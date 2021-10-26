***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.594 -178.102 1.685.677 1.879.830 85.691 -1.240.673 33.924.314 0 5.417.468 54.382.427 0 54.382.427TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.594 -178.102 1.685.677 1.879.830 85.691 -1.240.673 33.924.314 0 5.417.468 54.382.427 0 54.382.427Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 138.992 -13.581 -285.889 2.133.349 -1.014.172 -787.663 0 0 4.419.094 4.590.130 0 4.590.130Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.417.468 0 -5.417.468 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.417.468 0 -5.417.468 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.333.879 -191.683 1.399.788 4.013.179 -928.481 -2.028.336 İNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 3.016.534 -232.567 1.539.009 4.036.160 342.100 -2.004.701 39.354.663 0 6.267.167 62.918.993 0 62.918.993Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 2.913 -26.901 -21.219 982.721 -979.952 658.546 0 0 7.342.714 7.958.822 0 7.958.822Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -29.248 0 0 0 0 0 29.248 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.641.087 0 -6.267.167 -626.080 0 -626.080Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -626.080 -626.080 0 -626.080Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.641.087 0 -5.641.087 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.990.199 -259.468 1.517.790 5.018.881 -637.852 -1.346.155 45.024.998 0 7.342.714 70.251.735 0 70.251.735Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER250.709.788 601.030.736 851.740.524 220.683.948 501.071.252 721.755.200GARANTİ VE KEFALETLER(III-3) 30.158.867 39.913.987 70.072.854 24.904.256 27.330.766 52.235.022Teminat Mektupları25.429.976 20.510.775 45.940.751 21.260.165 16.215.511 37.475.676Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.029.449 2.162.609 3.192.058 340.040 1.654.714 1.994.754Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 1.756.765 1.756.765 0 1.908.879 1.908.879Diğer Teminat Mektupları24.400.527 16.591.401 40.991.928 20.920.125 12.651.918 33.572.043Banka Kredileri0 124.378 124.378 0 47.814 47.814İthalat Kabul Kredileri0 124.378 124.378 0 47.814 47.814Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler13.402 11.145.627 11.159.029 7.931 4.597.968 4.605.899Belgeli Akreditifler13.402 10.408.838 10.422.240 7.931 3.583.529 3.591.460Diğer Akreditifler0 736.789 736.789 0 1.014.439 1.014.439Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 16.227 16.227 0 19.269 19.269Diğer Garantilerimizden45.569 8.109.621 8.155.190 156.440 6.439.006 6.595.446Diğer Kefaletlerimizden4.669.920 7.359 4.677.279 3.479.720 11.198 3.490.918TAAHHÜTLER(III-1) 60.527.408 27.653.440 88.180.848 51.032.165 17.014.857 68.047.022Cayılamaz Taahhütler59.548.515 27.653.440 87.201.955 50.214.657 17.014.857 67.229.514Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.620.134 11.647.135 13.267.269 2.918.552 4.989.558 7.908.110Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri13.293.528 1.598.983 14.892.511 9.086.285 1.068.075 10.154.360Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.216.992 0 3.216.992 2.730.978 0 2.730.978İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri7.239 0 7.239 4.702 0 4.702Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri33.466.419 0 33.466.419 29.118.196 0 29.118.196Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri134.041 0 134.041 130.470 0 130.470Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler7.810.162 14.407.322 22.217.484 6.225.474 10.957.224 17.182.698Cayılabilir Taahhütler978.893 0 978.893 817.508 0 817.508Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri978.893 0 978.893 817.508 0 817.508Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR160.023.513 533.463.309 693.486.822 144.747.527 456.725.629 601.473.156Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar27.518.225 84.549.127 112.067.352 20.931.023 63.575.943 84.506.966Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler46.713.335 71.499.780 16.592.195 38.146.142 54.738.337Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler132.505.288 448.914.182 581.419.470 123.816.504 393.149.686 516.966.190Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri9.303.145 22.015.977 31.319.122 7.430.425 12.905.210 20.335.635Vadeli Döviz Alım İşlemleri8.625.525 7.234.056 15.859.581 6.721.463 3.713.210 10.434.673Vadeli Döviz Satım İşlemleri677.620 14.781.921 15.459.541 708.962 9.192.000 9.9 151.511.736 61.106.357 76.325.072 137.431.429Swap Faiz Alım İşlemleri20.484.760 65.741.054 86.225.814 17.589.385 68.867.155 86.456.540Swap Faiz Satım İşlemleri20.484.760 65.741.054 86.225.814 17.589.385 68.867.155 86.456.540Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları9.045.978 30.826.570 39.872.548 2.919.220 23.477.844 26.397.064Para Alım Opsiyonları5.469.323 4.199.779 9.669.102 1.146.399 3.242.182 4.388.581Para Satım Opsiyonları3.576.655 6.309.433 9.886.088 1.772.821 2.481.696 4.254.517Faiz Alım Opsiyonları0 10.158.679 10.158.679 0 8.876.983 8.876.983Faiz Satım Opsiyonları0 10.158.679 10.158.679 0 8.876.983 8.876.983Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri5.925.184 5.889.897 11.815.081 2.845.954 2.639.110 5.485.064Futures Para Alım İşlemleri5.924.491 7.779 5.932.270 312.150 2.344.916 2.657.066Futures Para Satım İşlemleri693 5.882.118 5.882.811 2.533.804 294.194 2.827.998Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer120.284 40.967.531 12.751.141 3.583.283 16.334.424 11.866.024 2.573.098 14.439.122Emanete Alınan Menkul Değerler3.582.996 11.036.198 14.619.194 3.980.205 9.387.822 13.368.027Tahsile Alınan Çekler38.179.376 5.282.232 43.461.608 11.332.242Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler334.026 30.155.730 30.489.756 307.705 20.024.308 20.332.013Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER243.458.779 136.964.739 380.423.518 238.975.119 125.345.622 364.320.741Menkul Kıymetler883.419 2.852.680 3.736.099 430.796 2.246.129 2.676.925Teminat Senetleri755.811 849.902 1.605.713 652.787 695.879 1.348.666Emtia337.908 203.636 541.544 178.400 170.170 348.570Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul170.939.414 104.873.032 275.812.446 182.485.731 97.605.054 280.090.785Diğer Rehinli Kıymetler70.542.227 28.185.489 98.727.716 55.227.405 24.628.390 79.855.795Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER706.237.827 327.852.209 1.034.090.036 634.987.012 271.158.958 906.145.970BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.262.454.357 1.121.945.783 2.384.400.140 1.150.373.485 938.755.775 2.089.129.260Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı8.900.652 10.383.547Alınan Faizler28.902.820 21.382.564Ödenen Faizler-17.576.687 -9.515.113Alınan Temettüler4.550 3.724Alınan Ücret ve Komisyonlar4.873.008 3.733.758Elde Edilen Diğer Kazançlar-3.606.661 -789.616Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.996.321 1.395.578Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.593.480 -2.297.813Ödenen Vergiler-1.689.826 -1.773.170Diğer-1.409.393 -1.756.365Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim15.480.902 -6.543.034Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.694.558 -2.152.715Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-5.728.334 -1.504.533Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-44.774.566 -46.408.787Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-22.549.978 -21.664.616Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.472.414 2.508.824Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)52.618.961 42.690.747Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-290.287 8.197.504Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)39.372.078 11.790.542Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-28.846.506 -12.599.176Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar12.664.292 25.862.919Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-17.190.851 -24.199.869Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar13.771.354 3.224.165Diğer-1.916.735 -2.269.434FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit7.885.315 10.411.853Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit24.723.354 33.463.618Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-15.994.297 -22.775.163İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-626.080 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-217.662 -276.602Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.945.935 3.460.123Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)12.297.704 6.826.529Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar10.531.131 15.835.984Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar22.828.835 22.662.513Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)7.342.714 4.419.094DİĞER KAPSAMLI GELİRLER616.108 171.036Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-45.207 -160.478Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.641 157.929Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-33.627 -17.412Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-21.219 -285.889Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.998 -15.106Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar661.315 331.514Yabancı Para Çevrim Farkları982.721 2.133.349Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-1.225.171 -1.300.221Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)1.751.149 428.824Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-926.207 -1.438.648Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergile 26.191.225 72.779.317 98.970.542 4.892.544 57.958.870 62.851.414Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 22.245.928 49.255.548 71.501.476 4.398.630 43.277.684 47.676.314Bankalar(I-d) 3.359.921 23.523.921 26.883.842 5.749 14.734.608 14.740.357Para Piyasalarından Alacaklar585.403 0 585.403 488.179 0 488.179Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-27 -152 -179 -14 -53.422 -53.436Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 1.150.615 7.927.229 9.077.844 1.108.586 7.912.516 9.021.102Devlet Borçlanma Senetleri3.681 131.929 135.610 12.612 167.331 179.943Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 193.418 193.418 0 158.714 158.714Diğer Finansal Varlıklar1.146.934 7.601.882 8.748.816 1.095.974 7.586.471 8.682.445Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-e) 31.268.109 38.534.657 69.802.766 23.665.110 29.417.592 53.082.702Devlet Borçlanma Senetleri30.541.457 28.548.199 59.089.656 23.067.781 21.352.442 44.420.223Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler15.610 109 15.719 15.610 607 16.217Diğer Finansal Varlıklar711.042 9.986.349 10.697.391 581.719 lı Gelire Yansıtılan Kısmı6.519.127 33.891 6.553.018 4.738.479 0 4.738.479İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)243.961.079 85.030.484 328.991.563 204.405.636 74.269.325 278.674.961Krediler(I-f) 217.070.231 81.237.981 298.308.212 183.882.588 69.435.940 253.318.528Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-k) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-g) 41.365.145 7.077.577 48.442.722 .823Diğer Finansal Varlıklar0 745.787 745.787 0 668.236 668.236Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-14.474.297 -3.285.074 -17.759.371 -14.000.060 -2.528.566 -16.528.626SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-o) 241.070 0 241.070 173.416 0 173.416Satış Amaçlı241.070 0 241.070 173.416 0 173.416Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI2.619.291 8.944.012 11.563.303 2.094.996 7.525.427 9.620.423İştirakler (Net)(I-h) 18.129 0 18.129 14.795 0 14.795Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler18.129 0 18.129 14.795 0 14.795Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-i) 2.601.162 8.944.012 11.545.174 2.080.201 7.525.427 9.605.628Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar2.601.162 8.944.012 11.545.174 2.080.201 7.525.427 9.605.628Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-j) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.779.057 17.692 5.796.749 5.938.700 17.800 5.956.500MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.205.772 3 1.205.775 1.168.363 9 1.168.372Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer1.205.772 3 1.205.775 1.168.363 9 1.168.372YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-n) 0 0 0 88.22OPLAMI332.790.358 219.717.073 552.507.431 262.733.995 183.366.806 446.100.801YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 143.148.420 177.147.377 320.295.797 108.487.593 160.082.602 268.570.195ALINAN KREDİLER(II-c) 286.068 35.695.241 35.981.309 0 0 0 0Tahviller2.377.587 13.802.386 16.179.973 2.439.450 11.593.289 14.032.739FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b, II-g) 7.819.297 3.193.661 11.012.958 11.232.111 3.784.919 15.017.030Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.627.157 2.949.719 10.576.876 10.888.507 3.449.654 14.338.161Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı192.140 243.942 436.082 343.604 335.265 678.869FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-f) 511.265 0 511.265 505.660 0 505.660KARŞILIKLAR(II-h) 2.506.759 80.504 2.587.263 2.361.273 55.589 2.416.862Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı603.154 0 603.154 535.221 0 535.221Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.903.605 80.504 1.984.109 1.826.052 55.589 1.881.641CARİ VERGİ BORCU(II-i) 1.982.301 108.589 2.090.890 1.477.891 93.789 1.571.680ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-i) 27.321 0 27.321 0 16.161 16.161SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-j) 0 12.523.395 12.523.395 0 6.718.414 6.718.414Krediler12.523.395 12.523.395 0 6.718.414 6.718.414DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-e) 11.166.242 6.830.126 17.996.368 8.067.980 5.867.983 13.935.963ÖZKAYNAKLAR(II-k) 72.310.689 -2.058.954 70.251.735 63.786.711 -867.718 62.918.993Ödenmiş Sermaye5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000Sermaye Yedekleri5.400.628 0 5.400.628 5.400.628 0 5.400.628Hisse Senedi İhraç Primleri3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.894.886 0 1.894.886 1.894.886 0 1.894.886Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.418.195 830.326 4.248.521 3.470.625 852.351 4.322.976Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler5.924.154 -2.889.280 3.034.874 4.093.628 -1.720.069 2.373.559Kar Yedekleri45.024.998 0 45.024.998 39.354.663 0 39.354.663Yasal Yedekler1.808.635 0 1.808.635 1.772.027 0 1.772.027Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler43.068.048 0 43.068.048 37.306.183 0 37.306.183Diğer Kar Yedekleri148.315 0 6.267.167Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı7.342.714 0 7.342.714 6.267.167 0 6.267.167Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI290.785.150 261.722.281 552.507.431 207.342.389 238.758.412 446.100.801Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 33.383.669 23.837.453 12.975.147 7.912.093Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 23.475.882 17.035.814 8.844.399 5.611.787Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler594.499 33.344 254.671 19.655Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 55.752 183.852 9.710 59.066Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler96.054 94.066 3.035 42.340Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 9.095.225 6.470.053 3.840.218 2.171.361Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara YansıtılanlarKullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -708.893 -785.970 -236.465 -236.418Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-3.093.064 -1.069.671 -1.002.047 -423.863İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) -1.812.836 -1.352.272 -702.585 -560.862Kiralama Faiz Giderleri-63.382 -67.906 -21.231 -21.593Diğer Faiz Giderleri-23.202 -293.278 -8.448 -98.660NET FAİZ GEL 409.881 328.837 127.291 103.072Diğer4.452.983 3.391.235 1.676.291 1.183.292Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.120.464 -720.970 -458.855 -251.197Gayri Nakdi Kredilere-3.832 -3.099 -1.561 -1.037Diğer-1.116.632 -717.871 -457.294 -250.160TEMETTÜ GELİRLERİ4.550 3.724 373 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-c) -1.275.695 979.664 -1.372.813 1.066.576Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)429.095 317.792 131.517 34.936Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-2.972.132 3.369.979 -2.444.947 3.320.379Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)1.267.342 -2.708.107 940.617 -2.288.739DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-d) 1.594.277 895.996 366.112 306.367FAALİYET BRÜT KÂRI19.192.210 19.180.460 6.654.478 7.016.424BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-e) -2.348.985 -5.624.533 -304.752 -2.183.956DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(IV-e) -2.015.082 -2.883.694 -264.296 -1.199.114PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.414.269 -2.136.615 -844.010 -684.451DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-f) -3.889.026 -3.503.525 -1.389.984 -1.250.954NET FAALİYET KARI (ZARARI)8.524.848 5.032.093 3.851.436 1.697.949BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)1.013.888 646.595 333.701 259.975NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.538.736 5.678.688 4.185.137 -2.196.022 -1.259.594 -974.589 -435.125Cari Vergi Karşılığı-2.009.089 -643.346 -1.172.721 454.308Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-973.607 -2.007.083 -69.922 -1.360.081Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi786.674 1.390.835 268.054 470.648SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-h) 7.342.714 4.419.094 3.210.548 1.522.799DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01412000 0,00850000 0,00617000 0,00293000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972530BIST