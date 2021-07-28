***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.594 -178.102 1.685.677 1.879.830 85.691 -1.240.673 33.924.314 0 5.417.468 54.382.427 0 54.382.427TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.594 -178.102 1.685.677 1.879.830 85.691 -1.240.673 33.924.314 0 5.417.468 54.382.427 0 54.382.427Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 138.993 -13.581 267.163 486.169 -304.127 -336.826 0 0 2.896.295 3.134.086 0 3.134.086Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -12.708 0 0 0 0 0 12.881 0 0 173 0 173Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.417.468 0 -5.417.468 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.417.468 0 -5.417.468 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.333.879 -191.683 1.952.840 2.365.999 -218.436 -1.577.499 39.354.663 0 2.896.295 57.516.686 0 57.516.686Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 3.016.534 -232.567 1.539.009 4.036.160 342.100 -2.004.701 39.354.663 0 6.267.167 62.918.993 0 62.918.993TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 3.016.534 -232.567 1.539.009 4.036.160 342.100 -2.004.701 39.354.663 0 6.267.167 62.918.993 0 62.918.993Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 2.175 -26.901 27.799 1.005.027 -558.542 430.424 0 4.132.166 5.012.148 0 5.012.148Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -29.248 0 0 0 0 0 29.248 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.641.087 0 -6.267.167 -626.080 0 -626.080Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -626.080 -626.080 0 -626.080Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.641.087 0 -5.641.087 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.989.461 -259.468 1.566.808 5.041.187 -216.442 -1.574.277 45.024.998 0 4.132.166 67.305.061 0 67.305.061Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER226.640.154 558.307.139 784.947.293 220.683.948 501.071.252 721.755.200GARANTİ VE KEFALETLER(III-3) 28.286.937 37.015.661 65.302.598 24.904.256 27.330.766 52.235.022Teminat Mektupları23.644.860 19.965.548 43.610.408 21.260.165 16.215.511 37.475.676Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler458.440 2.118.642 2.577.082 340.040 1.654.714 1.994.754Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 1.999.771 1.999.771 0 1.908.879 1.908.879Diğer Teminat Mektupları23.186.420 15.847.135 39.033.555 20.920.125 12.651.918 33.572.043Banka Kredileri0 88.114 88.114 0 47.814 47.814İthalat Kabul Kredileri0 88.114 88.114 0 47.814 47.814Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler4.236 9.397.506 9.401.742 7.931 4.597.968 4.605.899Belgeli Akreditifler4.236 8.706.416 8.710.652 7.931 3.583.529 3.591.460Diğer Akreditifler0 691.090 691.090 0 1.014.439 1.014.439Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 19.543 19.543 0 19.269 19.269Diğer Garantilerimizden57.374 7.534.173 7.591.547 156.440 6.439.006 6.595.446Diğer Kefaletlerimizden4.580.467 10.777 4.591.244 3.479.720 11.198 3.490.918TAAHHÜTLER(III-1) 57.539.650 25.446.596 82.986.246 51.032.165 17.014.857 68.047.022Cayılamaz Taahhütler56.715.564 25.446.596 82.162.160 50.214.657 17.014.857 67.229.514Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.024.470 6.575.550 7.600.020 2.918.552 4.989.558 7.908.110Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri12.505.555 1.949.355 14.454.910 9.086.285 1.068.075 10.154.360Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.233.962 0 3.233.962 2.730.978 0 2.730.978İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri6.525 0 6.525 4.702 0 4.702Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri32.553.465 0 32.553.465 29.118.196 0 29.118.196Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri128.199 0 128.199 130.470 0 130.470Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler7.263.388 16.921.691 24.185.079 6.225.474 10.957.224 17.182.698Cayılabilir Taahhütler824.086 0 824.086 817.508 0 817.508Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri824.086 0 824.086 817.508 0 817.508Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR140.813.567 495.844.882 636.658.449 144.747.527 456.725.629 601.473.156Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar23.263.641 73.957.604 97.221.245 20.931.023 63.575.943 84.506.966Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler2.966.796 40.309.711 43.276.507 4.338.828 25.429.801 29.768.629Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler20.296.845 33.647.893 53.944.738 16.592.195 38.146.142 54.738.337Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler117.549.926 421.887.278 539.437.204 123.816.504 393.149.686 516.966.190Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri7.153.862 12.536.672 19.690.534 7.430.425 12.905.210 20.335.635Vadeli Döviz Alım İşlemleri6.608.371 3.393.320 10.001.691 6.721.463 3.713.210 10.434.673Vadeli Döviz Satım İşlemleri545.491 9.143.352 9.688.843 708.962 9.192.000 9.900.962Para ve Faiz Swap İşlemleri101.631.277 342.971.870 444.603.147 110.509.281 319.678.319 430.187.600Swap Para Alım İşlemleri10.111.765 116.826.138 126.937.903 14.224.154 105.618.937 119.843.091Swap Para Satım İşlemleri56.586.656 86.446.066 143.032.722 61.106.357 76.325.072 137.431.429Swap Faiz Alım İşlemleri17.466.428 69.849.833 87.316.261 17.589.385 68.867.155 86.456.540Swap Faiz Satım İşlemleri17.466.428 69.849.833 87.316.261 17.589.385 68.867.155 86.456.540Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları6.151.351 27.770.506 33.921.857 2.919.220 23.477.844 26.397.064Para Alım Opsiyonları3.527.060 2.981.311 6.508.371 1.146.399 3.242.182 4.388.581Para Satım Opsiyonları2.624.291 3.955.277 6.579.568 1.772.821 2.481.696 4.254.517Faiz Alım Opsiyonları0 10.416.959 10.416.959 0 8.876.983 8.876.983Faiz Satım Opsiyonları0 10.416.959 10.416.959 0 8.876.983 8.876.983Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri2.497.940 2.460.208 4.958.148 2.845.954 2.639.110 5.485.064Futures Para Alım İşlemleri2.494.859 10.331 2.505.190 312.150 2.344.916 2.657.066Futures Para Satım İşlemleri3.081 2.449.877 2.452.958 2.533.804 294.194 2.827.998Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer115.496 36.148.022 36.263.518 111.624 34.449.203 34.560.827EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER967.191.621 522.474.525 1.489.666.146 929.689.537 437.684.523 1.367.374.060EMANET KIYMETLER58.959.139 49.588.200 108.547.339 55.727.406 41.179.943 96.907.349Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları12.182.189 2.699.766 14.881.955 11.866.024 2.573.098 14.439.122Emanete Alınan Menkul Değerler3.085.791 9.338.511 12.424.302 3.980.205 9.387.822 13.368.027Tahsile Alınan Çekler36.327.245 4.955.895 41.283.140 32.938.939 4.497.006 37.435.945Tahsile Alınan Ticari Senetler7.027.209 5.999.684 13.026.893 6.634.533 4.697.709 11.332.242Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler336.705 26.594.344 26.931.049 307.705 20.024.308 20.332.013Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER234.175.439 151.794.729 385.970.168 238.975.119 125.345.622 364.320.741Menkul Kıymetler374.191 2.617.649 2.991.840 430.796 2.246.129 2.676.925Teminat Senetleri705.151 829.354 1.534.505 652.787 695.879 1.348.666Emtia225.408 199.090 424.498 178.400 170.170 348.570Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul165.959.506 119.022.386 284.981.892 182.485.731 97.605.054 280.090.785Diğer Rehinli Kıymetler66.911.183 29.126.250 96.037.433 55.227.405 24.628.390 79.855.795Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER674.057.043 321.091.596 995.148.639 634.987.012 271.158.958 906.145.970BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.193.831.775 1.080.781.664 2.274.613.439 1.150.373.485 938.755.775 2.089.129.260Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı6.817.866 7.092.570Alınan Faizler18.744.164 14.055.380Ödenen Faizler-11.032.908 -6.354.444Alınan Temettüler4.177 3.724Alınan Ücret ve Komisyonlar3.062.872 2.443.512Elde Edilen Diğer Kazançlar-2.016.098 -396.472Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.398.805 897.479Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.678.699 -1.558.356Ödenen Vergiler-984.594 -850.163Diğer-679.853 -1.148.090Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim7.691.168 -8.442.686Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.616.018 -1.009.529Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-5.847.630 -406.866Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-23.405.677 -27.569.198Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.535.493 -19.387.754Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.123.289 4.323.553Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)27.718.243 9.075.438Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.636.723 2.720.846Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)10.864.309 23.810.824Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı14.509.034 -1.350.116YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-12.717.039 -10.735.773İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-10.000 -15.000Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-237.769 -607.144Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller63.530 2.493Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-23.602.303 -39.336.504Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar9.586.854 52.016.220Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-10.055.158 -23.934.207Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar12.925.076 1.985.038Diğer-1.387.269 -846.669FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit5.499.500 5.902.947Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit18.317.029 26.604.752Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-12.047.642 -20.554.922İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-626.080 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-143.807 -146.883Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.657.854 1.920.213Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)8.949.349 -4.262.729Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar10.531.131 15.835.984Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar19.480.480 11.573.255Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)4.132.166 2.896.295DİĞER KAPSAMLI GELİRLER879.982 237.791Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.073 392.575Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.719 157.929Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-33.627 -17.412Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları27.799 267.163Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.182 -15.105Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar876.909 -154.784Yabancı Para Çevrim Farkları1.005.027 486.169Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-699.827 -389.906Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)1.499.674 -101.492Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-951.076 -330.336Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23.111 180.781TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.012.148 3.134.086Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)52.093.257 123.107.781 175.201.038 46.162.992 101.436.583 147.599.575Nakit ve Nakit Benzerleri6.034.806 69.820.597 75.855.403 4.892.544 57.958.870 62.851.414Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 5.966.233 45.636.950 51.603.183 4.398.630 43.277.684 47.676.314Bankalar(I-d) 13.557 24.183.845 24.197.402 5.749 14.734.608 14.740.357Para Piyasalarından Alacaklar55.031 0 55.031 488.179 0 488.179Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-15 -198 -213 -14 -53.422 -53.436Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 1.143.158 7.965.118 9.108.276 1.108.586 7.912.516 9.021.102Devlet Borçlanma Senetleri8.071 146.072 154.143 12.612 167.331 179.943Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 198.498 198.498 0 158.714 158.714Diğer Finansal Varlıklar1.135.087 7.620.548 8.755.635 1.095.974 7.586.471 8.682.445Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-e) 27.741.484 39.302.094 67.043.578 23.665.110 29.417.592 53.082.702Devlet Borçlanma Senetleri27.030.313 28.720.484 55.750.797 23.067.781 21.352.442 44.420.223Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler15.610 109 15.719 15.610 607 16.217Diğer Finansal Varlıklar695.561 10.581.501 11.277.062 581.719 8.064.543 8.646.262Türev Finansal Varlıklar(I-c, l-l) 17.173.809 6.019.972 23.193.781 16.496.752 6.147.605 22.644.357Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı10.703.290 6.019.972 16.723.262 11.758.273 6.147.605 17.905.878Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı6.470.519 0 6.470.519 4.738.479 0 4.738.479İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)216.423.928 83.400.435 299.824.363 204.405.636 74.269.325 278.674.961Krediler(I-f) 197.436.404 79.583.587 277.019.991 183.882.588 69.435.940 253.318.528Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-k) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-g) 33.560.397 6.971.818 40.532.215 34.523.108 7.361.951 41.885.059Devlet Borçlanma Senetleri33.560.397 6.195.553 39.755.950 34.523.108 6.693.715 41.216.823Diğer Finansal Varlıklar0 776.265 776.265 0 668.236 668.236Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-14.572.873 -3.154.970 -17.727.843 -14.000.060 -2.528.566 -16.528.626SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-o) 201.095 0 201.095 173.416 0 173.416Satış Amaçlı201.095 0 201.095 173.416 0 173.416Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI2.459.165 8.841.759 11.300.924 2.094.996 7.525.427 9.620.423İştirakler (Net)(I-h) 18.129 0 18.129 14.795 0 14.795Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler18.129 0 18.129 14.795 0 14.795Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-i) 2.441.036 8.841.759 11.282.795 2.080.201 7.525.427 9.605.628Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar2.441.036 8.841.759 11.282.795 2.080.201 7.525.427 9.605.628Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-j) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.778.675 17.728 5.796.403 5.938.700 17.800 5.956.500MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.180.719 5 1.180.724 1.168.363 9 1.168.372Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer1.180.719 5 1.180.724 1.168.363 9 1.168.372YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-m) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-n) 0 0 0 88.226 0 88.226DİĞER AKTİFLER (Net)(I-p) 3.545.514 95.141 3.640.655 2.701.666 117.662 2.819.328VARLIKLAR TOPLAMI281.682.353 215.462.849 497.145.202 262.733.995 183.366.806 446.100.801YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 122.988.035 172.668.239 295.656.274 108.487.593 160.082.602 268.570.195ALINAN KREDİLER(II-c) 258.423 38.670.104 38.928.527 257.770 36.006.231 36.264.001PARA PİYASALARINA BORÇLAR17.255.538 12.403.075 29.658.613 3.600.713 15.407.153 19.007.866İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-d) 6.427.153 13.552.656 19.979.809 7.564.687 11.593.289 19.157.976Bonolar4.196.399 0 4.196.399 5.125.237 0 5.125.237Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller2.230.754 13.552.656 15.783.410 2.439.450 11.593.289 14.032.739FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b, II-g) 8.132.631 3.388.214 11.520.845 11.232.111 3.784.919 15.017.030Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.847.927 3.125.695 10.973.622 10.888.507 3.449.654 14.338.161Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı284.704 262.519 547.223 343.604 335.265 678.869FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-f) 520.343 0 520.343 505.660 0 505.660KARŞILIKLAR(II-h) 2.440.654 81.470 2.522.124 2.361.273 55.589 2.416.862Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı610.350 0 610.350 535.221 0 535.221Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.830.304 81.470 1.911.774 1.826.052 55.589 1.881.641CARİ VERGİ BORCU(II-i) 1.392.651 106.168 1.498.819 1.477.891 93.789 1.571.680ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-i) 284.978 0 284.978 0 16.161 16.161SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-j) 0 12.179.052 12.179.052 0 6.718.414 6.718.414Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 12.179.052 12.179.052 0 6.718.414 6.718.414DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-e) 10.108.557 6.982.200 17.090.757 8.067.980 5.867.983 13.935.963ÖZKAYNAKLAR(II-k) 69.063.313 -1.758.252 67.305.061 63.786.711 -867.718 62.918.993Ödenmiş Sermaye5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000Sermaye Yedekleri5.400.628 0 5.400.628 5.400.628 0 5.400.628Hisse Senedi İhraç Primleri3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.894.886 0 1.894.886 1.894.886 0 1.894.886Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.417.298 879.503 4.296.801 3.470.625 852.351 4.322.976Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler5.888.223 -2.637.755 3.250.468 4.093.628 -1.720.069 2.373.559Kar Yedekleri45.024.998 0 45.024.998 39.354.663 0 39.354.663Yasal Yedekler1.808.635 0 1.808.635 1.772.027 0 1.772.027Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler43.068.048 0 43.068.048 37.306.183 0 37.306.183Diğer Kar Yedekleri148.315 0 148.315 276.453 0 276.453Kar veya Zarar4.132.166 0 4.132.166 6.267.167 0 6.267.167Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı4.132.166 0 4.132.166 6.267.167 0 6.267.167Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI238.872.276 258.272.926 497.145.202 207.342.389 238.758.412 446.100.801Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 20.408.522 15.925.360 11.120.829 7.852.563Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 14.631.483 11.424.027 7.824.822 5.569.277Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler339.828 13.689 210.803 0Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 46.042 124.786 15.483 22.689Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler93.019 51.726 25.543 5.063Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 5.255.007 4.298.692 3.027.466 2.250.136Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar7.691 9.108 4.189 3.518Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.673.097 2.839.624 1.524.248 1.342.176İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.574.219 1.449.960 1.499.029 904.442Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri43.143 12.440 16.712 5.398FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -11.597.923 -6.231.700 -6.159.877 -3.137.716Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -7.867.322 -4.003.999 -4.198.097 -1.802.979Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -472.428 -549.552 -250.241 -248.445Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-2.091.017 -645.808 -1.094.998 -491.828İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) -1.110.251 -791.410 -586.102 -461.817Kiralama Faiz Giderleri-42.151 -46.313 -21.153 -23.097Diğer Faiz Giderleri-14.754 -194.618 -9.286 -109.550NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ8.810.599 9.693.660 4.960.952 4.714.847NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.397.673 1.963.935 1.169.833 838.065Alınan Ücret ve Komisyonlar3.059.282 2.433.708 1.537.063 1.071.575Gayri Nakdi Kredilerden282.590 225.765 140.667 113.143Diğer2.776.692 2.207.943 1.396.396 958.432Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-661.609 -469.773 -367.230 -233.510Gayri Nakdi Kredilere-2.271 -2.062 -1.253 -1.026Diğer-659.338 -467.711 -365.977 -232.484TEMETTÜ GELİRLERİ4.177 3.724 369 3.489TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-c) 97.118 -86.912 -523.286 346.739Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)297.578 282.856 151.925 300.799Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-527.185 49.600 -6.308.380 -352.328Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)326.725 -419.368 5.633.169 398.268DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-d) 1.228.165 589.629 475.270 207.808FAALİYET BRÜT KÂRI12.537.732 12.164.036 6.083.138 6.110.948BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-e) -2.044.233 -3.440.577 -863.219 -2.002.085DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(IV-e) -1.750.786 -1.684.580 -547.621 -560.531PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.570.259 -1.452.164 -819.347 -691.940DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-f) -2.499.042 -2.252.571 -1.284.958 -1.060.620NET FAALİYET KARI (ZARARI)4.673.412 3.334.144 2.567.993 1.795.772BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)680.187 386.620 336.137 212.135NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.353.599 3.720.764 2.904.130 2.007.907SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-g) -1.221.433 -824.469 -799.260 -421.659Cari Vergi Karşılığı-836.368 -1.097.654 -836.368 -883.625Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-903.685 -647.002 -63.105 -42.648Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi518.620 920.187 100.213 504.614SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-h) 4.132.166 2.896.295 2.104.870 1.586.248DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI4.132.166 2.896.295 2.104.870 1.586.248Grubun Karı (Zararı)4.132.166 2.896.295 2.104.870 1.586.248Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00795000 0,00557000 0,00405000 0,00305000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952364BIST