.582 4.717.845 -943.023 -2.587.484 40.117.963 591.573 4.408.836 58.974.755 174 58.974.929Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER190.902.112 564.015.479 754.917.591 162.285.048 473.496.707 635.781.755GARANTİ VE KEFALETLER(III-2, 3) 21.689.392 25.116.941 46.806.333 19.905.773 22.793.252 42.699.025Teminat Mektupları18.351.156 16.858.801 35.209.957 16.949.962 14.187.155 31.137.117Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler303.967 1.864.007 2.167.974 282.800 1.422.854 1.705.654Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 2.040.886 2.040.886 0 2.223.470 2.223.470Diğer Teminat Mektupları18.047.189 12.953.908 31.001.097 16.667.162 10.540.831 27.207.993Banka Kredileri0 56.067 56.067 0 50.678 50.678İthalat Kabul Kredileri0 56.067 56.067 0 50.678 50.678Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler7.935 3.188.609 3.196.544 8.409 4.396.101 4.404.510Belgeli Akreditifler7.935 2.560.612 2.568.547 8.409 3.747.283 3.755.692Diğer Akreditifler0 627.997 627.997 0 648.818 648.818Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 13.434 13.434 0 14.790 14.790Diğer Garantilerimizden130.443 4.992.547 5.122.990 5.990 4.131.474 4.137.464Diğer Kefaletlerimizden3.199.858 7.483 3.207.341 2.941.412 13.054 2.954.466TAAHHÜTLER(III-1) 50.558.023 34.649.079 85.207.102 43.611.686 12.978.081 56.589.767Cayılamaz Taahhütler49.223.234 34.308.382 83.531.616 42.539.957 12.676.833 55.216.790Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri4.524.135 32.445.214 36.969.349 3.512.234 11.250.734 14.762.968Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri7.682.045 1.859.593 9.541.638 8.228.762 1.423.408 9.652.170Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.712.701 0 2.712.701 2.632.311 0 2.632.311İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri4.800 0 4.800 4.430 0 4.430Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri27.969.954 0 27.969.954 23.193.073 0 23.193.073Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri142.948 0 142.948 94.381 0 94.381Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler6.186.651 3.575 6.190.226 4.874.766 2.691 4.877.457Cayılabilir Taahhütler1.334.789 340.697 1.675.486 1.071.729 301.248 1.372.977Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri919.985 0 919.985 992.817 0 992.817Diğer Cayılabilir Taahhütler414.804 340.697 755.501 78.912 301.248 380.160TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR118.654.697 504.249.459 622.904.156 98.767.589 437.725.374 536.492.963Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar19.494.054 69.410.368 88.904.422 13.674.935 50.984.080 64.659.015Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler5.530.359 27.513.408 33.043.767 4.122.135 22.691.635 26.813.770Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler13.963.695 41.896.960 55.860.655 9.552.800 28.292.445 37.845.245Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler99.160.643 434.839.091 533.999.734 85.092.654 386.741.294 471.833.948Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.466.491 13.961.956 20.428.447 6.344.720 14.506.012 20.850.732Vadeli Döviz Alım İşlemleri6.305.938 3.854.050 10.159.988 5.802.042 4.937.886 10.739.928Vadeli Döviz Satım İşlemleri160.553 10.107.906 10.268.459 542.678 9.568.126 10.110.804Para ve Faiz Swap İşlemleri86.726.1 343.669.207 120.037.702Swap Para Satım İşlemleri54.416.803 89.022.873 143.439.676 48.590.528 74.408.155 122.998.683Swap Faiz Alım İşlemleri10.573.445 73.159.376 83.732.821 1.165.000 75.519.996 76.684.996Swap Faiz Satım İşlemleri10.573.445 73.159.376 83.732.821 1.165.000 75.519.996 76.684.996Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.500.325 25.193.090 27.693.415 4.702.430 27.522.912 32.225.342Para Alım Opsiyonları1.270.341 3.018.252 4.288.593 1.934.397 3.443.224 5.377.621Para Satım Opsiyonları1.222.309 2.633.104 3.855.413 2.734.120 2.804.616 5.538.736Faiz Alım Opsiyonları0 9.770.867 9.770.867 0 10.637.536 10.637.536Faiz Satım Opsiyonları0 9.770.867 9.770.867 0 10.637.536 10.637.536Menkul Değerler Alım Opsiyonları4.155 0 4.155 19.333 0 19.333Menkul Değerler Satım Opsiyonları3.520 0 3.520 14.580 0 14.580Futures Para İşlemleri3.385.513 3.425.945 6.811.458 85.946 85.005 170.951Futures Para Alım İşlemleri1.277.228 2.110.676 3.387.904 85.946 0 85.946Futures Para Satım İşlemleri2.108.285 1.315.269 3.423.554 0 85.005 85.005Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer82.166 48.588.893 48.671.059 90.945 22.089.601 22.180.546EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER927.044.994 460.949.857 1.387.994.851 871.352.485 344.368.703 1.215.721.188EMANET KIYMETLER70.837.172 41.564.995 112.402.167 61.762.629 24.508.688 86.271.317Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları11.348.785 3.971.491 15.320.276 9.483.940 1.309.375 10.793.315Emanete Alınan Menkul Değerler21.460.333 9.838.971 31.299.304 17.737.273 2.996.399 20.733.672Tahsile Alınan Çekler31.231.425 4.047.082 35.278.507 28.123.634 3.036.679 31.160.313Tahsile Alınan Ticari Senetler6.495.455 4.392.161 10.887.616 6.116.849 3.118.920 9.235.769Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler301.174 19.315.290 19.616.464 300.933 14.047.315 14.348.248Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER232.720.741 139.274.913 371.995.654 209.087.002 109.793.747 318.880.749Menkul Kıymetler938.540 2.222.842 3.161.382 785.963 1.137.538 1.923.501Teminat Senetleri605.711 737.422 1.343.133 652.116 574.500 1.226.616Emtia178.400 177.803 356.203 0 135.780 135.780Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul181.323.368 106.955.876 288.279.244 166.259.977 84.587.022 250.846.999Diğer Rehinli Kıymetler49.674.722 29.180.970 78.855.692 41.388.946 23.358.907 64.747.853Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER623.487.081 280.109.949 903.597.030 600.502.854 210.066.268 810.569.122BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.117.947.106 1.024.965.336 2.142.912.442 1.033.637.533 817.865.410 1.851.502.943Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı12.444.000 11.011.841Alınan Faizler22.588.151 23.823.516Ödenen Faizler-9.825.417 -15.974.546Alınan Temettüler3.827 3.419Alınan Ücret ve Komisyonlar4.223.054 4.630.959Elde Edilen Diğer Kazançlar-816.500 1.632.341Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.464.511 1.237.908Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.438.914 -2.227.735Ödenen Vergiler-228.569 -170.275Diğer-2.526.143 -1.943.746Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-8.532.644 4.370.362Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.408.039 -255.936Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-2.942.115 1.875.403Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-48.678.592 -5.070.971Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-22.481.050 -6.033.585Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)2.900.231 -1.412.098Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)46.730.200 28.907.488Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)9.046.623 -8.754.686Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)9.300.098 -4.885.253Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı3.911.356 15.382.203YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-11.222.132 -18.304.234İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-880.136 -783.616Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller2.682 11.906Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-15.377.391 -26.107.339Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar25.877.320 9.211.030Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-24.199.869 -3.714.492Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar3.224.165 2.583.389Diğer131.097 494.888FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit10.691.019 3.098.282Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit33.746.239 25.536.458Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-22.775.163 -25.236.850İhraç Edilen Sermaye Araçları0 3.005.742Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-280.057 -207.068Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi4.142.771 1.549.965Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)7.523.014 1.726.216Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar18.691.977 18.432.454Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar26.214.991 20.158.670Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)4.408.851 4.027.707DİĞER KAPSAMLI GELİRLER203.453 768.601Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar129.912 -25.958Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)157.929 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.932 -33.279Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları5.687 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-14.772 7.321Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar73.541 794.559Yabancı Para Çevrim Farkları1.934.467 78.217Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-1.377.156 2.000.827Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)430.002 -1.043.080Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-1.438.648 -39.360Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler524.876 -202.045TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.612.304 4.796.308Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)54.931.054 107.337.157 162.268.211 50.353.146 88.847.971 139.201.117Nakit ve Nakit Benzerleri7.482.102 62.830.526 70.312.628 2.401.694 45.498.382 47.900.076Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 5.170.072 37.939.497 43.109.569 2.243.226 27.650.703 29.893.929Bankalar(I-d) 1.790.722 24.891.936 26.682.658 92.372 17.848.302 17.940.674Para Piyasalarından Alacaklar521.343 0 521.343 66.120 0 66.120Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-35 -907 -942 -24 -623 -647Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 327.457 7.872.978 8.200.435 195.719 7.069.120 7.264.839Devlet Borçlanma Senetleri25.864 153.044 178.908 182.344 92.378 274.722Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler266.733 303.422 570.155 12.470 220.294 232.764Diğer Finansal Varlıklar34.860 7.416.512 7.451.372 905 6.756.448 6.757.353Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-e) 27.072.250 29.771.221 56.843.471 36.203.273 31.315.167 67.518.440Devlet Borçlanma Senetleri26.364.509 18.012.890 44.377.399 35.534.282 16.168.796 51.703.078Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler15.777 607 16.384 15.777 607 16.384Diğer Finansal Varlıklar691.964 11.757.724 12.449.688 653.214 15.145.764 15.798.978Türev Finansal Varlıklar(I-c, l-l) 20.049.245 6.862.432 26.911.677 11.552.460 4.965.302 16.517.762Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı14.826.368 6.862.432 21.688.800 9.458.665 4.932.085 14.390.750Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı5.222.877 0 5.222.877 2.093.795 33.217 2.127.012İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)197.953.021 108.649.435 306.602.456 147.259.503 87.515.563 234.775.066Krediler(I-f) 174.746.036 100.805.152 275.551.188 144.802.842 81.973.456 226.776.298Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-k) 1.366.313 4.149.877 5.516.190 1.534.777 3.605.542 5.140.319Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-g) 35.166.274 7.616.001 42.782.275 11.814.099 3.760.759 15.574.858Devlet Borçlanma Senetleri35.166.274 6.924.419 42.090.693 11.479.840 2.379.418 13.859.258Diğer Finansal Varlıklar0 691.582 691.582 334.259 1.381.341 1.715.600Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-13.325.602 -3.921.595 -17.247.197 -10.892.215 -1.824.194 -12.716.409SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-o) 270.747 0 270.747 666.067 0 666.067Satış Amaçlı270.747 0 270.747 666.067 0 666.067Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI14.795 0 14.795 5.521 0 5.521İştirakler (Net)(I-h) 14.795 0 14.795 5.521 0 5.521Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler14.795 0 14.795 5.521 0 5.521Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-i) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-j) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.286.846 66.530 5.353.376 4.866.527 53.170 4.919.697MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.069.336 4.282 1.073.618 948.305 4.883 953.188Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer1.069.336 4.282 1.073.618 948.305 4.883 953.188YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-m) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI367.125 0 367.125 9.971 0 9.971ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-n) 70.248 0 70.248 80.564 55.408 135.972DİĞER AKTİFLER (Net)(I-p) 4.388.338 5.577.243 9.965.581 2.631.103 3.874.735 6.505.838VARLIKLAR TOPLAMI264.351.510 221.634.647 485.986.157 206.820.707 180.351.730 387.172.437YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 106.601.238 187.731.229 294.332.467 95.854.279 148.858.054 244.712.333ALINAN KREDİLER(II-c) 341.364 43.310.062 43.651.426 548.615 34.287.866 34.836.481PARA PİYASALARINA BORÇLAR10.496.928 14.471.153 24.968.081 763.198 9.343.352 10.106.550İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-d) 10.830.228 12.030.996 22.861.224 4.924.276 8.612.669 13.536.945Bonolar8.401.280 0 8.401.280 2.391.332 0 2.391.332Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller2.428.948 12.030.996 14.459.944 2.532.944 8.612.669 11.145.613FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b, II-g) 9.822.532 3.759.844 13.582.376 7.245.411 1.700.291 8.945.702Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı9.428.984 3.366.469 12.795.453 6.397.372 1.647.226 8.044.598Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı393.548 393.375 786.923 848.039 53.065 901.104FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-f) 507.038 60.096 567.134 576.563 47.591 624.154KARŞILIKLAR(II-h) 2.015.602 186.678 2.202.280 1.411.459 181.183 1.592.642Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı496.127 1.211 497.338 450.238 646 450.884Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.519.475 185.467 1.704.942 961.221 180.537 1.141.758CARİ VERGİ BORCU(II-i) 532.620 27.113 559.733 772.096 59.603 831.699ERTELENMİŞ VERGİ BORCU665.149 85.872 751.021 704.309 132.903 837.212SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-j) 0 7.008.986 7.008.986 0 5.381.534 5.381.534Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 7.008.986 7.008.986 0 5.381.534 5.381.534DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-e) 9.788.471 6.738.029 16.526.500 7.465.579 3.939.153 11.404.732ÖZKAYNAKLAR(II-k) 62.137.942 -3.163.013 58.974.929 54.875.134 -512.681 54.362.453Ödenmiş Sermaye5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000Sermaye Yedekleri5.320.613 0 5.320.613 5.320.613 0 5.320.613Hisse Senedi İhraç Primleri3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.814.871 0 1.814.871 1.814.871 0 1.814.871Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.142.377 6.055 2.148.432 2.025.172 6.055 2.031.227Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.356.406 -3.169.068 1.187.338 1.632.533 -518.736 1.113.797Kar Yedekleri40.117.963 0 40.117.963 34.576.406 0 34.576.406Yasal Yedekler1.882.950 0 1.882.950 1.626.891 0 1.626.891Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler37.956.649 0 37.956.649 32.684.032 0 32.684.032Diğer Kar Yedekleri278.364 0 278.364 265.483 0 265.483Kar veya Zarar5.000.409 0 5.000.409 6.120.251 0 6.120.251Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı591.573 0 591.573 767.926 0 767.926Dönem Net Kâr veya Zararı4.408.836 0 4.408.836 5.352.325 0 5.352.325Azınlık Payları174 0 174 159 0 159YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI213.739.112 272.247.045 485.986.157 175.140.919 212.031.518 387.172.437Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 25.047.001 27.881.439 8.337.927 9.242.200Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 17.759.078 21.590.918 5.854.757 7.145.101Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler33.344 357.618 19.655 105.551Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 186.757 631.220 65.820 152.147Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler96.485 147.566 42.548 73.047Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 6.611.322 4.667.542 2.230.145 1.621.868Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar12.513 2.506 2.939 813Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar4.094.789 3.778.594 1.173.363 1.315.713İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.504.020 886.442 1.053.843 305.342Finansal Kiralama Faiz Gelirleri319.555 354.573 110.343 110.831Diğer Faiz Gelirleri40.460 132.002 14.659 33.655FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -9.913.432 -15.840.534 -3.438.187 -4.911.335Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -6.202.107 -11.790.994 -2.042.058 -3.815.825Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -897.176 -1.292.465 -273.534 -376.450Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.086.144 -932.038 -430.915 -137.910İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) -1.365.521 -1.748.733 -571.043 -565.851Kiralama Faiz Giderleri-69.209 -70.221 -22.237 -23.708Diğer Faiz Giderleri-293.275 -6.083 -98.400 8.409NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ15.133.569 12.040.905 4.899.740 4.330.865NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.475.304 3.631.156 1.213.000 1.227.989Alınan Ücret ve Komisyonlar4.209.368 4.657.652 1.469.308 1.612.839Gayri Nakdi Kredilerden330.795 431.265 103.772 126.444Diğer3.878.573 4.226.387 1.365.536 1.486.395Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-734.064 -1.026.496 -256.308 -384.850Gayri Nakdi Kredilere-3.099 -481 -1.037 -177Diğer-730.965 -1.026.015 -255.271 -384.673TEMETTÜ GELİRLERİ3.827 6.181 14 655TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-c) 897.879 -887.709 1.080.649 -689.738Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)290.908 175.082 -1.493 96.321Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)3.223.822 1.748.970 3.293.113 -899.449Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.616.851 -2.811.761 -2.210.971 113.390DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-d) 921.289 584.967 295.772 198.298FAALİYET BRÜT KÂRI20.431.868 15.375.500 7.489.175 5.068.069BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-e) -5.696.471 -4.254.201 -2.202.552 -1.519.176DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-2.888.374 -819.512 -1.198.843 -70.899PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.276.035 -2.064.060 -729.965 -686.557DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-f) -3.664.100 -3.027.985 -1.311.735 -1.037.216NET FAALİYET KARI (ZARARI)5.906.888 5.209.742 2.046.080 1.754.221BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.906.888 5.209.742 2.046.080 1.754.221SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-h) -1.498.037 -1.182.035 -522.541 -393.526Cari Vergi Karşılığı-871.668 -1.175.254 356.161 -704.925Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-2.017.580 -541.743 -1.349.415 411.594Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.391.211 534.962 470.713 -100.195SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-i) 4.408.851 4.027.707 1.523.539 1.360.695DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-i) 4.408.851 4.027.707 1.523.539 1.360.695Grubun Karı (Zararı)4.408.836 4.027.696 1.523.533 1.360.693Azınlık Payları Karı (Zararı)(IV-g) 15 11 6 2Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00848000 0,00815000 0,00293000 0,00275000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884401BIST