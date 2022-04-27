***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor
27.04.2022 18:10
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 3.016.534 -232.567 1.539.009 4.036.160 342.100 -2.004.701 39.354.663 0 6.267.167 62.918.993 0 62.918.993
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 3.016.534 -232.567 1.539.009 4.036.160 342.100 -2.004.701 39.354.663 0 6.267.167 62.918.993 0 62.918.993
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -74.587 541.111 -1.873.843 118.518 0 0 2.027.296 738.495 0 738.495
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 1.901 0 0 0 0 0 0 0 0 1.901 0 1.901
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.641.087 0 -6.267.167 -626.080 0 -626.080
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -626.080 -626.080 0 -626.080
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.641.087 0 -5.641.087 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 3.018.435 -232.567 1.464.422 4.577.271 -1.531.743 -1.886.183 44.995.750 0 2.027.296 63.033.309 0 63.033.309
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.997.832 -356.691 1.334.001 9.173.818 -1.725.442 -3.220.101 45.024.998 0 12.125.908 75.954.951 0 75.954.951
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.997.832 -356.691 1.334.001 9.173.818 -1.725.442 -3.220.101 45.024.998 0 12.125.908 75.954.951 0 75.954.951
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -1.570 0 75.681 1.068.970 6.089.513 641.841 0 0 8.046.809 15.921.244 0 15.921.244
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.914.308 0 -12.125.908 -1.211.600 0 -1.211.600
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.211.600 -1.211.600 0 -1.211.600
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.914.308 0 -10.914.308 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.996.262 -356.691 1.409.682 10.242.788 4.364.071 -2.578.260 55.939.306 0 8.046.809 90.664.595 0 90.664.595
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
373.460.832 959.432.207 1.332.893.039 334.075.943 869.088.666 1.203.164.609
GARANTİ VE KEFALETLER
(III) 40.238.848 65.031.051 105.269.899 32.764.411 55.057.939 87.822.350
Teminat Mektupları
31.562.253 37.515.756 69.078.009 26.592.620 31.278.272 57.870.892
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.210.588 4.399.497 5.610.085 1.155.719 3.175.131 4.330.850
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 2.563.365 2.563.365 0 2.601.276 2.601.276
Diğer Teminat Mektupları
30.351.665 30.552.894 60.904.559 25.436.901 25.501.865 50.938.766
Banka Kredileri
0 265.566 265.566 0 159.525 159.525
İthalat Kabul Kredileri
0 265.566 265.566 0 159.525 159.525
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
41.838 17.533.253 17.575.091 49.289 15.073.346 15.122.635
Belgeli Akreditifler
41.838 16.042.175 16.084.013 49.289 13.479.532 13.528.821
Diğer Akreditifler
0 1.491.078 1.491.078 0 1.593.814 1.593.814
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 20.990 20.990 0 23.003 23.003
Diğer Garantilerimizden
1.354.342 9.679.488 11.033.830 100.457 8.507.143 8.607.600
Diğer Kefaletlerimizden
7.280.415 15.998 7.296.413 6.022.045 16.650 6.038.695
TAAHHÜTLER
(III) 72.077.538 48.257.022 120.334.560 68.266.362 39.846.412 108.112.774
Cayılamaz Taahhütler
70.799.744 48.257.022 119.056.766 66.901.506 39.846.412 106.747.918
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.320.702 18.574.291 20.894.993 7.164.528 14.383.952 21.548.480
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
15.217.154 8.468.985 23.686.139 13.266.649 6.041.228 19.307.877
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.415.370 0 4.415.370 3.394.242 0 3.394.242
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5.799 0 5.799 5.934 0 5.934
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
39.271.478 0 39.271.478 34.314.098 0 34.314.098
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
128.126 0 128.126 130.112 0 130.112
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
9.441.115 21.213.746 30.654.861 8.625.943 19.421.232 28.047.175
Cayılabilir Taahhütler
1.277.794 0 1.277.794 1.364.856 0 1.364.856
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.277.794 0 1.277.794 1.364.856 0 1.364.856
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
261.144.446 846.144.134 1.107.288.580 233.045.170 774.184.315 1.007.229.485
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
41.554.719 127.267.253 168.821.972 38.163.770 122.991.616 161.155.386
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.127.901 56.178.570 58.306.471 2.471.040 56.739.869 59.210.909
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
39.426.818 71.088.683 110.515.501 35.692.730 66.251.747 101.944.477
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
219.589.727 718.876.881 938.466.608 194.881.400 651.192.699 846.074.099
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
18.134.487 39.323.388 57.457.875 15.801.559 38.391.025 54.192.584
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
18.006.426 10.610.476 28.616.902 15.557.894 10.352.662 25.910.556
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
128.061 28.712.912 28.840.973 243.665 28.038.363 28.282.028
Para ve Faiz Swap İşlemleri
177.909.267 539.229.366 717.138.633 160.953.319 505.546.140 666.499.459
Swap Para Alım İşlemleri
17.300.259 193.370.677 210.670.936 14.906.795 187.588.786 202.495.581
Swap Para Satım İşlemleri
89.692.756 146.994.169 236.686.925 87.801.938 129.344.010 217.145.948
Swap Faiz Alım İşlemleri
35.458.126 99.432.260 134.890.386 29.122.293 94.306.672 123.428.965
Swap Faiz Satım İşlemleri
35.458.126 99.432.260 134.890.386 29.122.293 94.306.672 123.428.965
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
9.988.895 53.832.004 63.820.899 9.735.945 43.924.035 53.659.980
Para Alım Opsiyonları
6.158.856 11.203.744 17.362.600 6.157.981 6.443.609 12.601.590
Para Satım Opsiyonları
3.830.039 14.045.860 17.875.899 3.577.964 10.124.782 13.702.746
Faiz Alım Opsiyonları
0 14.291.200 14.291.200 0 13.677.822 13.677.822
Faiz Satım Opsiyonları
0 14.291.200 14.291.200 0 13.677.822 13.677.822
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
13.365.406 13.017.915 26.383.321 8.206.775 8.114.789 16.321.564
Futures Para Alım İşlemleri
12.577.121 690.813 13.267.934 8.206.775 0 8.206.775
Futures Para Satım İşlemleri
788.285 12.327.102 13.115.387 0 8.114.789 8.114.789
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
191.672 73.474.208 73.665.880 183.802 55.216.710 55.400.512
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.216.714.239 842.131.444 2.058.845.683 1.075.455.203 790.972.547 1.866.427.750
EMANET KIYMETLER
74.794.408 103.562.644 178.357.052 70.854.516 87.054.819 157.909.335
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
18.285.695 9.235.054 27.520.749 17.288.136 6.693.055 23.981.191
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.406.087 20.936.567 25.342.654 4.032.388 19.165.189 23.197.577
Tahsile Alınan Çekler
43.704.357 10.251.212 53.955.569 41.556.021 8.993.088 50.549.109
Tahsile Alınan Ticari Senetler
8.016.042 10.154.887 18.170.929 7.595.783 10.212.171 17.807.954
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
382.227 52.984.924 53.367.151 382.188 41.991.316 42.373.504
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
313.345.922 214.399.342 527.745.264 261.417.076 211.157.958 472.575.034
Menkul Kıymetler
819.228 5.272.312 6.091.540 449.676 4.510.927 4.960.603
Teminat Senetleri
857.775 1.607.713 2.465.488 797.853 1.391.005 2.188.858
Emtia
360.008 480.621 840.629 347.908 305.712 653.620
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
203.414.653 163.258.170 366.672.823 181.905.088 164.039.171 345.944.259
Diğer Rehinli Kıymetler
107.894.258 43.780.526 151.674.784 77.916.551 40.911.143 118.827.694
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
828.573.909 524.169.458 1.352.743.367 743.183.611 492.759.770 1.235.943.381
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.590.175.071 1.801.563.651 3.391.738.722 1.409.531.146 1.660.061.213 3.069.592.359
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.588.155 2.729.936
Alınan Faizler
16.626.369 8.496.555
Ödenen Faizler
-7.889.979 -5.256.563
Alınan Temettüler
8.650 3.808
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.404.272 1.520.052
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-4.500.547 -599.075
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
790.284 690.704
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.374.598 -805.254
Ödenen Vergiler
-113.742 -915.770
Diğer
-362.554 -404.521
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.270.425 13.732.511
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
6.214.744 -1.047.639
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
2.947.055 -2.503.348
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-60.928.093 -14.515.833
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-23.730.372 857.378
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
203.906 -1.764.337
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
56.000.518 16.755.300
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
4.323.021 2.609.749
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
16.239.646 13.341.241
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
6.858.580 16.462.447
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-10.340.617 -6.415.725
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-563.999 -87.426
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
16.336 36.419
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-20.414.802 -8.363.553
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
11.499.955 4.731.799
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-8.306.658 -3.695.965
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.445.910 3.596.755
Diğer
4.982.641 -2.633.754
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-8.248.249 54.969
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.146.745 8.807.064
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-11.801.176 -8.055.130
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-514.768 -626.080
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-79.050 -70.885
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.992.520 791.142
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-7.737.766 10.892.833
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
43.756.671 10.531.131
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
36.018.905 21.423.964
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.046.809 2.027.296
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
7.874.435 -1.288.801
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
74.111 -74.587
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-3.535 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
75.681 -74.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.965 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.800.324 -1.214.214
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.068.970 541.111
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
7.606.711 -2.343.965
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
1.748.821 661.580
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-943.442 -513.431
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.680.736 440.491
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.921.244 738.495
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
90.766.327 202.192.886 292.959.213 92.556.769 200.971.445 293.528.214
Nakit ve Nakit Benzerleri
12.269.765 126.216.753 138.486.518 14.850.943 128.510.890 143.361.833
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 10.636.852 85.476.042 96.112.894 11.895.572 79.991.153 91.886.725
Bankalar
(I-d) 242.826 40.741.178 40.984.004 132.292 48.520.144 48.652.436
Para Piyasalarından Alacaklar
1.390.115 0 1.390.115 2.823.223 0 2.823.223
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-28 -467 -495 -144 -407 -551
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 1.347.343 930.081 2.277.424 1.447.537 8.360.046 9.807.583
Devlet Borçlanma Senetleri
13.300 199.394 212.694 133.543 337.168 470.711
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 317.466 317.466 0 282.498 282.498
Diğer Finansal Varlıklar
1.334.043 413.221 1.747.264 1.313.994 7.740.380 9.054.374
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 41.921.925 63.989.651 105.911.576 35.739.765 54.941.506 90.681.271
Devlet Borçlanma Senetleri
40.795.013 49.054.446 89.849.459 34.746.069 41.067.134 75.813.203
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15.610 109 15.719 15.610 109 15.719
Diğer Finansal Varlıklar
1.111.302 14.935.096 16.046.398 978.086 13.874.263 14.852.349
Türev Finansal Varlıklar
(I-c, l-l) 35.227.294 11.056.401 46.283.695 40.518.524 9.159.003 49.677.527
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
19.742.474 10.220.882 29.963.356 27.275.288 8.969.678 36.244.966
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
15.484.820 835.519 16.320.339 13.243.236 189.325 13.432.561
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
315.473.744 142.591.763 458.065.507 263.774.618 123.543.878 387.318.496
Krediler
(I-f) 279.406.734 136.256.752 415.663.486 236.264.729 117.107.101 353.371.830
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-k) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-g) 51.695.949 10.483.716 62.179.665 42.169.862 10.415.698 52.585.560
Devlet Borçlanma Senetleri
51.695.949 9.421.581 61.117.530 42.169.862 9.446.135 51.615.997
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.062.135 1.062.135 0 969.563 969.563
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-15.628.939 -4.148.705 -19.777.644 -14.659.973 -3.978.921 -18.638.894
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-o) 154.277 0 154.277 170.756 0 170.756
Satış Amaçlı
154.277 0 154.277 170.756 0 170.756
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
3.059.524 14.700.799 17.760.323 2.862.756 13.215.503 16.078.259
İştirakler (Net)
(I-h) 18.129 0 18.129 18.129 0 18.129
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
18.129 0 18.129 18.129 0 18.129
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 3.041.395 14.700.799 17.742.194 2.844.627 13.215.503 16.060.130
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
3.041.395 14.700.799 17.742.194 2.844.627 13.215.503 16.060.130
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6.061.846 17.636 6.079.482 5.811.559 17.668 5.829.227
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.571.842 0 1.571.842 1.465.638 1 1.465.639
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.571.842 0 1.571.842 1.465.638 1 1.465.639
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-m) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-n) 6.328.192 0 6.328.192 0 73.610 73.610
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-p) 5.608.483 518.464 6.126.947 4.301.347 145.747 4.447.094
VARLIKLAR TOPLAMI
429.024.235 360.021.548 789.045.783 370.943.443 337.967.852 708.911.295
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-a) 198.636.976 271.577.004 470.213.980 151.975.048 261.285.686 413.260.734
ALINAN KREDİLER
(II-c) 270.641 57.759.798 58.030.439 235.575 53.261.238 53.496.813
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
34.902.472 28.918.308 63.820.780 34.515.352 26.491.283 61.006.635
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 4.502.785 22.673.869 27.176.654 8.711.844 20.830.603 29.542.447
Bonolar
2.097.768 0 2.097.768 6.317.699 0 6.317.699
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.405.017 22.673.869 25.078.886 2.394.145 20.830.603 23.224.748
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b, II-g) 15.962.776 2.617.576 18.580.352 21.982.296 3.304.939 25.287.235
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
15.769.384 2.617.575 18.386.959 21.706.040 3.091.924 24.797.964
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
193.392 1 193.393 276.256 213.015 489.271
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 557.106 0 557.106 535.440 0 535.440
KARŞILIKLAR
(II-h) 3.348.594 343.143 3.691.737 3.094.834 130.367 3.225.201
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
839.916 0 839.916 745.039 0 745.039
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.508.678 343.143 2.851.821 2.349.795 130.367 2.480.162
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 11.201.898 104.268 11.306.166 1.975.622 257.473 2.233.095
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 171.341 0 171.341
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 13.380.820 13.380.820 0 18.725.534 18.725.534
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 13.380.820 13.380.820 0 18.725.534 18.725.534
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 14.219.162 17.403.992 31.623.154 11.528.675 13.943.194 25.471.869
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 98.343.375 -7.678.780 90.664.595 83.571.770 -7.616.819 75.954.951
Ödenmiş Sermaye
5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000
Sermaye Yedekleri
5.400.628 0 5.400.628 5.400.628 0 5.400.628
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.894.886 0 1.894.886 1.894.886 0 1.894.886
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.324.598 724.655 4.049.253 3.325.779 649.363 3.975.142
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
20.432.034 -8.403.435 12.028.599 12.494.457 -8.266.182 4.228.275
Kar Yedekleri
55.939.306 0 55.939.306 45.024.998 0 45.024.998
Yasal Yedekler
1.903.795 0 1.903.795 1.808.635 0 1.808.635
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
53.886.542 0 53.886.542 43.068.048 0 43.068.048
Diğer Kar Yedekleri
148.969 0 148.969 148.315 0 148.315
Kar veya Zarar
8.046.809 0 8.046.809 12.125.908 0 12.125.908
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
8.046.809 0 8.046.809 12.125.908 0 12.125.908
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
381.945.785 407.099.998 789.045.783 318.297.797 390.613.498 708.911.295
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 19.836.030 9.287.693
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 12.205.723 6.806.661
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
241.175 129.025
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 22.433 30.559
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
81.215 67.476
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 7.256.333 2.227.541
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
6.047 3.502
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.165.443 1.148.849
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
4.084.843 1.075.190
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
29.151 26.431
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -8.788.689 -5.438.046
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -6.080.056 -3.669.225
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -359.998 -222.187
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.173.199 -996.019
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -913.113 -524.149
Kiralama Faiz Giderleri
-23.067 -20.998
Diğer Faiz Giderleri
-239.256 -5.468
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
11.047.341 3.849.647
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.807.235 1.227.840
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.393.670 1.522.219
Gayri Nakdi Kredilerden
201.951 141.923
Diğer
2.191.719 1.380.296
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-586.435 -294.379
Gayri Nakdi Kredilere
-1.290 -1.018
Diğer
-585.145 -293.361
TEMETTÜ GELİRLERİ
8.650 3.808
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-c) 3.112.338 620.404
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
148.939 145.653
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-4.764.036 5.781.195
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
7.727.435 -5.306.444
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-d) 909.159 752.895
FAALİYET BRÜT KÂRI
16.884.723 6.454.594
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -1.854.064 -1.181.014
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-1.926.228 -1.203.165
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.261.982 -750.912
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-f) -2.107.575 -1.214.084
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
9.734.874 2.105.419
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
696.281 344.050
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.431.155 2.449.469
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-g) -2.384.346 -422.173
Cari Vergi Karşılığı
-10.489.040 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-430.659 -840.580
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
8.535.353 418.407
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-h) 8.046.809 2.027.296
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
8.046.809 2.027.296
Grubun Karı (Zararı)
8.046.809 2.027.296
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01547000 0,00390000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024365
BIST