***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor
28.07.2021 18:10
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 138.993 -14.767 5.687 816.505 -340.155 -336.195 0 0 2.885.303 3.155.371 9 3.155.380
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -12.708 0 0 0 0 0 189.232 -176.353 0 171 0 171
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.325 0 -5.352.325 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.325 0 -5.352.325 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.333.879 -195.029 9.582 3.599.883 -208.996 -2.136.935 40.117.963 591.573 2.885.303 57.517.836 168 57.518.004
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.016.534 -236.474 9.582 4.740.828 467.159 -2.563.528 40.117.963 591.573 6.259.625 62.923.875 182 62.924.057
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.016.534 -236.474 9.582 4.740.828 467.159 -2.563.528 40.117.963 591.573 6.259.625 62.923.875 182 62.924.057
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 2.175 -27.055 0 1.005.027 -531.389 429.406 0 0 4.134.409 5.012.573 14 5.012.587
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -29.248 0 0 0 0 0 29.248 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.806.087 -172.542 -6.259.625 -626.080 0 -626.080
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -626.080 -626.080 0 -626.080
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.806.087 -172.542 -5.633.545 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.989.461 -263.529 9.582 5.745.855 -64.230 -2.134.122 45.953.298 419.031 4.134.409 67.310.368 196 67.310.564
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
228.119.066 555.208.837 783.327.903 220.743.425 495.624.636 716.368.061
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-3) 28.284.768 37.111.700 65.396.468 24.900.974 26.534.678 51.435.652
Teminat Mektupları
23.642.691 20.187.745 43.830.436 21.256.883 16.267.735 37.524.618
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
458.440 2.118.642 2.577.082 340.040 1.654.714 1.994.754
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 2.004.110 2.004.110 0 1.913.491 1.913.491
Diğer Teminat Mektupları
23.184.251 16.064.993 39.249.244 20.916.843 12.699.530 33.616.373
Banka Kredileri
0 88.114 88.114 0 47.814 47.814
İthalat Kabul Kredileri
0 88.114 88.114 0 47.814 47.814
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
4.236 9.467.369 9.471.605 7.931 4.653.058 4.660.989
Belgeli Akreditifler
4.236 8.784.023 8.788.259 7.931 3.645.457 3.653.388
Diğer Akreditifler
0 683.346 683.346 0 1.007.601 1.007.601
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 19.543 19.543 0 19.269 19.269
Diğer Garantilerimizden
57.374 7.338.152 7.395.526 156.440 5.535.604 5.692.044
Diğer Kefaletlerimizden
4.580.467 10.777 4.591.244 3.479.720 11.198 3.490.918
TAAHHÜTLER
(III-1) 57.942.462 9.092.370 67.034.832 51.463.917 6.392.539 57.856.456
Cayılamaz Taahhütler
56.715.564 8.528.643 65.244.207 50.214.657 6.061.181 56.275.838
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.024.470 6.575.550 7.600.020 2.918.552 4.989.558 7.908.110
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
12.505.555 1.949.355 14.454.910 9.086.285 1.068.075 10.154.360
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.233.962 0 3.233.962 2.730.978 0 2.730.978
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6.525 0 6.525 4.702 0 4.702
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
32.553.465 0 32.553.465 29.118.196 0 29.118.196
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
128.199 0 128.199 130.470 0 130.470
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
7.263.388 3.738 7.267.126 6.225.474 3.548 6.229.022
Cayılabilir Taahhütler
1.226.898 563.727 1.790.625 1.249.260 331.358 1.580.618
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
824.086 0 824.086 817.508 0 817.508
Diğer Cayılabilir Taahhütler
402.812 563.727 966.539 431.752 331.358 763.110
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
141.891.836 509.004.767 650.896.603 144.378.534 462.697.419 607.075.953
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
23.263.641 73.982.171 97.245.812 20.923.980 63.594.359 84.518.339
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.966.796 40.334.278 43.301.074 4.331.785 25.448.217 29.780.002
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
20.296.845 33.647.893 53.944.738 16.592.195 38.146.142 54.738.337
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
118.628.195 435.022.596 553.650.791 123.454.554 399.103.060 522.557.614
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.153.862 12.744.179 19.898.041 7.440.107 13.005.673 20.445.780
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.608.371 3.497.182 10.105.553 6.721.463 3.767.041 10.488.504
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
545.491 9.246.997 9.792.488 718.644 9.238.632 9.957.276
Para ve Faiz Swap İşlemleri
102.689.467 355.899.664 458.589.131 110.110.958 325.531.230 435.642.188
Swap Para Alım İşlemleri
11.113.027 122.838.996 133.952.023 13.751.901 109.034.329 122.786.230
Swap Para Satım İşlemleri
56.643.584 93.325.490 149.969.074 61.180.287 78.721.439 139.901.726
Swap Faiz Alım İşlemleri
17.466.428 69.867.589 87.334.017 17.589.385 68.887.731 86.477.116
Swap Faiz Satım İşlemleri
17.466.428 69.867.589 87.334.017 17.589.385 68.887.731 86.477.116
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
6.171.430 27.770.523 33.941.953 2.945.911 23.477.844 26.423.755
Para Alım Opsiyonları
3.527.060 2.981.324 6.508.384 1.146.399 3.242.182 4.388.581
Para Satım Opsiyonları
2.624.291 3.955.281 6.579.572 1.772.821 2.481.696 4.254.517
Faiz Alım Opsiyonları
0 10.416.959 10.416.959 0 8.876.983 8.876.983
Faiz Satım Opsiyonları
0 10.416.959 10.416.959 0 8.876.983 8.876.983
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
8.478 0 8.478 5.815 0 5.815
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
11.601 0 11.601 20.876 0 20.876
Futures Para İşlemleri
2.497.940 2.460.208 4.958.148 2.845.954 2.639.110 5.485.064
Futures Para Alım İşlemleri
2.494.859 10.331 2.505.190 312.150 2.344.916 2.657.066
Futures Para Satım İşlemleri
3.081 2.449.877 2.452.958 2.533.804 294.194 2.827.998
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
115.496 36.148.022 36.263.518 111.624 34.449.203 34.560.827
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
988.170.253 532.776.121 1.520.946.374 946.736.961 446.524.338 1.393.261.299
EMANET KIYMETLER
79.271.290 49.588.200 128.859.490 72.046.274 41.179.943 113.226.217
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
12.182.189 2.699.766 14.881.955 11.866.024 2.573.098 14.439.122
Emanete Alınan Menkul Değerler
23.397.942 9.338.511 32.736.453 20.299.073 9.387.822 29.686.895
Tahsile Alınan Çekler
36.327.245 4.955.895 41.283.140 32.938.939 4.497.006 37.435.945
Tahsile Alınan Ticari Senetler
7.027.209 5.999.684 13.026.893 6.634.533 4.697.709 11.332.242
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
336.705 26.594.344 26.931.049 307.705 20.024.308 20.332.013
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
234.841.920 162.096.325 396.938.245 239.703.675 134.185.437 373.889.112
Menkul Kıymetler
374.191 2.617.649 2.991.840 430.796 2.246.129 2.676.925
Teminat Senetleri
705.151 829.354 1.534.505 652.787 695.879 1.348.666
Emtia
225.408 199.090 424.498 178.400 170.170 348.570
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
166.192.041 123.927.350 290.119.391 182.754.710 101.663.294 284.418.004
Diğer Rehinli Kıymetler
67.345.129 34.522.882 101.868.011 55.686.982 29.409.965 85.096.947
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
674.057.043 321.091.596 995.148.639 634.987.012 271.158.958 906.145.970
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.216.289.319 1.087.984.958 2.304.274.277 1.167.480.386 942.148.974 2.109.629.360
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
7.102.606 7.373.550
Alınan Faizler
19.758.594 15.000.429
Ödenen Faizler
-11.332.456 -6.584.023
Alınan Temettüler
9.582 3.813
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.494.082 2.749.864
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-1.956.425 -386.927
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.516.970 930.756
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.805.840 -1.653.234
Ödenen Vergiler
-1.118.412 -951.431
Diğer
-1.463.489 -1.735.697
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
10.847.742 -9.083.668
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.708.304 -1.469.296
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-5.816.742 -1.844.445
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-27.860.018 -26.782.275
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.626.338 -20.342.741
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.164.995 4.749.084
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
35.051.361 9.940.183
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3.802.802 2.943.084
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
10.169.976 23.722.738
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
17.950.348 -1.710.118
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-11.347.164 -11.710.940
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-242.868 -611.888
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
63.531 2.259
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-24.383.430 -41.609.739
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.067.606 52.257.983
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-10.055.158 -23.934.207
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
12.925.076 1.985.038
Diğer
278.079 199.614
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.853.493 6.247.577
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
18.679.743 26.952.093
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.047.642 -20.554.922
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-626.080 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-152.528 -149.594
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.022.025 2.178.962
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
14.478.702 -4.994.519
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.495.306 18.691.977
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
27.974.008 13.697.458
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.134.423 2.885.312
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
878.164 270.068
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-24.880 129.913
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.719 157.929
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.819 -18.932
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 5.687
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.220 -14.771
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
903.044 140.155
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.005.027 816.505
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-662.439 -436.096
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
1.498.401 -100.683
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-951.076 -330.336
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.131 190.765
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.012.587 3.155.380
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
52.497.589 136.926.406 189.423.995 46.137.924 109.631.454 155.769.378
Nakit ve Nakit Benzerleri
6.116.901 78.201.791 84.318.692 4.894.531 60.632.924 65.527.455
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 5.966.233 45.636.987 51.603.220 4.398.630 43.277.691 47.676.321
Bankalar
(I-d) 95.362 32.565.647 32.661.009 7.375 17.408.700 17.416.075
Para Piyasalarından Alacaklar
55.390 0 55.390 488.547 0 488.547
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-84 -843 -927 -21 -53.467 -53.488
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 1.395.260 7.965.118 9.360.378 1.266.896 7.912.516 9.179.412
Devlet Borçlanma Senetleri
18.188 146.072 164.260 22.607 167.331 189.938
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
177.831 198.498 376.329 146.997 158.714 305.711
Diğer Finansal Varlıklar
1.199.241 7.620.548 8.819.789 1.097.292 7.586.471 8.683.763
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 27.818.489 44.684.101 72.502.590 23.750.325 34.453.820 58.204.145
Devlet Borçlanma Senetleri
27.030.313 28.720.484 55.750.797 23.067.781 21.352.442 44.420.223
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15.777 109 15.886 15.777 607 16.384
Diğer Finansal Varlıklar
772.399 15.963.508 16.735.907 666.767 13.100.771 13.767.538
Türev Finansal Varlıklar
(I-c, l-l) 17.166.939 6.075.396 23.242.335 16.226.172 6.632.194 22.858.366
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
10.696.420 6.075.396 16.771.816 11.487.693 6.632.194 18.119.887
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
6.470.519 0 6.470.519 4.738.479 0 4.738.479
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
218.043.308 117.701.961 335.745.269 206.642.060 103.077.185 309.719.245
Krediler
(I-f) 197.584.558 109.671.867 307.256.425 184.860.198 94.373.036 279.233.234
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-k) 1.708.732 4.363.155 6.071.887 1.569.491 4.013.358 5.582.849
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-g) 33.560.397 6.971.818 40.532.215 34.523.108 7.361.951 41.885.059
Devlet Borçlanma Senetleri
33.560.397 6.195.553 39.755.950 34.523.108 6.693.715 41.216.823
Diğer Finansal Varlıklar
0 776.265 776.265 0 668.236 668.236
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-14.810.379 -3.304.879 -18.115.258 -14.310.737 -2.671.160 -16.981.897
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-o) 277.930 0 277.930 250.778 0 250.778
Satış Amaçlı
277.930 0 277.930 250.778 0 250.778
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
18.129 0 18.129 14.795 0 14.795
İştirakler (Net)
(I-h) 18.129 0 18.129 14.795 0 14.795
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
18.129 0 18.129 14.795 0 14.795
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.790.806 57.146 5.847.952 5.948.874 54.532 6.003.406
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.198.451 5.930 1.204.381 1.185.653 5.256 1.190.909
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.198.451 5.930 1.204.381 1.185.653 5.256 1.190.909
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-m) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-n) 52.379 0 52.379 147.990 0 147.990
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-p) 4.826.352 442.188 5.268.540 4.879.644 340.430 5.220.074
VARLIKLAR TOPLAMI
282.704.944 255.133.631 537.838.575 265.207.718 213.108.857 478.316.575
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-a) 122.692.514 204.212.455 326.904.969 108.361.772 184.157.235 292.519.007
ALINAN KREDİLER
(II-c) 491.864 43.314.459 43.806.323 367.411 39.895.203 40.262.614
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
17.969.435 14.141.822 32.111.257 4.029.807 16.877.537 20.907.344
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 6.950.053 13.552.656 20.502.709 7.712.928 11.593.289 19.306.217
Bonolar
4.719.299 0 4.719.299 5.313.725 0 5.313.725
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.230.754 13.552.656 15.783.410 2.399.203 11.593.289 13.992.492
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b, II-g) 8.135.470 3.456.559 11.592.029 11.277.350 3.563.623 14.840.973
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.850.766 3.194.040 11.044.806 10.933.746 3.228.358 14.162.104
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
284.704 262.519 547.223 343.604 335.265 678.869
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 525.612 38.748 564.360 507.578 34.981 542.559
KARŞILIKLAR
(II-h) 2.509.125 105.097 2.614.222 2.431.126 69.929 2.501.055
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
634.848 2.017 636.865 556.168 1.453 557.621
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.874.277 103.080 1.977.357 1.874.958 68.476 1.943.434
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 1.488.319 139.865 1.628.184 1.541.750 125.492 1.667.242
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 285.319 133.190 418.509 370 124.088 124.458
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 12.179.052 12.179.052 0 6.718.414 6.718.414
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 12.179.052 12.179.052 0 6.718.414 6.718.414
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 10.827.872 7.378.525 18.206.397 9.473.651 6.528.984 16.002.635
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 69.779.462 -2.468.898 67.310.564 64.500.621 -1.576.564 62.924.057
Ödenmiş Sermaye
5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000
Sermaye Yedekleri
5.320.613 0 5.320.613 5.320.613 0 5.320.613
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.814.871 0 1.814.871 1.814.871 0 1.814.871
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.718.815 16.699 2.735.514 2.772.942 16.699 2.789.641
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
6.033.100 -2.485.597 3.547.503 4.237.723 -1.593.263 2.644.460
Kar Yedekleri
45.953.298 0 45.953.298 40.117.963 0 40.117.963
Yasal Yedekler
1.933.583 0 1.933.583 1.882.950 0 1.882.950
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
43.869.490 0 43.869.490 37.956.649 0 37.956.649
Diğer Kar Yedekleri
150.225 0 150.225 278.364 0 278.364
Kar veya Zarar
4.553.440 0 4.553.440 6.851.198 0 6.851.198
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
419.031 0 419.031 591.573 0 591.573
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.134.409 0 4.134.409 6.259.625 0 6.259.625
Azınlık Payları
196 0 196 182 0 182
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
241.655.045 296.183.530 537.838.575 210.204.364 268.112.211 478.316.575
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 21.427.825 16.709.074 11.665.182 8.248.593
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 15.203.448 11.904.321 8.128.128 5.804.892
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
339.828 13.689 210.803 0
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 87.992 120.937 39.801 22.534
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
94.092 53.937 26.041 5.162
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 5.373.612 4.381.177 3.089.835 2.299.679
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
12.283 9.574 7.321 3.710
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.787.110 2.921.426 1.583.485 1.391.310
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.574.219 1.450.177 1.499.029 904.659
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
256.081 209.212 136.061 103.680
Diğer Faiz Gelirleri
72.772 25.801 34.513 12.646
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -11.897.826 -6.475.245 -6.327.906 -3.255.890
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -8.001.756 -4.160.049 -4.269.659 -1.878.655
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -557.320 -623.642 -296.951 -283.571
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.141.548 -655.229 -1.124.984 -497.120
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -1.139.411 -794.478 -605.457 -463.380
Kiralama Faiz Giderleri
-43.037 -46.972 -21.569 -23.357
Diğer Faiz Giderleri
-14.754 -194.875 -9.286 -109.807
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
9.529.999 10.233.829 5.337.276 4.992.703
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.809.624 2.262.304 1.347.962 998.321
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.490.492 2.740.060 1.725.890 1.231.059
Gayri Nakdi Kredilerden
285.826 227.023 141.804 113.797
Diğer
3.204.666 2.513.037 1.584.086 1.117.262
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-680.868 -477.756 -377.928 -232.738
Gayri Nakdi Kredilere
-1.264 -2.062 -246 -1.026
Diğer
-679.604 -475.694 -377.682 -231.712
TEMETTÜ GELİRLERİ
9.582 3.813 4.188 3.578
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-c) 145.788 -182.770 -474.565 302.914
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
357.251 292.401 189.909 314.247
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-509.033 -69.291 -6.320.525 -436.338
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
297.570 -405.880 5.656.051 425.005
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-d) 1.246.493 625.517 483.967 232.271
FAALİYET BRÜT KÂRI
13.741.486 12.942.693 6.698.828 6.529.787
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -2.056.782 -3.493.919 -861.724 -2.038.648
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -1.757.376 -1.689.531 -553.711 -560.827
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.695.682 -1.546.070 -885.805 -738.172
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-f) -2.631.562 -2.352.365 -1.354.367 -1.105.256
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.600.084 3.860.808 3.043.221 2.086.884
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.600.084 3.860.808 3.043.221 2.086.884
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-h) -1.465.661 -975.496 -936.947 -504.243
Cari Vergi Karşılığı
-1.068.156 -1.227.829 -969.063 -952.515
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-911.252 -668.165 -59.719 -54.091
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
513.747 920.498 91.835 502.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.134.423 2.885.312 2.106.274 1.582.641
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.134.423 2.885.312 2.106.274 1.582.641
Grubun Karı (Zararı)
4.134.409 2.885.303 2.106.267 1.582.637
Azınlık Payları Karı (Zararı)
(IV-g) 14 9 7 4
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00795000 0,00555000 0,00405000 0,00304000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952361
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