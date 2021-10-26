***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 138.992 -14.767 5.687 1.934.467 -1.074.182 -786.744 0 0 4.408.836 4.612.289 15 4.612.304Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -12.707 0 0 0 0 0 189.232 -176.353 0 172 0 172Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.325 0 -5.352.325 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.325 0 -5.352.325 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.333.879 -195.029 9.582 4.717.845 -943.023 -2.587.484 40.117.963 591.573 4.408.836 58.974.755 174 58.974.929Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.016.534 -236.474 9.582 4.740.828 467.159 -2.563.528 40.117.963 591.573 6.259.625 62.923.875 182 62.924.057TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.016.534 -236.474 9.582 4.740.828 467.159 -2.563.528 40.117.963 591.573 6.259.625 62.923.875 182 62.924.057Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 2.913 -26.950 0 982.721 -1.001.976 657.581 0 0 7.343.522 7.957.811 23 7.957.834Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -29.248 0 0 0 0 0 29.248 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.806.087 -172.542 -6.259.625 -626.080 0 -626.080Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -626.080 -626.080 0 -626.080Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.806.087 -172.542 -5.633.545 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.990.199 -263.424 9.582 5.723.549 -534.817 -1.905.947 45.953.298 419.031 7.343.522 70.255.606 205 70.255.811Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER251.784.287 603.453.686 855.237.973 220.743.425 495.624.636 716.368.061GARANTİ VE KEFALETLER(III-3) 30.157.505 40.098.075 70.255.580 24.900.974 26.534.678 51.435.652Teminat Mektupları25.428.614 20.813.564 46.242.178 21.256.883 16.267.735 37.524.618Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.029.449 2.162.609 3.192.058 340.040 1.654.714 1.994.754Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 1.761.091 1.761.091 0 1.913.491 1.913.491Diğer Teminat Mektupları24.399.165 16.889.864 41.289.029 20.916.843 12.699.530 33.616.373Banka Kredileri0 124.378 124.378 0 47.814 47.814İthalat Kabul Kredileri0 124.378 124.378 0 47.814 47.814Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler13.402 11.202.599 11.216.001 7.931 4.653.058 4.660.989Belgeli Akreditifler13.402 10.473.530 10.486.932 7.931 3.645.457 3.653.388Diğer Akreditifler0 729.069 729.069 0 1.007.601 1.007.601Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 16.227 16.227 0 19.269 19.269Diğer Garantilerimizden45.569 7.933.948 7.979.517 156.440 5.535.604 5.692.044Diğer Kefaletlerimizden4.669.920 7.359 4.677.279 3.479.720 11.198 3.490.918TAAHHÜTLER(III-1) 60.844.569 14.140.756 74.985.325 51.463.917 6.392.539 57.856.456Cayılamaz Taahhütler59.548.515 13.245.290 72.793.805 50.214.657 6.061.181 56.275.838Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.620.134 11.642.666 13.262.800 2.918.552 4.989.558 7.908.110Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri13.293.528 1.598.983 14.892.511 9.086.285 1.068.075 10.154.360Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.216.992 0 3.216.992 2.730.978 0 2.730.978İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri7.239 0 7.239 4.702 0 4.702Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri33.466.419 0 33.466.419 29.118.196 0 29.118.196Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri134.041 0 134.041 130.470 0 130.470Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler7.810.162 3.641 7.813.803 6.225.474 3.548 6.229.022Cayılabilir Taahhütler1.296.054 895.466 2.191.520 1.249.260 331.358 1.580.618Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri978.893 0 978.893 817.508 0 817.508Diğer Cayılabilir Taahhütler317.161 895.466 1.212.627 431.752 331.358 763.110TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR160.782.213 549.214.855 709.997.068 144.378.534 462.697.419 607.075.953Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar27.518.225 84.561.680 112.079.905 20.923.980 63.594.359 84.518.339Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler2.731.780 37.848.345 40.580.125 4.331.785 25.448.217 29.780.002Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler24.786.445 46.713.335 71.499.780 16.592.195 38.146.142 54.738.337Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler133.263.988 464.653.175 597.917.163 123.454.554 399.103.060 522.557.614Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri9.303.145 22.264.544 31.567.689 7.440.107 13.005.673 20.445.780Vadeli Döviz Alım İşlemleri8.625.525 7.358.861 15.984.386 6.721.463 4.199.784 9.669.107 1.146.399 3.242.182 4.388.581Para Satım Opsiyonları3.576.655 6.309.448 9.886.103 1.772.821 2.481.696 4.254.517Faiz Alım Opsiyonları0 10.158.679 10.158.679 0 8.876.983 8.876.983Faiz Satım Opsiyonları0 10.158.679 10.158.679 0 8.876.983 8.876.983Menkul Değerler Alım Opsiyonları29.366 0 29.366 5.815 0 5.815Menkul Değerler Satım Opsiyonları28.308 0 28.308 20.876 0 20.876Futures Para İşlemleri5.925.184 5.889.897 11.815.081 2.845.954 2.639.110 5.485.064Futures Para Alım İşlemleri5.924.491 7.779 5.932.270 312.150 2.344.916 2.657.066Futures Para Satım İşlemleri693 5.882.118 5.882.811 2.533.804 294.194 2.827.998Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer120.284 40.967.531 41.087.815 111.624 34.449.203 34.560.827EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.033.408.291 531.110.151 1.564.518.442 946.736.961 446.524.338 1.393.261.299EMANET KIYMETLER82.202.546 56.098.099 138.300.645 72.046.274 41.179.943 113.226.217Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları12.751.141 3.583.283 16.334.424 11.866.024 2.573.098 14.439.122Emanete Alınan Menkul Değerler23.737.579 11.036.198 34.773.777 20.299.073 9.387.822 29.686.895Tahsile Alınan Çekler38.179.376 5.282.232 43.461.608 32.938.939 4.497.006 37.435.945Tahsile Alınan Ticari Senetler7.200.424 6.040.656 13.241.080 6.634.533 4.697.709 11.332.242Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler334.026 30.155.730 30.489.756 307.705 20.024.308 20.332.013Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER244.967.918 147.159.843 392.127.761 239.703.675 134.185.437 373.889.112Menkul Kıymetler883.419 2.852.680 3.736.099 430.796 2.246.129 2.676.925Teminat Senetleri755.811 849.902 1.605.713 652.787 695.879 1.348.666Emtia337.908 203.636 541.544 178.400 170.170 348.570Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul171.172.884 109.306.386 280.479.270 182.754.710 101.663.294 284.418.004Diğer Rehinli Kıymetler71.817.896 33.947.239 105.765.135 55.686.982 29.409.965 85.096.947Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER706.237.827 327.852.209 1.034.090.036 634.987.012 271.158.958 906.145.970BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.285.192.578 1.134.563.837 2.419.756.415 1.167.480.386 942.148.974 2.109.629.360Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı9.243.110 10.702.920Alınan Faizler30.427.204 22.588.151Ödenen Faizler-17.996.791 -9.825.417Alınan Temettüler9.970 3.827Alınan Ücret ve Komisyonlar5.493.313 4.223.054Elde Edilen Diğer Kazançlar-3.474.176 -816.500Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.124.897 1.464.511Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.784.826 -2.438.914Ödenen Vergiler-1.974.633 -1.969.649Diğer-2.581.848 -2.526.143Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim14.144.757 -6.791.564Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.956.606 -2.408.039Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-5.722.160 -2.942.115Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-50.489.929 -48.678.592Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-22.935.583 -22.481.050Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.604.864 2.900.231Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)58.034.959 46.730.200Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)260.868 9.046.623Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)38.558.072 11.041.178Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı23.387.867 3.911.356YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-19.594.547 -11.222.132İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl -33.688 -18.932Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 5.687Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.010 -14.772Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar638.326 73.541Yabancı Para Çevrim Farkları982.721 1.934.467Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-1.255.497 -1.377.156Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)1.749.943 430.002Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-926.207 -1.438.648Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler87.366 524.876TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.957.834 4.612.304Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)74.793.459 135.514.760 210.308.219 46.137.924 109.631.454 155.769.378Nakit ve Nakit Benzerleri25.905.899 78.029.174 103.935.073 4.894.531 60.632.924 65.527.455Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 22.245.928 49.255.585 71.501.513 4.398.630 43.277.691 47.676.321Bankalar(I-d) 3.050.371 28.774.034 31.824.405 7.375 17.408.700 17.416.075Para Piyasalarından Alacaklar609.635 0 609.635 488.547 0 488.547Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-35 -445 -480 -21 -53.467 -53.488Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 1.571.192 7.927.229 9.498.421 1.266.896 7.912.516 9.179.412Devlet Borçlanma Senetleri31.478 131.929 163.407 22.607 167.331 189.938Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler329.857 193.418 523.275 146.997 158.714 305.711Diğer Finansal Varlıklar1.209.857 7.601.882 8.811.739 1.097.292 7.586.471 8.683.763Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-e) 31.302.739 43.193.669 74.496.408 23.750.325 34.453.820 58.204.145Devlet Borçlanma Senetleri30.541.457 28.548.199 59.089.656 23.067.781 21.352.442 44.420.223Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler15.777 109 15.886 15.777 607 16.384Diğer Finansal Varlıklar745.505 14.645.361 15.390.866 666.767 13.100.771 13.767.538Türev Finansal Varlıklar(I-c, l-l) 16.013.629 6.364.688 22.378.317 16.226.172 6.632.194 22.858.366Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı9.494.502 6.330.797 15.825.299 11.487.693 6.632.194 18.119.887Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı6.519.127 33.891 6.553.018 4.738.479 0 4.738.479İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)246.081.016 120.040.175 366.121.191 206.642.060 103.077.185 309.719.245Krediler(I-f) 217.613.135 112.173.054 329.786.189 184.860.198 94.373.036 279.233.234Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-k) 1.808.470 4.236.566 6.045.036 1.569.491 4.013.358 5.582.849Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-g) 41.365.145 7.077.577 48.442.722 34.523.108 7.361.951 41.885.059Devlet Borçlanma Senetleri41.365.145 6.331.790 47.696.935 34.523.108 6.693.715 41.216.823Diğer Finansal Varlıklar0 745.787 745.787 0 668.236 668.236Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-14.705.734 -3.447.022 -18.152.756 -14.310.737 -2.671.160 -16.981.897SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-o) 302.610 0 302.610 250.778 0 250.778Satış Amaçlı302.610 0 302.610 250.778 0 250.778Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI18.129 0 18.129 14.795 0 14.795İştirakler (Net)(I-h) 18.129 0 18.129 14.795 0 14.795Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler18.129 0 18.129 14.795 0 14.795Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-i) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-j) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.789.113 56.690 5.845.803 5.948.874 54.532 6.003.406MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.223.135 5.760 1.228.895 1.185.653 5.256 1.190.909Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer1.223.135 5.760 1.228.895 1.185.653 5.256 1.190.909YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-m) 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-n) 46.221 0 46.221 147.990 0 147.990DİĞER AKTİFLER (Net) 6.362.227 5.313.725 0 5.313.725Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller2.377.587 13.802.386 16.179.973 2.399.203 11.593.289 13.992.492FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b, II-g) 7.818.877 3.298.062 11.116.939 11.277.350 3.563.623 14.840.973Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.626.737 3.054.120 10.680.857 10.933.746 3.228.358 14.162.104Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı192.140 243.942 436.082 343.604 335.265 678.869FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-f) 515.017 37.714 552.731 507.578 34.981 542.559KARŞILIKLAR(II-h) 2.586.492 108.501 2.694.993 2.431.126 69.929 2.501.055Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı626.962 2.196 629.158 556.168 1.453 557.621Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.959.530 106.305 2.065.835 1.874.958 68.476 1.943.434CARİ VERGİ BORCU(II-i) 2.058.993 148.242 2.207.235 1.541.750 125.492 1.667.242ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-i) 27.626 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-j) 0 12.523.395 12.523.395 0 6.718.414 6.718.414Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 12.523.395 12.523.395 0 6.718.414 6.718.414DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-e) 12.100.366 7.173.655 19.274.021 9.473.651 6.528.984 16.002.635ÖZKAYNAKLAR(II-k) 73.025.357 -2.769.546 70.255.811 64.500.621 -1.576.564 62.924.057Ödenmiş Sermaye5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000Sermaye Yedekleri5.320.613 0 5.320.613 5.320.613 0 5.320.613Hisse Senedi İhraç Primleri3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.814.871 0 1.814.871 1.814.871 0 1.814.871Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.719.658 16.699 2.736.357 2.772.942 16.699 2.789.641Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler6.069.030 -2.786.245 3.282.785 4.237.723 -1.593.263 2.644.460Kar Yedekleri45.953.298 0 45.953.298 40.117.963 0 40.117.963Yasal Yedekler1.933.583 0 1.933.583 1.882.950 0 1.882.950Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler43.869.490 0 43.869.490 37.956.649 0 37.956.649Diğer Kar Yedekleri150.225 0 150.225 278.364 0 278.364Kar veya Zarar7.762.553 0 7.762.553 6.851.198 0 6.851.198Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı419.031 0 419.031 591.573 0 591.573Dönem Net Kâr veya Zararı7.343.522 0 7.343.522 6.259.625 0 6.259.625Azınlık Payları205 0 205 182 0 182YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI293.510.403 296.861.641 590.372.044 210.204.364 268.112.211 478.316.575Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmı 110.343Diğer Faiz Gelirleri115.884 40.460 43.112 14.659FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -18.708.059 -9.913.432 -6.810.233 -3.438.187Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -12.758.634 -6.202.107 -4.756.878 -2.042.058Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -836.113 -897.176 -278.793 -273.534Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-3.160.180 -1.086.144 -1.018.632 -430.915İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) -1.865.355 -1.365.521 -725.944 -571.043Kiralama Faiz Giderleri-64.576 -69.209 -21.539 -22.237Diğer Faiz Giderleri-23.201 -293.275 -8.447 -98.400NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ16.193.585 15.133.569 6.663.586 4.899.740NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ4.333.830 3.475.304 1.524.206 1.213.000Alınan Ücret ve Komisyonlar5.483.169 4.209.368 1.992.677 1.469.308Gayri Nakdi Kredilerden415.081 330.795 129.255 103.772Diğer5.068.088 3.878.573 1.863.422 1.365.536Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.149.339 -734.064 -468.471 -256.308Gayri Nakdi Kredilere-3.832 -3.099 -2.568 -1.037Diğer-1.145.507 -730.965 -465.903 -255.271TEMETTÜ GELİRLERİ9.970 3.827 388 14TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-c) -1.161.856 897.879 -1.307.644 1.080.649Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)561.580 290.908 204.329 -1.493Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-2.959.535 3.223.822 -2.450.502 3.293.113Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)1.236.099 -2.616.851 938.529 -2.210.971DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-d) 1.617.694 921.289 371.201 295.772FAALİYET BRÜT KÂRI20.993.223 20.431.868 7.251.737 7.489.175BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-e) -2.369.015 -5.696.471 -312.233 -2.202.552DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(IV-e) -2.025.503 -2.888.374 -268.127 -1.198.843PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.602.901 -2.276.035 -907.219 -729.965DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-f) -4.088.267 -3.664.100 -1.456.705 -1.311.735NET FAALİYET KARI (ZARARI)9.907.537 5.906.888 4.307.453 2.046.080BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.907.537 5.906.888 4.307.453 2.046.080SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-h) -2.563.992 -1.498.037 -1.098.331 -522.541Cari Vergi Karşılığı-2.361.747 -871.668 -1.293.591 356.161Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-987.626 -2.017.580 -76.374 -1.349.415Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi785.381 1.391.211 271.634 470.713SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)7.343.545 4.408.851 3.209.122 1.523.539DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI7.343.545 4.408.851 3.209.122 1.523.539Grubun Karı (Zararı)