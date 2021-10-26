***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor
26.10.2021 18:10
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lerine Verilen Faizler
-3.160.180 -1.086.144 -1.018.632 -430.915
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -1.865.355 -1.365.521 -725.944 -571.043
Kiralama Faiz Giderleri
-64.576 -69.209 -21.539 -22.237
Diğer Faiz Giderleri
-23.201 -293.275 -8.447 -98.400
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
16.193.585 15.133.569 6.663.586 4.899.740
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.333.830 3.475.304 1.524.206 1.213.000
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.483.169 4.209.368 1.992.677 1.469.308
Gayri Nakdi Kredilerden
415.081 330.795 129.255 103.772
Diğer
5.068.088 3.878.573 1.863.422 1.365.536
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.149.339 -734.064 -468.471 -256.308
Gayri Nakdi Kredilere
-3.832 -3.099 -2.568 -1.037
Diğer
-1.145.507 -730.965 -465.903 -255.271
TEMETTÜ GELİRLERİ
9.970 3.827 388 14
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-c) -1.161.856 897.879 -1.307.644 1.080.649
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
561.580 290.908 204.329 -1.493
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.959.535 3.223.822 -2.450.502 3.293.113
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.236.099 -2.616.851 938.529 -2.210.971
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-d) 1.617.694 921.289 371.201 295.772
FAALİYET BRÜT KÂRI
20.993.223 20.431.868 7.251.737 7.489.175
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -2.369.015 -5.696.471 -312.233 -2.202.552
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -2.025.503 -2.888.374 -268.127 -1.198.843
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.602.901 -2.276.035 -907.219 -729.965
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-f) -4.088.267 -3.664.100 -1.456.705 -1.311.735
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
9.907.537 5.906.888 4.307.453 2.046.080
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.907.537 5.906.888 4.307.453 2.046.080
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-h) -2.563.992 -1.498.037 -1.098.331 -522.541
Cari Vergi Karşılığı
-2.361.747 -871.668 -1.293.591 356.161
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-987.626 -2.017.580 -76.374 -1.349.415
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
785.381 1.391.211 271.634 470.713
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
7.343.545 4.408.851 3.209.122 1.523.539
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
7.343.545 4.408.851 3.209.122 1.523.539
Grubun Karı (Zararı)
7.343.522 4.408.836 3.209.113 1.523.533
Azınlık Payları Karı (Zararı)
(IV-g) 23 15 9 6
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01412000 0,00848000 0,00617000 0,00293000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972528
BIST