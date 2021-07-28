***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 138.993 -14.767 5.687 816.505 -340.155 -336.195 0 0 2.885.303 3.155.371 9 3.155.380Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -12.708 0 0 0 0 0 189.232 -176.353 0 171 0 171Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.325 0 -5.352.325 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.325 0 -5.352.325 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.333.879 -195.029 9.582 3.599.883 -208.996 -2.136.935 40.117.963 591.573 2.885.303 57.517.836 168 57.518.004Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.016.534 -236.474 9.582 4.740.828 467.159 -2.563.528 40.117.963 591.573 6.259.625 62.923.875 182 62.924.057TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.016.534 -236.474 9.582 4.740.828 467.159 -2.563.528 40.117.963 591.573 6.259.625 62.923.875 182 62.924.057Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 2.175 -27.055 0 1.005.027 -531.389 429.406 0 0 4.134.409 5.012.573 14 5.012.587Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -29.248 0 0 0 0 0 29.248 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.806.087 -172.542 -6.259.625 -626.080 0 -626.080Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -626.080 -626.080 0 -626.080Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.806.087 -172.542 -5.633.545 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.989.461 -263.529 9.582 5.745.855 -64.230 -2.134.122 45.953.298 419.031 4.134.409 67.310.368 196 67.310.564Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER228.119.066 555.208.837 783.327.903 220.743.425 495.624.636 716.368.061GARANTİ VE KEFALETLER(III-3) 28.284.768 37.111.700 65.396.468 24.900.974 26.534.678 51.435.652Teminat Mektupları23.642.691 20.187.745 43.830.436 21.256.883 16.267.735 37.524.618Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler458.440 2.118.642 2.577.082 340.040 1.654.714 1.994.754Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 2.004.110 2.004.110 0 1.913.491 1.913.491Diğer Teminat Mektupları23.184.251 16.064.993 39.249.244 20.916.843 12.699.530 33.616.373Banka Kredileri0 88.114 88.114 0 47.814 47.814İthalat Kabul Kredileri0 88.114 88.114 0 47.814 47.814Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler4.236 9.467.369 9.471.605 7.931 4.653.058 4.660.989Belgeli Akreditifler4.236 8.784.023 8.788.259 7.931 3.645.457 3.653.388Diğer Akreditifler0 683.346 683.346 0 1.007.601 1.007.601Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 19.543 19.543 0 19.269 19.269Diğer Garantilerimizden57.374 7.338.152 7.395.526 156.440 5.535.604 5.692.044Diğer Kefaletlerimizden4.580.467 10.777 4.591.244 3.479.720 11.198 3.490.918TAAHHÜTLER(III-1) 57.942.462 9.092.370 67.034.832 51.463.917 6.392.539 57.856.456Cayılamaz Taahhütler56.715.564 8.528.643 65.244.207 50.214.657 6.061.181 56.275.838Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.024.470 6.575.550 7.600.020 2.918.552 4.989.558 7.908.110Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri12.505.555 1.949.355 14.454.910 9.086.285 1.068.075 10.154.360Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.233.962 0 3.233.962 2.730.978 0 2.730.978İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri6.525 0 6.525 4.702 0 4.702Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri32.553.465 0 32.553.465 29.118.196 0 29.118.196Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri128.199 0 128.199 130.470 0 130.470Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler7.263.388 3.738 7.267.126 6.225.474 3.548 6.229.022Cayılabilir Taahhütler1.226.898 563.727 1.790.625 1.249.260 331.358 1.580.618Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri824.086 0 824.086 817.508 0 817.508Diğer Cayılabilir Taahhütler402.812 563.727 966.539 431.752 331.358 763.110TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR141.891.836 509.004.767 650.896.603 144.378.534 462.697.419 607.075.953Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar23.263.641 73.982.171 97.245.812 20.923.980 63.594.359 84.518.339Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler2.966.796 40.334.278 43.301.074 4.331.785 25.448.217 29.780.002Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler20.296.845 33.647.893 53.944.738 16.592.195 38.146.142 54.738.337Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler118.628.195 435.022.596 553.650.791 123.454.554 399.103.060 522.557.614Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri7.153.862 12.744.179 19.898.041 7.440.107 13.005.673 20.445.780Vadeli Döviz Alım İşlemleri6.608.371 3.497.182 10.105.553 6.721.463 3.767.041 10.488.504Vadeli Döviz Satım İşlemleri545.491 9.246.997 9.792.488 718.644 9.238.632 9.957.276Para ve Faiz Swap İşlemleri102.689.467 355.899.664 458.589.131 110.110.958 325.531.230 435.642.188Swap Para Alım İşlemleri11.113.027 122.838.996 133.952.023 13.751.901 109.034.329 122.786.230Swap Para Satım İşlemleri56.643.584 93.325.490 149.969.074 61.180.287 78.721.439 139.901.726Swap Faiz Alım İşlemleri17.466.428 69.867.589 87.334.017 17.589.385 68.887.731 86.477.116Swap Faiz Satım İşlemleri17.466.428 69.867.589 87.334.017 17.589.385 68.887.731 86.477.116Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları6.171.430 27.770.523 33.941.953 2.945.911 23.477.844 26.423.755Para Alım Opsiyonları3.527.060 2.981.324 6.508.384 1.146.399 3.242.182 4.388.581Para Satım Opsiyonları2.624.291 3.955.281 6.579.572 1.772.821 2.481.696 4.254.517Faiz Alım Opsiyonları0 10.416.959 10.416.959 0 8.876.983 8.876.983Faiz Satım Opsiyonları0 10.416.959 10.416.959 0 8.876.983 8.876.983Menkul Değerler Alım Opsiyonları8.478 0 8.478 5.815 0 5.815Menkul Değerler Satım Opsiyonları11.601 0 11.601 20.876 0 20.876Futures Para İşlemleri2.497.940 2.460.208 4.958.148 2.845.954 2.639.110 5.485.064Futures Para Alım İşlemleri2.494.859 10.331 2.505.190 312.150 2.344.916 2.657.066Futures Para Satım İşlemleri3.081 2.449.877 2.452.958 2.533.804 294.194 2.827.998Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer115.496 36.148.022 36.263.518 111.624 34.449.203 34.560.827EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER988.170.253 532.776.121 1.520.946.374 946.736.961 446.524.338 1.393.261.299EMANET KIYMETLER79.271.290 49.588.200 128.859.490 72.046.274 41.179.943 113.226.217Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları12.182.189 2.699.766 14.881.955 11.866.024 2.573.098 14.439.122Emanete Alınan Menkul Değerler23.397.942 9.338.511 32.736.453 20.299.073 9.387.822 29.686.895Tahsile Alınan Çekler36.327.245 4.955.895 41.283.140 32.938.939 4.497.006 37.435.945Tahsile Alınan Ticari Senetler7.027.209 5.999.684 13.026.893 6.634.533 4.697.709 11.332.242Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler336.705 26.594.344 26.931.049 307.705 20.024.308 20.332.013Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER234.841.920 162.096.325 396.938.245 239.703.675 134.185.437 373.889.112Menkul Kıymetler374.191 2.617.649 2.991.840 430.796 2.246.129 2.676.925Teminat Senetleri705.151 829.354 1.534.505 652.787 695.879 1.348.666Emtia225.408 199.090 424.498 178.400 170.170 348.570Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul166.192.041 123.927.350 290.119.391 182.754.710 101.663.294 284.418.004Diğer Rehinli Kıymetler67.345.129 34.522.882 101.868.011 55.686.982 29.409.965 85.096.947Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER674.057.043 321.091.596 995.148.639 634.987.012 271.158.958 906.145.970BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.216.289.319 1.087.984.958 2.304.274.277 1.167.480.386 942.148.974 2.109.629.360Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı7.102.606 7.373.550Alınan Faizler19.758.594 15.000.429Ödenen Faizler-11.332.456 -6.584.023Alınan Temettüler9.582 3.813Alınan Ücret ve Komisyonlar3.494.082 2.749.864Elde Edilen Diğer Kazançlar-1.956.425 -386.927Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.516.970 930.756Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.805.840 -1.653.234Ödenen Vergiler-1.118.412 -951.431Diğer-1.463.489 -1.735.697Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim10.847.742 -9.083.668Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.708.304 -1.469.296Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-5.816.742 -1.844.445Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-27.860.018 -26.782.275Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.626.338 -20.342.741Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.164.995 4.749.084Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)35.051.361 9.940.183Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)3.802.802 2.943.084Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)10.169.976 23.722.738Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı17.950.348 -1.710.118YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-11.347.164 -11.710.940İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-242.868 -611.888Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller63.531 2.259Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-24.383.430 -41.609.739Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar10.067.606 52.257.983Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-10.055.158 -23.934.207Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar12.925.076 1.985.038Diğer278.079 199.614FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit5.853.493 6.247.577Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit18.679.743 26.952.093Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-12.047.642 -20.554.922İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-626.080 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-152.528 -149.594Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.022.025 2.178.962Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)14.478.702 -4.994.519Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.495.306 18.691.977Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar27.974.008 13.697.458Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)4.134.423 2.885.312DİĞER KAPSAMLI GELİRLER878.164 270.068Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-24.880 129.913Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.719 157.929Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-33.819 -18.932Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 5.687Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.220 -14.771Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar903.044 140.155Yabancı Para Çevrim Farkları1.005.027 816.505Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-662.439 -436.096Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)1.498.401 -100.683Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-951.076 -330.336Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler13.131 190.765TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.012.587 3.155.380Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)52.497.589 136.926.406 189.423.995 46.137.924 109.631.454 155.769.378Nakit ve Nakit Benzerleri6.116.901 78.201.791 84.318.692 4.894.531 60.632.924 65.527.455Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 5.966.233 45.636.987 51.603.220 4.398.630 43.277.691 47.676.321Bankalar(I-d) 95.362 32.565.647 32.661.009 7.375 17.408.700 17.416.075Para Piyasalarından Alacaklar55.390 0 55.390 488.547 0 488.547Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-84 -843 -927 -21 -53.467 -53.488Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 1.395.260 7.965.118 9.360.378 1.266.896 7.912.516 9.179.412Devlet Borçlanma Senetleri18.188 146.072 164.260 22.607 167.331 189.938Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler177.831 198.498 376.329 146.997 158.714 305.711Diğer Finansal Varlıklar1.199.241 7.620.548 8.819.789 1.097.292 7.586.471 8.683.763Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-e) 27.818.489 44.684.101 72.502.590 23.750.325 34.453.820 58.204.145Devlet Borçlanma Senetleri27.030.313 28.720.484 55.750.797 23.067.781 21.352.442 44.420.223Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler15.777 109 15.886 15.777 607 16.384Diğer Finansal Varlıklar772.399 15.963.508 16.735.907 666.767 13.100.771 13.767.538Türev Finansal Varlıklar(I-c, l-l) 17.166.939 6.075.396 23.242.335 16.226.172 6.632.194 22.858.366Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı10.696.420 6.075.396 16.771.816 11.487.693 6.632.194 18.119.887Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı6.470.519 0 6.470.519 4.738.479 0 4.738.479İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)218.043.308 117.701.961 335.745.269 206.642.060 103.077.185 309.719.245Krediler(I-f) 197.584.558 109.671.867 307.256.425 184.860.198 94.373.036 279.233.234Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-k) 1.708.732 4.363.155 6.071.887 1.569.491 4.013.358 5.582.849Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-g) 33.560.397 6.971.818 40.532.215 34.523.108 7.361.951 41.885.059Devlet Borçlanma Senetleri33.560.397 6.195.553 39.755.950 34.523.108 6.693.715 41.216.823Diğer Finansal Varlıklar0 776.265 776.265 0 668.236 668.236Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-14.810.379 -3.304.879 -18.115.258 -14.310.737 -2.671.160 -16.981.897SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-o) 277.930 0 277.930 250.778 0 250.778Satış Amaçlı277.930 0 277.930 250.778 0 250.778Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI18.129 0 18.129 14.795 0 14.795İştirakler (Net)(I-h) 18.129 0 18.129 14.795 0 14.795Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler18.129 0 18.129 14.795 0 14.795Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-i) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-j) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.790.806 57.146 5.847.952 5.948.874 54.532 6.003.406MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.198.451 5.930 1.204.381 1.185.653 5.256 1.190.909Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer1.198.451 5.930 1.204.381 1.185.653 5.256 1.190.909YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-m) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-n) 52.379 0 52.379 147.990 0 147.990DİĞER AKTİFLER (Net)(I-p) 4.826.352 442.188 5.268.540 4.879.644 340.430 5.220.074VARLIKLAR TOPLAMI282.704.944 255.133.631 537.838.575 265.207.718 213.108.857 478.316.575YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 122.692.514 204.212.455 326.904.969 108.361.772 184.157.235 292.519.007ALINAN KREDİLER(II-c) 491.864 43.314.459 43.806.323 367.411 39.895.203 40.262.614PARA PİYASALARINA BORÇLAR17.969.435 14.141.822 32.111.257 4.029.807 16.877.537 20.907.344İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-d) 6.950.053 13.552.656 20.502.709 7.712.928 11.593.289 19.306.217Bonolar4.719.299 0 4.719.299 5.313.725 0 5.313.725Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller2.230.754 13.552.656 15.783.410 2.399.203 11.593.289 13.992.492FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b, II-g) 8.135.470 3.456.559 11.592.029 11.277.350 3.563.623 14.840.973Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.850.766 3.194.040 11.044.806 10.933.746 3.228.358 14.162.104Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı284.704 262.519 547.223 343.604 335.265 678.869FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-f) 525.612 38.748 564.360 507.578 34.981 542.559KARŞILIKLAR(II-h) 2.509.125 105.097 2.614.222 2.431.126 69.929 2.501.055Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı634.848 2.017 636.865 556.168 1.453 557.621Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.874.277 103.080 1.977.357 1.874.958 68.476 1.943.434CARİ VERGİ BORCU(II-i) 1.488.319 139.865 1.628.184 1.541.750 125.492 1.667.242ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-i) 285.319 133.190 418.509 370 124.088 124.458SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-j) 0 12.179.052 12.179.052 0 6.718.414 6.718.414Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 12.179.052 12.179.052 0 6.718.414 6.718.414DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-e) 10.827.872 7.378.525 18.206.397 9.473.651 6.528.984 16.002.635ÖZKAYNAKLAR(II-k) 69.779.462 -2.468.898 67.310.564 64.500.621 -1.576.564 62.924.057Ödenmiş Sermaye5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000Sermaye Yedekleri5.320.613 0 5.320.613 5.320.613 0 5.320.613Hisse Senedi İhraç Primleri3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.814.871 0 1.814.871 1.814.871 0 1.814.871Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.718.815 16.699 2.735.514 2.772.942 16.699 2.789.641Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler6.033.100 -2.485.597 3.547.503 4.237.723 -1.593.263 2.644.460Kar Yedekleri45.953.298 0 45.953.298 40.117.963 0 40.117.963Yasal Yedekler1.933.583 0 1.933.583 1.882.950 0 1.882.950Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler43.869.490 0 43.869.490 37.956.649 0 37.956.649Diğer Kar Yedekleri150.225 0 150.225 278.364 0 278.364Kar veya Zarar4.553.440 0 4.553.440 6.851.198 0 6.851.198Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı419.031 0 419.031 591.573 0 591.573Dönem Net Kâr veya Zararı4.134.409 0 4.134.409 6.259.625 0 6.259.625Azınlık Payları196 0 196 182 0 182YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI241.655.045 296.183.530 537.838.575 210.204.364 268.112.211 478.316.575Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 21.427.825 16.709.074 11.665.182 8.248.593Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 15.203.448 11.904.321 8.128.128 5.804.892Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler339.828 13.689 210.803 0Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 87.992 120.937 39.801 22.534Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler94.092 53.937 26.041 5.162Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 5.373.612 4.381.177 3.089.835 2.299.679Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar12.283 9.574 7.321 3.710Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.787.110 2.921.426 1.583.485 1.391.310İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.574.219 1.450.177 1.499.029 904.659Finansal Kiralama Faiz Gelirleri256.081 209.212 136.061 103.680Diğer Faiz Gelirleri72.772 25.801 34.513 12.646FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -11.897.826 -6.475.245 -6.327.906 -3.255.890Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -8.001.756 -4.160.049 -4.269.659 -1.878.655Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -557.320 -623.642 -296.951 -283.571Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-2.141.548 -655.229 -1.124.984 -497.120İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) -1.139.411 -794.478 -605.457 -463.380Kiralama Faiz Giderleri-43.037 -46.972 -21.569 -23.357Diğer Faiz Giderleri-14.754 -194.875 -9.286 -109.807NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ9.529.999 10.233.829 5.337.276 4.992.703NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.809.624 2.262.304 1.347.962 998.321Alınan Ücret ve Komisyonlar3.490.492 2.740.060 1.725.890 1.231.059Gayri Nakdi Kredilerden285.826 227.023 141.804 113.797Diğer3.204.666 2.513.037 1.584.086 1.117.262Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-680.868 -477.756 -377.928 -232.738Gayri Nakdi Kredilere-1.264 -2.062 -246 -1.026Diğer-679.604 -475.694 -377.682 -231.712TEMETTÜ GELİRLERİ9.582 3.813 4.188 3.578TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-c) 145.788 -182.770 -474.565 302.914Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)357.251 292.401 189.909 314.247Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-509.033 -69.291 -6.320.525 -436.338Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)297.570 -405.880 5.656.051 425.005DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-d) 1.246.493 625.517 483.967 232.271FAALİYET BRÜT KÂRI13.741.486 12.942.693 6.698.828 6.529.787BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-e) -2.056.782 -3.493.919 -861.724 -2.038.648DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(IV-e) -1.757.376 -1.689.531 -553.711 -560.827PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.695.682 -1.546.070 -885.805 -738.172DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-f) -2.631.562 -2.352.365 -1.354.367 -1.105.256NET FAALİYET KARI (ZARARI)5.600.084 3.860.808 3.043.221 2.086.884BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.600.084 3.860.808 3.043.221 2.086.884SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-h) -1.465.661 -975.496 -936.947 -504.243Cari Vergi Karşılığı-1.068.156 -1.227.829 -969.063 -952.515Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-911.252 -668.165 -59.719 -54.091Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi513.747 920.498 91.835 502.363SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)4.134.423 2.885.312 2.106.274 1.582.641DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI4.134.423 2.885.312 2.106.274 1.582.641Grubun Karı (Zararı)4.134.409 2.885.303 2.106.267 1.582.637Azınlık Payları Karı (Zararı)(IV-g) 14 9 7 4Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00795000 0,00555000 0,00405000 0,00304000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952361BIST