***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor
28.07.2021 18:11
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.594 -178.102 1.685.677 1.879.830 85.691 -1.240.673 33.924.314 0 5.417.468 54.382.427 0 54.382.427
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.594 -178.102 1.685.677 1.879.830 85.691 -1.240.673 33.924.314 0 5.417.468 54.382.427 0 54.382.427
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 138.993 -13.581 267.163 486.169 -304.127 -336.826 0 0 2.896.295 3.134.086 0 3.134.086
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -12.708 0 0 0 0 0 12.881 0 0 173 0 173
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.417.468 0 -5.417.468 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.417.468 0 -5.417.468 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.333.879 -191.683 1.952.840 2.365.999 -218.436 -1.577.499 39.354.663 0 2.896.295 57.516.686 0 57.516.686
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 3.016.534 -232.567 1.539.009 4.036.160 342.100 -2.004.701 39.354.663 0 6.267.167 62.918.993 0 62.918.993
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 3.016.534 -232.567 1.539.009 4.036.160 342.100 -2.004.701 39.354.663 0 6.267.167 62.918.993 0 62.918.993
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 2.175 -26.901 27.799 1.005.027 -558.542 430.424 0 4.132.166 5.012.148 0 5.012.148
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -29.248 0 0 0 0 0 29.248 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.641.087 0 -6.267.167 -626.080 0 -626.080
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -626.080 -626.080 0 -626.080
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.641.087 0 -5.641.087 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.989.461 -259.468 1.566.808 5.041.187 -216.442 -1.574.277 45.024.998 0 4.132.166 67.305.061 0 67.305.061
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
226.640.154 558.307.139 784.947.293 220.683.948 501.071.252 721.755.200
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-3) 28.286.937 37.015.661 65.302.598 24.904.256 27.330.766 52.235.022
Teminat Mektupları
23.644.860 19.965.548 43.610.408 21.260.165 16.215.511 37.475.676
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
458.440 2.118.642 2.577.082 340.040 1.654.714 1.994.754
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 1.999.771 1.999.771 0 1.908.879 1.908.879
Diğer Teminat Mektupları
23.186.420 15.847.135 39.033.555 20.920.125 12.651.918 33.572.043
Banka Kredileri
0 88.114 88.114 0 47.814 47.814
İthalat Kabul Kredileri
0 88.114 88.114 0 47.814 47.814
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
4.236 9.397.506 9.401.742 7.931 4.597.968 4.605.899
Belgeli Akreditifler
4.236 8.706.416 8.710.652 7.931 3.583.529 3.591.460
Diğer Akreditifler
0 691.090 691.090 0 1.014.439 1.014.439
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 19.543 19.543 0 19.269 19.269
Diğer Garantilerimizden
57.374 7.534.173 7.591.547 156.440 6.439.006 6.595.446
Diğer Kefaletlerimizden
4.580.467 10.777 4.591.244 3.479.720 11.198 3.490.918
TAAHHÜTLER
(III-1) 57.539.650 25.446.596 82.986.246 51.032.165 17.014.857 68.047.022
Cayılamaz Taahhütler
56.715.564 25.446.596 82.162.160 50.214.657 17.014.857 67.229.514
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.024.470 6.575.550 7.600.020 2.918.552 4.989.558 7.908.110
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
12.505.555 1.949.355 14.454.910 9.086.285 1.068.075 10.154.360
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.233.962 0 3.233.962 2.730.978 0 2.730.978
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6.525 0 6.525 4.702 0 4.702
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
32.553.465 0 32.553.465 29.118.196 0 29.118.196
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
128.199 0 128.199 130.470 0 130.470
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
7.263.388 16.921.691 24.185.079 6.225.474 10.957.224 17.182.698
Cayılabilir Taahhütler
824.086 0 824.086 817.508 0 817.508
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
824.086 0 824.086 817.508 0 817.508
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
140.813.567 495.844.882 636.658.449 144.747.527 456.725.629 601.473.156
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
23.263.641 73.957.604 97.221.245 20.931.023 63.575.943 84.506.966
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.966.796 40.309.711 43.276.507 4.338.828 25.429.801 29.768.629
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
20.296.845 33.647.893 53.944.738 16.592.195 38.146.142 54.738.337
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
117.549.926 421.887.278 539.437.204 123.816.504 393.149.686 516.966.190
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.153.862 12.536.672 19.690.534 7.430.425 12.905.210 20.335.635
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.608.371 3.393.320 10.001.691 6.721.463 3.713.210 10.434.673
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
545.491 9.143.352 9.688.843 708.962 9.192.000 9.900.962
Para ve Faiz Swap İşlemleri
101.631.277 342.971.870 444.603.147 110.509.281 319.678.319 430.187.600
Swap Para Alım İşlemleri
10.111.765 116.826.138 126.937.903 14.224.154 105.618.937 119.843.091
Swap Para Satım İşlemleri
56.586.656 86.446.066 143.032.722 61.106.357 76.325.072 137.431.429
Swap Faiz Alım İşlemleri
17.466.428 69.849.833 87.316.261 17.589.385 68.867.155 86.456.540
Swap Faiz Satım İşlemleri
17.466.428 69.849.833 87.316.261 17.589.385 68.867.155 86.456.540
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
6.151.351 27.770.506 33.921.857 2.919.220 23.477.844 26.397.064
Para Alım Opsiyonları
3.527.060 2.981.311 6.508.371 1.146.399 3.242.182 4.388.581
Para Satım Opsiyonları
2.624.291 3.955.277 6.579.568 1.772.821 2.481.696 4.254.517
Faiz Alım Opsiyonları
0 10.416.959 10.416.959 0 8.876.983 8.876.983
Faiz Satım Opsiyonları
0 10.416.959 10.416.959 0 8.876.983 8.876.983
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
2.497.940 2.460.208 4.958.148 2.845.954 2.639.110 5.485.064
Futures Para Alım İşlemleri
2.494.859 10.331 2.505.190 312.150 2.344.916 2.657.066
Futures Para Satım İşlemleri
3.081 2.449.877 2.452.958 2.533.804 294.194 2.827.998
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
115.496 36.148.022 36.263.518 111.624 34.449.203 34.560.827
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
967.191.621 522.474.525 1.489.666.146 929.689.537 437.684.523 1.367.374.060
EMANET KIYMETLER
58.959.139 49.588.200 108.547.339 55.727.406 41.179.943 96.907.349
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
12.182.189 2.699.766 14.881.955 11.866.024 2.573.098 14.439.122
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.085.791 9.338.511 12.424.302 3.980.205 9.387.822 13.368.027
Tahsile Alınan Çekler
36.327.245 4.955.895 41.283.140 32.938.939 4.497.006 37.435.945
Tahsile Alınan Ticari Senetler
7.027.209 5.999.684 13.026.893 6.634.533 4.697.709 11.332.242
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
336.705 26.594.344 26.931.049 307.705 20.024.308 20.332.013
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
234.175.439 151.794.729 385.970.168 238.975.119 125.345.622 364.320.741
Menkul Kıymetler
374.191 2.617.649 2.991.840 430.796 2.246.129 2.676.925
Teminat Senetleri
705.151 829.354 1.534.505 652.787 695.879 1.348.666
Emtia
225.408 199.090 424.498 178.400 170.170 348.570
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
165.959.506 119.022.386 284.981.892 182.485.731 97.605.054 280.090.785
Diğer Rehinli Kıymetler
66.911.183 29.126.250 96.037.433 55.227.405 24.628.390 79.855.795
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
674.057.043 321.091.596 995.148.639 634.987.012 271.158.958 906.145.970
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.193.831.775 1.080.781.664 2.274.613.439 1.150.373.485 938.755.775 2.089.129.260
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
6.817.866 7.092.570
Alınan Faizler
18.744.164 14.055.380
Ödenen Faizler
-11.032.908 -6.354.444
Alınan Temettüler
4.177 3.724
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.062.872 2.443.512
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-2.016.098 -396.472
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.398.805 897.479
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.678.699 -1.558.356
Ödenen Vergiler
-984.594 -850.163
Diğer
-679.853 -1.148.090
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
7.691.168 -8.442.686
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.616.018 -1.009.529
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-5.847.630 -406.866
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-23.405.677 -27.569.198
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.535.493 -19.387.754
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.123.289 4.323.553
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
27.718.243 9.075.438
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.636.723 2.720.846
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
10.864.309 23.810.824
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
14.509.034 -1.350.116
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-12.717.039 -10.735.773
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-10.000 -15.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-237.769 -607.144
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
63.530 2.493
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-23.602.303 -39.336.504
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.586.854 52.016.220
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-10.055.158 -23.934.207
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
12.925.076 1.985.038
Diğer
-1.387.269 -846.669
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.499.500 5.902.947
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
18.317.029 26.604.752
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.047.642 -20.554.922
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-626.080 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-143.807 -146.883
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.657.854 1.920.213
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
8.949.349 -4.262.729
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.531.131 15.835.984
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.480.480 11.573.255
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.132.166 2.896.295
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
879.982 237.791
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.073 392.575
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.719 157.929
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.627 -17.412
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
27.799 267.163
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.182 -15.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
876.909 -154.784
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.005.027 486.169
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-699.827 -389.906
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
1.499.674 -101.492
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-951.076 -330.336
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.111 180.781
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.012.148 3.134.086
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
52.093.257 123.107.781 175.201.038 46.162.992 101.436.583 147.599.575
Nakit ve Nakit Benzerleri
6.034.806 69.820.597 75.855.403 4.892.544 57.958.870 62.851.414
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 5.966.233 45.636.950 51.603.183 4.398.630 43.277.684 47.676.314
Bankalar
(I-d) 13.557 24.183.845 24.197.402 5.749 14.734.608 14.740.357
Para Piyasalarından Alacaklar
55.031 0 55.031 488.179 0 488.179
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-15 -198 -213 -14 -53.422 -53.436
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 1.143.158 7.965.118 9.108.276 1.108.586 7.912.516 9.021.102
Devlet Borçlanma Senetleri
8.071 146.072 154.143 12.612 167.331 179.943
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 198.498 198.498 0 158.714 158.714
Diğer Finansal Varlıklar
1.135.087 7.620.548 8.755.635 1.095.974 7.586.471 8.682.445
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 27.741.484 39.302.094 67.043.578 23.665.110 29.417.592 53.082.702
Devlet Borçlanma Senetleri
27.030.313 28.720.484 55.750.797 23.067.781 21.352.442 44.420.223
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15.610 109 15.719 15.610 607 16.217
Diğer Finansal Varlıklar
695.561 10.581.501 11.277.062 581.719 8.064.543 8.646.262
Türev Finansal Varlıklar
(I-c, l-l) 17.173.809 6.019.972 23.193.781 16.496.752 6.147.605 22.644.357
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
10.703.290 6.019.972 16.723.262 11.758.273 6.147.605 17.905.878
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
6.470.519 0 6.470.519 4.738.479 0 4.738.479
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
216.423.928 83.400.435 299.824.363 204.405.636 74.269.325 278.674.961
Krediler
(I-f) 197.436.404 79.583.587 277.019.991 183.882.588 69.435.940 253.318.528
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-k) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-g) 33.560.397 6.971.818 40.532.215 34.523.108 7.361.951 41.885.059
Devlet Borçlanma Senetleri
33.560.397 6.195.553 39.755.950 34.523.108 6.693.715 41.216.823
Diğer Finansal Varlıklar
0 776.265 776.265 0 668.236 668.236
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-14.572.873 -3.154.970 -17.727.843 -14.000.060 -2.528.566 -16.528.626
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-o) 201.095 0 201.095 173.416 0 173.416
Satış Amaçlı
201.095 0 201.095 173.416 0 173.416
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.459.165 8.841.759 11.300.924 2.094.996 7.525.427 9.620.423
İştirakler (Net)
(I-h) 18.129 0 18.129 14.795 0 14.795
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
18.129 0 18.129 14.795 0 14.795
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 2.441.036 8.841.759 11.282.795 2.080.201 7.525.427 9.605.628
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.441.036 8.841.759 11.282.795 2.080.201 7.525.427 9.605.628
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.778.675 17.728 5.796.403 5.938.700 17.800 5.956.500
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.180.719 5 1.180.724 1.168.363 9 1.168.372
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.180.719 5 1.180.724 1.168.363 9 1.168.372
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-m) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-n) 0 0 0 88.226 0 88.226
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-p) 3.545.514 95.141 3.640.655 2.701.666 117.662 2.819.328
VARLIKLAR TOPLAMI
281.682.353 215.462.849 497.145.202 262.733.995 183.366.806 446.100.801
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-a) 122.988.035 172.668.239 295.656.274 108.487.593 160.082.602 268.570.195
ALINAN KREDİLER
(II-c) 258.423 38.670.104 38.928.527 257.770 36.006.231 36.264.001
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
17.255.538 12.403.075 29.658.613 3.600.713 15.407.153 19.007.866
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 6.427.153 13.552.656 19.979.809 7.564.687 11.593.289 19.157.976
Bonolar
4.196.399 0 4.196.399 5.125.237 0 5.125.237
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.230.754 13.552.656 15.783.410 2.439.450 11.593.289 14.032.739
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b, II-g) 8.132.631 3.388.214 11.520.845 11.232.111 3.784.919 15.017.030
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.847.927 3.125.695 10.973.622 10.888.507 3.449.654 14.338.161
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
284.704 262.519 547.223 343.604 335.265 678.869
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 520.343 0 520.343 505.660 0 505.660
KARŞILIKLAR
(II-h) 2.440.654 81.470 2.522.124 2.361.273 55.589 2.416.862
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
610.350 0 610.350 535.221 0 535.221
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.830.304 81.470 1.911.774 1.826.052 55.589 1.881.641
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 1.392.651 106.168 1.498.819 1.477.891 93.789 1.571.680
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 284.978 0 284.978 0 16.161 16.161
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 12.179.052 12.179.052 0 6.718.414 6.718.414
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 12.179.052 12.179.052 0 6.718.414 6.718.414
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 10.108.557 6.982.200 17.090.757 8.067.980 5.867.983 13.935.963
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 69.063.313 -1.758.252 67.305.061 63.786.711 -867.718 62.918.993
Ödenmiş Sermaye
5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000
Sermaye Yedekleri
5.400.628 0 5.400.628 5.400.628 0 5.400.628
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.894.886 0 1.894.886 1.894.886 0 1.894.886
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.417.298 879.503 4.296.801 3.470.625 852.351 4.322.976
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.888.223 -2.637.755 3.250.468 4.093.628 -1.720.069 2.373.559
Kar Yedekleri
45.024.998 0 45.024.998 39.354.663 0 39.354.663
Yasal Yedekler
1.808.635 0 1.808.635 1.772.027 0 1.772.027
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
43.068.048 0 43.068.048 37.306.183 0 37.306.183
Diğer Kar Yedekleri
148.315 0 148.315 276.453 0 276.453
Kar veya Zarar
4.132.166 0 4.132.166 6.267.167 0 6.267.167
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.132.166 0 4.132.166 6.267.167 0 6.267.167
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
238.872.276 258.272.926 497.145.202 207.342.389 238.758.412 446.100.801
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 20.408.522 15.925.360 11.120.829 7.852.563
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 14.631.483 11.424.027 7.824.822 5.569.277
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
339.828 13.689 210.803 0
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 46.042 124.786 15.483 22.689
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
93.019 51.726 25.543 5.063
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 5.255.007 4.298.692 3.027.466 2.250.136
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
7.691 9.108 4.189 3.518
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.673.097 2.839.624 1.524.248 1.342.176
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.574.219 1.449.960 1.499.029 904.442
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
43.143 12.440 16.712 5.398
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -11.597.923 -6.231.700 -6.159.877 -3.137.716
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -7.867.322 -4.003.999 -4.198.097 -1.802.979
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -472.428 -549.552 -250.241 -248.445
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.091.017 -645.808 -1.094.998 -491.828
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -1.110.251 -791.410 -586.102 -461.817
Kiralama Faiz Giderleri
-42.151 -46.313 -21.153 -23.097
Diğer Faiz Giderleri
-14.754 -194.618 -9.286 -109.550
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
8.810.599 9.693.660 4.960.952 4.714.847
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.397.673 1.963.935 1.169.833 838.065
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.059.282 2.433.708 1.537.063 1.071.575
Gayri Nakdi Kredilerden
282.590 225.765 140.667 113.143
Diğer
2.776.692 2.207.943 1.396.396 958.432
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-661.609 -469.773 -367.230 -233.510
Gayri Nakdi Kredilere
-2.271 -2.062 -1.253 -1.026
Diğer
-659.338 -467.711 -365.977 -232.484
TEMETTÜ GELİRLERİ
4.177 3.724 369 3.489
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-c) 97.118 -86.912 -523.286 346.739
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
297.578 282.856 151.925 300.799
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-527.185 49.600 -6.308.380 -352.328
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
326.725 -419.368 5.633.169 398.268
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-d) 1.228.165 589.629 475.270 207.808
FAALİYET BRÜT KÂRI
12.537.732 12.164.036 6.083.138 6.110.948
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -2.044.233 -3.440.577 -863.219 -2.002.085
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -1.750.786 -1.684.580 -547.621 -560.531
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.570.259 -1.452.164 -819.347 -691.940
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-f) -2.499.042 -2.252.571 -1.284.958 -1.060.620
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.673.412 3.334.144 2.567.993 1.795.772
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
680.187 386.620 336.137 212.135
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.353.599 3.720.764 2.904.130 2.007.907
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-g) -1.221.433 -824.469 -799.260 -421.659
Cari Vergi Karşılığı
-836.368 -1.097.654 -836.368 -883.625
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-903.685 -647.002 -63.105 -42.648
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
518.620 920.187 100.213 504.614
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-h) 4.132.166 2.896.295 2.104.870 1.586.248
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.132.166 2.896.295 2.104.870 1.586.248
Grubun Karı (Zararı)
4.132.166 2.896.295 2.104.870 1.586.248
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00795000 0,00557000 0,00405000 0,00305000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952364
BIST