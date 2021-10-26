***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lerine Verilen Faizler-3.160.180 -1.086.144 -1.018.632 -430.915İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) -1.865.355 -1.365.521 -725.944 -571.043Kiralama Faiz Giderleri-64.576 -69.209 -21.539 -22.237Diğer Faiz Giderleri-23.201 -293.275 -8.447 -98.400NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ16.193.585 15.133.569 6.663.586 4.899.740NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ4.333.830 3.475.304 1.524.206 1.213.000Alınan Ücret ve Komisyonlar5.483.169 4.209.368 1.992.677 1.469.308Gayri Nakdi Kredilerden415.081 330.795 129.255 103.772Diğer5.068.088 3.878.573 1.863.422 1.365.536Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.149.339 -734.064 -468.471 -256.308Gayri Nakdi Kredilere-3.832 -3.099 -2.568 -1.037Diğer-1.145.507 -730.965 -465.903 -255.271TEMETTÜ GELİRLERİ9.970 3.827 388 14TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-c) -1.161.856 897.879 -1.307.644 1.080.649Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)561.580 290.908 204.329 -1.493Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-2.959.535 3.223.822 -2.450.502 3.293.113Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)1.236.099 -2.616.851 938.529 -2.210.971DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-d) 1.617.694 921.289 371.201 295.772FAALİYET BRÜT KÂRI20.993.223 20.431.868 7.251.737 7.489.175BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-e) -2.369.015 -5.696.471 -312.233 -2.202.552DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(IV-e) -2.025.503 -2.888.374 -268.127 -1.198.843PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.602.901 -2.276.035 -907.219 -729.965DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-f) -4.088.267 -3.664.100 -1.456.705 -1.311.735NET FAALİYET KARI (ZARARI)9.907.537 5.906.888 4.307.453 2.046.080BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.907.537 5.906.888 4.307.453 2.046.080SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-h) -2.563.992 -1.498.037 -1.098.331 -522.541Cari Vergi Karşılığı-2.361.747 -871.668 -1.293.591 356.161Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-987.626 -2.017.580 -76.374 -1.349.415Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi785.381 1.391.211 271.634 470.713SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)7.343.545 4.408.851 3.209.122 1.523.539DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI7.343.545 4.408.851 3.209.122 1.523.539Grubun Karı (Zararı)7.343.522 4.408.836 3.209.113 1.523.533Azınlık Payları Karı (Zararı)(IV-g) 23 15 9 6Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01412000 0,00848000 0,00617000 0,00293000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972528BIST