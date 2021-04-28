***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.042 0 411.459 -2.099.423 -69.883 0 0 1.302.666 -456.223 5 -456.218Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -12.707 0 0 0 0 0 189.232 -176.353 0 172 0 172Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.325 0 -5.352.325 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.325 -5.352.325 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.194.887 -181.304 3.895 3.194.837 -1.968.264 -1.870.623 40.117.963 591.573 1.302.666 53.906.243 164 53.906.407Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.016.534 -236.474 9.582 4.740.828 467.159 -2.563.528 40.117.963 591.573 6.259.625 62.923.875 182 62.924.057TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.016.534 -236.474 9.582 4.740.828 467.159 -2.563.528 40.117.963 591.573 6.259.625 62.923.875 182 62.924.057Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 26 0 541.111 -1.948.603 116.985 0 0 2.028.142 737.661 7 737.668Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 1.901 0 0 0 0 0 0 0 0 1.901 0 1.901Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.806.087 -172.542 -6.259.625 -626.080 0 -626.080Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -626.080 -626.080 0 -626.080Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.806.087 -172.542 -5.633.545 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.018.435 -236.448 9.582 5.281.939 -1.481.444 -2.446.543 45.924.050 419.031 2.028.142 63.037.357 189 63.037.546Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER214.020.761 536.261.975 750.282.736 220.743.425 495.624.636 716.368.061GARANTİ VE KEFALETLER(III) 26.663.987 32.955.732 59.619.719 24.900.974 26.534.678 51.435.652Teminat Mektupları22.401.912 18.858.448 41.260.360 21.256.883 16.267.735 37.524.618Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler393.382 1.692.832 2.086.214 340.040 1.654.714 1.994.754Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 1.963.436 1.963.436 0 1.913.491 1.913.491Diğer Teminat Mektupları22.008.530 15.202.180 37.210.710 20.916.843 12.699.530 33.616.373Banka Kredileri0 79.839 79.839 0 47.814 47.814İthalat Kabul Kredileri0 79.839 79.839 0 47.814 47.814Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler30.100 5.963.940 5.994.040 7.931 4.653.058 4.660.989Belgeli Akreditifler30.100 5.260.691 5.290.791 7.931 3.645.457 3.653.388Diğer Akreditifler0 703.249 703.249 0 1.007.601 1.007.601Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 15.874 15.874 0 19.269 19.269Diğer Garantilerimizden155.883 8.028.575 8.184.458 156.440 5.535.604 5.692.044Diğer Kefaletlerimizden4.076.092 9.056 4.085.148 3.479.720 11.198 3.490.918TAAHHÜTLER(III) 52.951.470 11.601.513 64.552.983 51.463.917 6.392.539 57.856.456Cayılamaz Taahhütler51.720.443 11.182.827 62.903.270 50.214.657 6.061.181 56.275.838Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.453.275 10.309.385 11.762.660 2.918.552 4.989.558 7.908.110Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri9.491.587 869.538 10.361.125 9.086.285 1.068.075 10.154.360Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.270.827 0 3.270.827 2.730.978 0 2.730.978İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri7.308 0 7.308 4.702 0 4.702Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri31.035.224 0 31.035.224 29.118.196 0 29.118.196Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri128.447 0 128.447 130.470 0 130.470Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler6.333.775 3.904 6.337.679 6.225.474 3.548 6.229.022Cayılabilir Taahhütler1.231.027 418.686 1.649.713 1.249.260 331.358 1.580.618Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri801.188 0 801.188 817.508 0 817.508Diğer Cayılabilir Taahhütler429.839 418.686 848.525 431.752 331.358 763.110TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR134.405.304 491.704.730 626.110.034 144.378.534 462.697.419 607.075.953Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar24.600.932 59.721.611 84.322.543 20.923.980 63.594.359 84.518.339Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler3.617.612 21.453.084 25.070.696 4.331.785 25.448.217 29.780.002Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler20.983.320 38.268.527 59.251.847 16.592.195 38.146.142 54.738.337Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler109.804.372 431.983.119 541.787.491 123.454.554 399.103.060 522.557.614Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.148.389 11.896.016 18.044.405 7.440.107 13.005.673 20.445.780Vadeli Döviz Alım İşlemleri5.430.859 3.684.304 9.115.163 6.721.463 3.767.041 10.488.504Vadeli Döviz Satım İşlemleri717.530 8.211.712 8.929.242 718.644 9.238.632 9.957.276Para ve Faiz Swap İşlemleri98.082.017 350.450.857 448.532.874 110.110.958 325.531.230 435.642.188Swap Para Alım İşlemleri9.627.567 110.826.127 120.453.694 13.751.901 109.034.329 122.786.230Swap Para Satım İşlemleri50.143.024 84.686.350 134.829.374 61.180.287 78.721.439 139.901.726Swap Faiz Alım İşlemleri19.155.713 77.469.190 96.624.903 17.589.385 68.887.731 86.477.116Swap Faiz Satım İşlemleri19.155.713 77.469.190 96.624.903 17.589.385 68.887.731 86.477.116Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları3.319.573 27.670.807 30.990.380 2.945.911 23.477.844 26.423.755Para Alım Opsiyonları1.341.874 3.260.163 4.602.037 1.146.399 3.242.182 4.388.581Para Satım Opsiyonları1.796.102 3.134.162 4.930.264 1.772.821 2.481.696 4.254.517Faiz Alım Opsiyonları0 10.638.241 10.638.241 0 8.876.983 8.876.983Faiz Satım Opsiyonları0 10.638.241 10.638.241 0 8.876.983 8.876.983Menkul Değerler Alım Opsiyonları102.618 0 102.618 5.815 0 5.815Menkul Değerler Satım Opsiyonları78.979 0 78.979 20.876 0 20.876Futures Para İşlemleri2.136.087 2.452.775 4.588.862 2.845.954 2.639.110 5.485.064Futures Para Alım İşlemleri1.410.973 855.586 2.266.559 312.150 2.344.916 2.657.066Futures Para Satım İşlemleri725.114 1.597.189 2.322.303 2.533.804 294.194 2.827.998Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer118.306 39.512.664 39.630.970 111.624 34.449.203 34.560.827EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER980.814.977 499.789.369 1.480.604.346 946.736.961 446.524.338 1.393.261.299EMANET KIYMETLER74.084.344 45.442.747 119.527.091 72.046.274 41.179.943 113.226.217Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları11.746.248 2.688.978 14.435.226 11.866.024 2.573.098 14.439.122Emanete Alınan Menkul Değerler21.148.900 9.716.523 30.865.423 20.299.073 9.387.822 29.686.895Tahsile Alınan Çekler34.066.780 4.807.260 38.874.040 32.938.939 4.497.006 37.435.945Tahsile Alınan Ticari Senetler6.785.711 5.343.100 12.128.811 6.634.533 4.697.709 11.332.242Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler336.705 22.886.886 23.223.591 307.705 20.024.308 20.332.013Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER251.049.887 155.406.260 406.456.147 239.703.675 134.185.437 373.889.112Menkul Kıymetler339.745 2.373.625 2.713.370 430.796 2.246.129 2.676.925Teminat Senetleri644.687 780.606 1.425.293 652.787 695.879 1.348.666Emtia179.400 190.959 370.359 178.400 170.170 348.570Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul188.550.033 118.503.936 307.053.969 182.754.710 101.663.294 284.418.004Diğer Rehinli Kıymetler61.336.022 33.557.134 94.893.156 55.686.982 29.409.965 85.096.947Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER655.680.746 298.940.362 954.621.108 634.987.012 271.158.958 906.145.970BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.194.835.738 1.036.051.344 2.230.887.082 1.167.480.386 942.148.974 2.109.629.360Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.909.696 3.728.918Alınan Faizler8.964.507 7.917.920Ödenen Faizler-5.341.362 -3.210.857Alınan Temettüler5.394 235Alınan Ücret ve Komisyonlar1.762.435 1.477.996Elde Edilen Diğer Kazançlar-577.386 -648.394Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar788.367 555.462Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-865.043 -866.507Ödenen Vergiler-1.024.471 -591.631Diğer-802.745 -905.306Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim12.651.100 5.689.269Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.147.486 -675.852Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-2.489.614 -2.576.147Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-19.413.347 -5.986.595Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.062.492 -16.121.087Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.762.799 -1.196.028Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)19.141.027 27.272.756Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)3.613.256 884.902Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)13.647.571 4.087.320Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı15.560.796 9.418.187YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-6.064.447 -6.680.199İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-88.242 -312.615Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller36.420 33.960Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-9.080.724 -8.675.951Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.093.013 9.269.222Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-3.695.965 -5.798.089Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar3.596.755 713.021Diğer-1.925.704 -1.909.747FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit259.968 -1.324.893Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit9.016.203 6.343.642Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-8.055.130 -7.601.381İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-626.080 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-75.025 -67.154Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.007.748 1.881.579Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)10.764.065 3.294.674Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.495.306 18.691.977Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar24.259.371 21.986.651Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.028.149 1.302.671DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-1.290.481 -1.758.889Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar26 -1.042Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)33 -1.336Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7 294Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.290.507 -1.757.847Yabancı Para Çevrim Farkları541.111 411.459Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-2.446.905 -2.691.568Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)659.664 82.726Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-513.431 -172.320Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler469.054 611.856TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)737.668 -456.218Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)55.023.449 119.650.544 174.673.993 46.137.924 109.631.454 155.769.378Nakit ve Nakit Benzerleri7.554.676 68.735.479 76.290.155 4.894.531 60.632.924 65.527.455Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 6.892.568 43.207.364 50.099.932 4.398.630 43.277.691 47.676.321Bankalar(I-d) 661.159 25.560.864 26.222.023 7.375 17.408.700 17.416.075Para Piyasalarından Alacaklar1.160 0 1.160 488.547 0 488.547Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-211 -32.749 -32.960 -21 -53.467 -53.488Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 1.381.087 7.885.139 9.266.226 1.266.896 7.912.516 9.179.412Devlet Borçlanma Senetleri16.870 116.572 133.442 22.607 167.331 189.938Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler201.478 172.404 373.882 146.997 158.714 305.711Diğer Finansal Varlıklar1.162.739 7.596.163 8.758.902 1.097.292 7.586.471 8.683.763Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-e) 24.707.863 36.993.153 61.701.016 23.750.325 34.453.820 58.204.145Devlet Borçlanma Senetleri24.141.561 21.707.984 45.849.545 23.067.781 21.352.442 44.420.223Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler15.777 607 16.384 15.777 607 16.384Diğer Finansal Varlıklar550.525 15.284.562 15.835.087 666.767 13.100.771 13.767.538Türev Finansal Varlıklar(I-c, l-l) 21.379.823 6.036.773 27.416.596 16.226.172 6.632.194 22.858.366Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı15.581.699 6.036.773 21.618.472 11.487.693 6.632.194 18.119.887Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı5.798.124 0 5.798.124 4.738.479 0 4.738.479İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)214.020.213 116.397.020 330.417.233 206.642.060 103.077.185 309.719.245Krediler(I-f) 190.764.406 108.359.726 299.124.132 184.860.198 94.373.036 279.233.234Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-k) 1.548.755 4.182.476 5.731.231 1.569.491 4.013.358 5.582.849Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-g) 36.247.545 6.971.658 43.219.203 34.523.108 7.361.951 41.885.059Devlet Borçlanma Senetleri36.247.545 6.223.784 42.471.329 34.523.108 6.693.715 41.216.823Diğer Finansal Varlıklar0 747.874 747.874 0 668.236 668.236Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-14.540.493 -3.116.840 -17.657.333 -14.310.737 -2.671.160 -16.981.897SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-o) 277.008 0 277.008 250.778 0 250.778Satış Amaçlı277.008 0 277.008 250.778 0 250.778Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI18.129 0 18.129 14.795 0 14.795İştirakler (Net)(I-h) 18.129 0 18.129 14.795 0 14.795Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler18.129 0 18.129 14.795 0 14.795Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-i) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-j) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.852.046 56.073 5.908.119 5.948.874 54.532 6.003.406MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.175.590 5.349 1.180.939 1.185.653 5.256 1.190.909Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer1.175.590 5.349 1.180.939 1.185.653 5.256 1.190.909YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-m) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-n) 132.073 0 132.073 147.990 0 147.990DİĞER AKTİFLER (Net)(I-p) 4.121.349 560.951 4.682.300 4.879.644 340.430 5.220.074VARLIKLAR TOPLAMI280.619.857 236.669.937 517.289.794 265.207.718 213.108.857 478.316.575YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 118.963.434 191.044.958 310.008.392 108.361.772 184.157.235 292.519.007ALINAN KREDİLER(II-c) 564.772 43.467.474 44.032.246 367.411 39.895.203 40.262.614PARA PİYASALARINA BORÇLAR19.376.879 17.652.519 37.029.398 4.029.807 16.877.537 20.907.344İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-d) 6.473.957 12.933.875 19.407.832 7.712.928 11.593.289 19.306.217Bonolar4.019.095 0 4.019.095 5.313.725 0 5.313.725Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller2.454.862 12.933.875 15.388.737 2.399.203 11.593.289 13.992.492FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b, II-g) 8.536.158 3.736.079 12.272.237 11.277.350 3.563.623 14.840.973Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı8.163.300 3.455.070 11.618.370 10.933.746 3.228.358 14.162.104Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı372.858 281.009 653.867 343.604 335.265 678.869FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-f) 516.555 37.527 554.082 507.578 34.981 542.559KARŞILIKLAR(II-h) 2.436.453 88.027 2.524.480 2.431.126 69.929 2.501.055Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı585.046 1.733 586.779 556.168 1.453 557.621Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.851.407 86.294 1.937.701 1.874.958 68.476 1.943.434CARİ VERGİ BORCU(II-i) 753.008 135.632 888.640 1.541.750 125.492 1.667.242ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-i) 382 80.316 80.698 370 124.088 124.458SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-j) 0 7.521.772 7.521.772 0 6.718.414 6.718.414Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 7.521.772 7.521.772 0 6.718.414 6.718.414DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-e) 9.719.140 10.213.331 19.932.471 9.473.651 6.528.984 16.002.635ÖZKAYNAKLAR(II-k) 66.478.166 -3.440.620 63.037.546 64.500.621 -1.576.564 62.924.057Ödenmiş Sermaye5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000Sermaye Yedekleri5.320.613 0 5.320.613 5.320.613 0 5.320.613Hisse Senedi İhraç Primleri3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.814.871 0 1.814.871 1.814.871 0 1.814.871Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.774.870 16.699 2.791.569 2.772.942 16.699 2.789.641Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.811.271 -3.457.319 1.353.952 4.237.723 -1.593.263 2.644.460Kar Yedekleri45.924.050 0 45.924.050 40.117.963 0 40.117.963Yasal Yedekler1.929.592 0 1.929.592 1.882.950 0 1.882.950Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler43.715.391 0 43.715.391 37.956.649 0 37.956.649Diğer Kar Yedekleri279.067 0 279.067 278.364 0 278.364Kar veya Zarar2.447.173 0 2.447.173 6.851.198 0 6.851.198Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı419.031 0 419.031 591.573 0 591.573Dönem Net Kâr veya Zararı2.028.142 0 2.028.142 6.259.625 0 6.259.625Azınlık Payları189 0 189 182 0 182YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI233.818.904 283.470.890 517.289.794 210.204.364 268.112.211 478.316.575Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 9.762.643 8.460.481Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 7.075.320 6.099.429Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler129.025 13.689Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 48.191 98.403Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler68.051 48.775Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 2.283.777 2.081.498Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar4.962 5.864Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.203.625 1.530.116İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.075.190 545.518Finansal Kiralama Faiz Gelirleri120.020 105.532Diğer Faiz Gelirleri38.259 13.155FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -5.569.920 -3.219.355Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -3.732.097 -2.281.394Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -260.369 -340.071Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.016.564 -158.109İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) -533.954 -331.098Kiralama Faiz Giderleri-21.468 -23.615Diğer Faiz Giderleri-5.468 -85.068NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ4.192.723 5.241.126NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.461.662 1.263.983Alınan Ücret ve Komisyonlar1.764.602 1.509.001Gayri Nakdi Kredilerden144.022 113.226Diğer1.620.580 1.395.775Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-302.940 -245.018Gayri Nakdi Kredilere-1.018 -1.036Diğer-301.922 -243.982TEMETTÜ GELİRLERİ5.394 235TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-c) 620.353 -485.684Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)167.342 -21.846Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)5.811.492 367.047Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-5.358.481 -830.885DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-d) 762.526 393.246FAALİYET BRÜT KÂRI7.042.658 6.412.906BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-e) -1.195.058 -1.455.271DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-1.203.665 -1.128.704PERSONEL GİDERLERİ (-)-809.877 -807.898DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-f) -1.277.195 -1.247.109NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.556.863 1.773.924BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.556.863 1.773.924SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-h) -528.714 -471.253Cari Vergi Karşılığı-99.093 -275.314Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-851.533 -614.074Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi421.912 418.135SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)2.028.149 1.302.671DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI2.028.149 1.302.671Grubun Karı (Zararı)2.028.142 1.302.666Azınlık Payları Karı (Zararı)(IV-g) 7 5Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00390000 0,00251000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931897BIST