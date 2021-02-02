***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.000.000 1.700.000 0 1.986.298 2.207.533 -108.911 1.442.408 1.624.806 -2.911.390 -55.038 28.233.739 0 5.689.644 43.809.089 0 43.809.089TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 -91.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.412 0 -91.412Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 -91.412 0 -91.412Yeni Bakiye4.000.000 1.700.000 0 1.894.886 2.207.533 -108.911 1.442.408 1.624.806 -2.911.390 -55.038 28.233.739 0 5.689.644 43.717.677 0 43.717.677Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -69.191 243.269 255.024 2.997.081 -1.185.635 0 5.417.468 7.658.016 0 7.658.016Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.200.000 1.805.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.005.742 0 3.005.742İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 931 0 992 0 992Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.689.644 0 -5.689.644 0 0 0Dağıtılan Temettü(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.689.644 0 -5.689.644 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.594 -178.102 1.685.677 1.879.830 85.691 -1.240.673 33.924.314 0 5.417.468 54.382.427 0 54.382.427Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.594 -178.102 1.685.677 1.879.830 85.691 -1.240.673 33.924.314 0 5.417.468 54.382.427 0 54.382.427TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.594 -178.102 1.685.677 1.879.830 85.691 -1.240.673 33.924.314 0 5.417.468 54.382.427 0 54.382.427Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 821.647 -54.465 -146.668 2.156.330 256.409 -764.028 0 6.267.167 8.536.392 0 8.536.392Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -12.707 0 0 0 0 0 12.881 0 174 0 174Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.417.468 0 -5.417.468 0 0 0Dağıtılan Temettü(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.417.468 0 -5.417.468 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 3.016.534 -232.567 1.539.009 4.036.160 342.100 -2.004.701 39.354.663 0 6.267.167 62.918.993 0 62.918.993Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER220.683.948 501.071.252 721.755.200 160.597.907 479.564.186 640.162.093GARANTİ VE KEFALETLER(III-a-2, 3) 24.904.256 27.330.766 52.235.022 19.912.014 23.535.399 43.447.413Teminat Mektupları21.260.165 16.215.511 37.475.676 16.956.203 14.167.206 31.123.409Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler340.040 1.654.714 1.994.754 282.800 1.422.854 1.705.654Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 1.908.879 1.908.879 0 2.221.818 2.221.818Diğer Teminat Mektupları20.920.125 12.651.918 33.572.043 16.673.403 10.522.534 27.195.937Banka Kredileri0 47.814 47.814 0 50.678 50.678İthalat Kabul Kredileri0 47.814 47.814 0 50.678 50.678Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler7.931 4.597.968 4.605.899 8.409 4.358.456 4.366.865Belgeli Akreditifler7.931 3.583.529 3.591.460 8.409 3.685.663 3.694.072Diğer Akreditifler0 1.014.439 1.014.439 0 672.793 672.793Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 19.269 19.269 0 14.790 14.790Diğer Garantilerimizden156.440 6.439.006 6.595.446 5.990 4.931.215 4.937.205Diğer Kefaletlerimizden3.479.720 11.198 3.490.918 2.941.412 13.054 2.954.466TAAHHÜTLER(III-a-1) 51.032.165 17.014.857 68.047.022 43.532.774 23.710.713 67.243.487Cayılamaz Taahhütler50.214.657 17.014.857 67.229.514 42.539.957 23.710.713 66.250.670Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.918.552 4.989.558 7.908.110 3.512.234 11.250.734 14.762.968Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri9.086.285 1.068.075 10.154.360 8.228.762 1.423.408 9.652.170Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.730.978 0 2.730.978 2.632.311 0 2.632.311İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri4.702 0 4.702 4.430 0 4.430Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri29.118.196 0 29.118.196 23.193.073 0 23.193.073Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri130.470 0 130.470 94.381 0 94.381Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler6.225.474 10.957.224 17.182.698 4.874.766 11.036.571 15.911.337Cayılabilir Taahhütler817.508 0 817.508 992.817 0 992.817Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri817.508 0 817.508 992.817 0 992.817Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-b) 144.747.527 456.725.629 601.473.156 97.153.119 432.318.074 529.471.193Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar20.931.023 63.575.943 84.506.966 13.674.935 50.919.357 64.594.292Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler4.338.828 25.429.801 29.768.629 4.122.135 22.626.912 26.749.047Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler16.592.195 38.146.142 54.738.337 9.552.800 28.292.445 37.845.245Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler123.816.504 393.149.686 516.966.190 83.478.184 381.398.717 464.876.901Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri7.430.425 12.905.210 20.335.635 6.344.720 14.293.529 20.638.249Vadeli Döviz Alım İşlemleri6.721.463 3.713.210 10.434.673 5.802.042 4.831.696 10.633.738Vadeli Döviz Satım İşlemleri708.962 9.192.000 9.900.962 542.678 9.461.833 10.004.511Para ve Faiz Swap İşlemleri110.509.281 319.678.319 430.187.600 72.288.056 317.407.670 389.695.726Swap Para Alım İşlemleri14.224.154 105.618.937 119.843.091 22.894.573 93.779.012 116.673.585Swap Para Satım İşlemleri61.106.357 76.325.072 137.431.429 47.063.483 72.653.394 119.716.877Swap Faiz Alım İşlemleri17.589.385 68.867.155 86.456.540 1.165.000 75.487.632 76.652.632Swap Faiz Satım İşlemleri17.589.385 68.867.155 86.456.540 1.165.000 75.487.632 76.652.632Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.919.220 23.477.844 26.397.064 4.668.517 27.522.912 32.191.429Para Alım Opsiyonları1.146.399 3.242.182 4.388.581 1.934.397 3.443.224 5.377.621Para Satım Opsiyonları1.772.821 2.481.696 4.254.517 2.734.120 2.804.616 5.538.736Faiz Alım Opsiyonları0 8.876.983 8.876.983 0 10.637.536 10.637.536Faiz Satım Opsiyonları0 8.876.983 8.876.983 0 10.637.536 10.637.536Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri2.845.954 2.639.110 5.485.064 85.946 85.005 170.951Futures Para Alım İşlemleri312.150 2.344.916 2.657.066 85.946 0 85.946Futures Para Satım İşlemleri2.533.804 294.194 2.827.998 0 85.005 85.005Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer111.624 34.449.203 34.560.827 90.945 22.089.601 22.180.546EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER929.689.537 437.684.523 1.367.374.060 856.292.085 337.560.592 1.193.852.677EMANET KIYMETLER55.727.406 41.179.943 96.907.349 47.522.044 24.508.688 72.030.732Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları11.866.024 2.573.098 14.439.122 9.483.940 1.309.375 10.793.315Emanete Alınan Menkul Değerler3.980.205 9.387.822 13.368.027 3.496.688 2.996.399 6.493.087Tahsile Alınan Çekler32.938.939 4.497.006 37.435.945 28.123.634 3.036.679 31.160.313Tahsile Alınan Ticari Senetler6.634.533 4.697.709 11.332.242 6.116.849 3.118.920 9.235.769Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler307.705 20.024.308 20.332.013 300.933 14.047.315 14.348.248Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER238.975.119 125.345.622 364.320.741 208.267.187 102.985.636 311.252.823Menkul Kıymetler430.796 2.246.129 2.676.925 785.963 1.137.538 1.923.501Teminat Senetleri652.787 695.879 1.348.666 652.116 574.500 1.226.616Emtia178.400 170.170 348.570 0 135.780 135.780Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul182.485.731 97.605.054 280.090.785 165.999.748 81.577.712 247.577.460Diğer Rehinli Kıymetler55.227.405 24.628.390 79.855.795 40.829.360 19.560.106 60.389.466Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER634.987.012 271.158.958 906.145.970 600.502.854 210.066.268 810.569.122BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.150.373.485 938.755.775 2.089.129.260 1.016.889.992 817.124.778 1.834.014.770Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı14.492.466 13.304.741Alınan Faizler31.076.246 29.530.019Ödenen Faizler-13.818.748 -19.396.760Alınan Temettüler4.763 3.747Alınan Ücret ve Komisyonlar4.925.112 5.898.799Elde Edilen Diğer Kazançlar-2.332.995 2.213.821Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.075.902 1.762.278Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.061.119 -2.808.592Ödenen Vergiler-1.828.024 -1.386.665Diğer(VI-b) -2.548.671 -2.511.906Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-18.240.094 1.175.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.403.051 -404.180Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-236.528 593.035Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-51.831.608 -19.692.589Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-24.959.978 109.541Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)5.268.489 -274.810Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)39.227.668 36.578.843Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)4.903.955 -8.321.114Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(VI-b) 12.790.959 -7.413.188Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-3.747.628 14.480.279YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-11.068.205 -23.616.873İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-35.000 -139.981Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.120.513 -1.220.779Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller47.664 22.779Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-19.392.955 -30.331.630Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar31.196.936 9.540.856Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-25.884.971 -5.397.163Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar4.774.521 3.214.762Diğer-653.887 694.283FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit6.673.200 4.696.789Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit34.705.168 32.641.782Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-27.755.375 -30.681.560İhraç Edilen Sermaye Araçları0 3.005.742Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-276.593 -269.175Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(VI-b) 2.837.780 2.795.591Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-5.304.853 -1.644.214Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-a) 15.835.984 17.480.198Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-a) 10.531.131 15.835.984Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)6.267.167 5.417.468DİĞER KAPSAMLI GELİRLER2.269.225 2.240.548Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar620.514 174.078Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)912.544 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-66.027 -88.706Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-146.668 243.269Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-79.335 19.515Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.648.711 2.066.470Yabancı Para Çevrim Farkları2.156.330 255.024Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri323.122 3.842.412Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)549.270 -1.321.165Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-1.464.540 -198.880Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler84.529 -510.921TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.536.392 7.658.016Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)46.162.992 96.196.853 142.359.845 50.399.066 84.383.650 134.782.716Nakit ve Nakit Benzerleri4.892.544 52.719.140 57.611.684 2.494.673 43.995.536 46.490.209Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 4.398.630 43.277.684 47.676.314 2.243.224 27.650.693 29.893.917Bankalar(I-d) 5.749 9.441.668 9.447.417 251.462 16.345.284 16.596.746Para Piyasalarından Alacaklar488.179 0 488.179 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-14 -212 -226 -13 -441 -454Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 1.108.586 7.912.516 9.021.102 170.989 7.069.120 7.240.109Devlet Borçlanma Senetleri12.612 167.331 179.943 170.486 92.378 262.864Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 158.714 158.714 0 220.294 220.294Diğer Finansal Varlıklar1.095.974 7.586.471 8.682.445 503 6.756.448 6.756.951Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-e) 23.665.110 29.417.592 53.082.702 36.087.714 28.554.393 64.642.107Devlet Borçlanma Senetleri23.067.781 21.352.442 44.420.223 35.534.282 16.168.796 51.703.078Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler15.610 607 16.217 15.610 607 16.217Diğer Finansal Varlıklar581.719 8.064.543 8.646.262 537.822 12.384.990 12.922.812Türev Finansal Varlıklar(I-c, l-l) 16.496.752 6.147.605 22.644.357 11.645.690 4.764.601 16.410.291Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı11.758.273 6.147.605 17.905.878 9.551.895 4.731.384 14.283.279Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı4.738.479 0 4.738.479 2.093.795 33.217 2.127.012İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)204.405.636 74.269.325 278.674.961 143.880.604 63.238.520 207.119.124Krediler(I-f) 183.882.588 69.435.940 253.318.528 142.634.804 61.199.371 203.834.175Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-k) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-g) 34.523.108 7.361.951 41.885.059 11.814.099 3.760.759 15.574.858Devlet Borçlanma Senetleri34.523.108 6.693.715 41.216.823 11.479.840 2.379.418 13.859.258Diğer Finansal Varlıklar0 668.236 668.236 334.259 1.381.341 1.715.600Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-14.000.060 -2.528.566 -16.528.626 -10.568.299 -1.721.610 -12.289.909SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-r) 173.416 0 173.416 636.017 0 636.017Satış Amaçlı173.416 0 173.416 636.017 0 636.017Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI2.094.996 7.525.427 9.620.423 1.625.290 5.111.016 6.736.306İştirakler (Net)(I-h) 14.795 0 14.795 5.521 0 5.521Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler14.795 0 14.795 5.521 0 5.521Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-i) 2.080.201 7.525.427 9.605.628 1.619.769 5.111.016 6.730.785Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar2.080.201 7.525.427 9.605.628 1.619.769 5.111.016 6.730.785Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-j) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-m) 5.938.700 17.800 5.956.500 4.857.006 6.976 4.863.982MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-n) 1.168.363 9 1.168.372 933.963 16 933.979Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer1.168.363 9 1.168.372 933.963 16 933.979YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-o) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-p) 88.226 0 88.226 0 2.438 2.438DİĞER AKTİFLER (Net)(I-s) 2.701.666 5.357.392 8.059.058 1.842.217 3.584.333 5.426.550VARLIKLAR TOPLAMI262.733.995 183.366.806 446.100.801 204.174.163 156.326.949 360.501.112YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 108.487.593 160.082.602 268.570.195 96.271.886 127.782.641 224.054.527ALINAN KREDİLER(II-c) 257.770 36.006.231 36.264.001 302.890 31.068.206 31.371.096PARA PİYASALARINA BORÇLAR3.600.713 15.407.153 19.007.866 612.415 8.199.349 8.811.764İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-d) 7.564.687 11.593.289 19.157.976 4.905.531 8.612.669 13.518.200Bonolar5.125.237 0 5.125.237 2.372.587 0 2.372.587Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller2.439.450 11.593.289 14.032.739 2.532.944 8.612.669 11.145.613FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b, II-g) 11.232.111 3.784.919 15.017.030 7.203.320 1.655.523 8.858.843Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı10.888.507 3.449.654 14.338.161 6.355.281 1.602.458 7.957.739Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı343.604 335.265 678.869 848.039 53.065 901.104FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-f) 505.660 0 505.660 574.553 0 574.553KARŞILIKLAR(II-h) 2.361.273 55.589 2.416.862 1.362.723 168.354 1.531.077Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı535.221 0 535.221 434.942 0 434.942Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.826.052 55.589 1.881.641 927.781 168.354 1.096.135CARİ VERGİ BORCU(II-i) 1.477.891 93.789 1.571.680 735.341 23.651 758.992ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 16.161 16.161 704.309 0 704.309SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-j) 0 6.718.414 6.718.414 0 5.381.534 5.381.534Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 6.718.414 6.718.414 0 5.381.534 5.381.534DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-e) 8.067.980 5.867.983 13.935.963 6.917.863 3.635.927 10.553.790ÖZKAYNAKLAR(II-k) 63.786.711 -867.718 62.918.993 54.116.424 266.003 54.382.427Ödenmiş Sermaye5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000Sermaye Yedekleri5.400.628 0 5.400.628 5.400.628 0 5.400.628Hisse Senedi İhraç Primleri3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.894.886 0 1.894.886 1.894.886 0 1.894.886Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.470.625 852.351 4.322.976 2.884.029 831.140 3.715.169Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.093.628 -1.720.069 2.373.559 1.289.985 -565.137 724.848Kar Yedekleri39.354.663 0 39.354.663 33.924.314 0 33.924.314Yasal Yedekler1.772.027 0 1.772.027 1.532.027 0 1.532.027Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler37.306.183 0 37.306.183 32.128.715 0 32.128.715Diğer Kar Yedekleri276.453 0 276.453 263.572 0 263.572Kar veya Zarar6.267.167 0 6.267.167 5.417.468 0 5.417.468Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı6.267.167 0 6.267.167 5.417.468 0 5.417.468Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI207.342.389 238.758.412 446.100.801 173.707.255 186.793.857 360.501.112Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 33.456.476 34.508.262Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 23.229.974 26.851.805Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler96.440 364.578Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 283.530 667.215Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler542.863 212.788Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 9.266.768 6.306.863Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar15.133 1.058Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar5.365.876 5.033.578İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler3.885.759 1.272.227Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri36.901 105.013FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -13.925.781 -18.795.325Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -8.913.962 -14.294.413Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -1.037.241 -1.495.389Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.639.318 -953.070İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) -1.907.768 -1.949.413Kiralama Faiz Giderleri-88.567 -92.719Diğer Faiz Giderleri-338.925 -10.321NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ19.530.695 15.712.937NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.865.536 4.634.359Alınan Ücret ve Komisyonlar4.897.270 5.954.761Gayri Nakdi Kredilerden439.666 568.149Diğer4.457.604 5.386.612Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.031.734 -1.320.402Gayri Nakdi Kredilere-4.422 -3.605Diğer-1.027.312 -1.316.797TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-c) 4.763 6.509TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-d) -618.777 -709.511Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)403.345 278.136Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-4.067.523 1.513.909Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)3.045.401 -2.501.556DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-e) 1.373.338 818.844FAALİYET BRÜT KÂRI24.155.555 20.463.138BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-f) -6.860.487 -6.661.947DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-2.619.366 -1.091.259PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.843.740 -2.589.571DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-g) -4.842.876 -3.959.397NET FAALİYET KARI (ZARARI)6.989.086 6.160.964BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)956.126 640.370NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-h) 7.945.212 6.801.334SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-i) -1.678.045 -1.383.866Cari Vergi Karşılığı-2.061.984 -1.609.738Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.013.470 -583.474Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.397.409 809.346SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-j) 6.267.167 5.417.468DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-h) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-i) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-j) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-k) 6.267.167 5.417.468Grubun Karı (Zararı)6.267.167 5.417.468Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01205000 0,01082000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907036BIST