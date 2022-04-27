***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 3.016.534 -232.567 1.539.009 4.036.160 342.100 -2.004.701 39.354.663 0 6.267.167 62.918.993 0 62.918.993TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 3.016.534 -232.567 1.539.009 4.036.160 342.100 -2.004.701 39.354.663 0 6.267.167 62.918.993 0 62.918.993Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -74.587 541.111 -1.873.843 118.518 0 0 2.027.296 738.495 0 738.495Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 1.901 0 0 0 0 0 0 0 0 1.901 0 1.901Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.641.087 0 -6.267.167 -626.080 0 -626.080Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -626.080 -626.080 0 -626.080Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.641.087 0 -5.641.087 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 3.018.435 -232.567 1.464.422 4.577.271 -1.531.743 -1.886.183 44.995.750 0 2.027.296 63.033.309 0 63.033.309Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.997.832 -356.691 1.334.001 9.173.818 -1.725.442 -3.220.101 45.024.998 0 12.125.908 75.954.951 0 75.954.951TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.997.832 -356.691 1.334.001 9.173.818 -1.725.442 -3.220.101 45.024.998 0 12.125.908 75.954.951 0 75.954.951Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -1.570 0 75.681 1.068.970 6.089.513 641.841 0 0 8.046.809 15.921.244 0 15.921.244Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.914.308 0 -12.125.908 -1.211.600 0 -1.211.600Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.211.600 -1.211.600 0 -1.211.600Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.914.308 0 -10.914.308 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.996.262 -356.691 1.409.682 10.242.788 4.364.071 -2.578.260 55.939.306 0 8.046.809 90.664.595 0 90.664.595Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER373.460.832 959.432.207 1.332.893.039 334.075.943 869.088.666 1.203.164.609GARANTİ VE KEFALETLER(III) 40.238.848 65.031.051 105.269.899 32.764.411 55.057.939 87.822.350Teminat Mektupları31.562.253 37.515.756 69.078.009 26.592.620 31.278.272 57.870.892Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.210.588 4.399.497 5.610.085 1.155.719 3.175.131 4.330.850Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 2.563.365 2.563.365 0 2.601.276 2.601.276Diğer Teminat Mektupları30.351.665 30.552.894 60.904.559 25.436.901 25.501.865 50.938.766Banka Kredileri0 265.566 265.566 0 159.525 159.525İthalat Kabul Kredileri0 265.566 265.566 0 159.525 159.525Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler41.838 17.533.253 17.575.091 49.289 15.073.346 15.122.635Belgeli Akreditifler41.838 16.042.175 16.084.013 49.289 13.479.532 13.528.821Diğer Akreditifler0 1.491.078 1.491.078 0 1.593.814 1.593.814Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 20.990 20.990 0 23.003 23.003Diğer Garantilerimizden1.354.342 9.679.488 11.033.830 100.457 8.507.143 8.607.600Diğer Kefaletlerimizden7.280.415 15.998 7.296.413 6.022.045 16.650 6.038.695TAAHHÜTLER(III) 72.077.538 48.257.022 120.334.560 68.266.362 39.846.412 108.112.774Cayılamaz Taahhütler70.799.744 48.257.022 119.056.766 66.901.506 39.846.412 106.747.918Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.320.702 18.574.291 20.894.993 7.164.528 14.383.952 21.548.480Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri15.217.154 8.468.985 23.686.139 13.266.649 6.041.228 19.307.877Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri4.415.370 0 4.415.370 3.394.242 0 3.394.242İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri5.799 0 5.799 5.934 0 5.934Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri39.271.478 0 39.271.478 34.314.098 0 34.314.098Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri128.126 0 128.126 130.112 0 130.112Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler9.441.115 21.213.746 30.654.861 8.625.943 19.421.232 28.047.175Cayılabilir Taahhütler1.277.794 0 1.277.794 1.364.856 0 1.364.856Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri1.277.794 0 1.277.794 1.364.856 0 1.364.856Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR261.144.446 846.144.134 1.107.288.580 233.045.170 774.184.315 1.007.229.485Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar41.554.719 127.267.253 168.821.972 38.163.770 122.991.616 161.155.386Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler2.127.901 56.178.570 58.306.471 2.471.040 56.739.869 59.210.909Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler39.426.818 71.088.683 110.515.501 35.692.730 66.251.747 101.944.477Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler219.589.727 718.876.881 938.466.608 194.881.400 651.192.699 846.074.099Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri18.134.487 39.323.388 57.457.875 15.801.559 38.391.025 54.192.584Vadeli Döviz Alım İşlemleri18.006.426 10.610.476 28.616.902 15.557.894 10.352.662 25.910.556Vadeli Döviz Satım İşlemleri128.061 28.712.912 28.840.973 243.665 28.038.363 28.282.028Para ve Faiz Swap İşlemleri177.909.267 539.229.366 717.138.633 160.953.319 505.546.140 666.499.459Swap Para Alım İşlemleri17.300.259 193.370.677 210.670.936 14.906.795 187.588.786 202.495.581Swap Para Satım İşlemleri89.692.756 146.994.169 236.686.925 87.801.938 129.344.010 217.145.948Swap Faiz Alım İşlemleri35.458.126 99.432.260 134.890.386 29.122.293 94.306.672 123.428.965Swap Faiz Satım İşlemleri35.458.126 99.432.260 134.890.386 29.122.293 94.306.672 123.428.965Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları9.988.895 53.832.004 63.820.899 9.735.945 43.924.035 53.659.980Para Alım Opsiyonları6.158.856 11.203.744 17.362.600 6.157.981 6.443.609 12.601.590Para Satım Opsiyonları3.830.039 14.045.860 17.875.899 3.577.964 10.124.782 13.702.746Faiz Alım Opsiyonları0 14.291.200 14.291.200 0 13.677.822 13.677.822Faiz Satım Opsiyonları0 14.291.200 14.291.200 0 13.677.822 13.677.822Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri13.365.406 13.017.915 26.383.321 8.206.775 8.114.789 16.321.564Futures Para Alım İşlemleri12.577.121 690.813 13.267.934 8.206.775 0 8.206.775Futures Para Satım İşlemleri788.285 12.327.102 13.115.387 0 8.114.789 8.114.789Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer191.672 73.474.208 73.665.880 183.802 55.216.710 55.400.512EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.216.714.239 842.131.444 2.058.845.683 1.075.455.203 790.972.547 1.866.427.750EMANET KIYMETLER74.794.408 103.562.644 178.357.052 70.854.516 87.054.819 157.909.335Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları18.285.695 9.235.054 27.520.749 17.288.136 6.693.055 23.981.191Emanete Alınan Menkul Değerler4.406.087 20.936.567 25.342.654 4.032.388 19.165.189 23.197.577Tahsile Alınan Çekler43.704.357 10.251.212 53.955.569 41.556.021 8.993.088 50.549.109Tahsile Alınan Ticari Senetler8.016.042 10.154.887 18.170.929 7.595.783 10.212.171 17.807.954Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler382.227 52.984.924 53.367.151 382.188 41.991.316 42.373.504Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER313.345.922 214.399.342 527.745.264 261.417.076 211.157.958 472.575.034Menkul Kıymetler819.228 5.272.312 6.091.540 449.676 4.510.927 4.960.603Teminat Senetleri857.775 1.607.713 2.465.488 797.853 1.391.005 2.188.858Emtia360.008 480.621 840.629 347.908 305.712 653.620Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul203.414.653 163.258.170 366.672.823 181.905.088 164.039.171 345.944.259Diğer Rehinli Kıymetler107.894.258 43.780.526 151.674.784 77.916.551 40.911.143 118.827.694Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER828.573.909 524.169.458 1.352.743.367 743.183.611 492.759.770 1.235.943.381BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.590.175.071 1.801.563.651 3.391.738.722 1.409.531.146 1.660.061.213 3.069.592.359Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı5.588.155 2.729.936Alınan Faizler16.626.369 8.496.555Ödenen Faizler-7.889.979 -5.256.563Alınan Temettüler8.650 3.808Alınan Ücret ve Komisyonlar2.404.272 1.520.052Elde Edilen Diğer Kazançlar-4.500.547 -599.075Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar790.284 690.704Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.374.598 -805.254Ödenen Vergiler-113.742 -915.770Diğer-362.554 -404.521Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.270.425 13.732.511Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış6.214.744 -1.047.639Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış2.947.055 -2.503.348Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-60.928.093 -14.515.833Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-23.730.372 857.378Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)203.906 -1.764.337Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)56.000.518 16.755.300Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)4.323.021 2.609.749Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)16.239.646 13.341.241Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı6.858.580 16.462.447YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-10.340.617 -6.415.725İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-563.999 -87.426Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller16.336 36.419Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-20.414.802 -8.363.553Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar11.499.955 4.731.799Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-8.306.658 -3.695.965Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.445.910 3.596.755Diğer4.982.641 -2.633.754FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-8.248.249 54.969Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit4.146.745 8.807.064Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-11.801.176 -8.055.130İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-514.768 -626.080Kiralamaya İlişkin Ödemeler-79.050 -70.885Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi3.992.520 791.142Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-7.737.766 10.892.833Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar43.756.671 10.531.131Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar36.018.905 21.423.964Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)8.046.809 2.027.296DİĞER KAPSAMLI GELİRLER7.874.435 -1.288.801Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar74.111 -74.587Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-3.535 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları75.681 -74.587Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.965 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar7.800.324 -1.214.214Yabancı Para Çevrim Farkları1.068.970 541.111Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri7.606.711 -2.343.965Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)1.748.821 661.580Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-943.442 -513.431Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.680.736 440.491TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.921.244 738.495Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)90.766.327 202.192.886 292.959.213 92.556.769 200.971.445 293.528.214Nakit ve Nakit Benzerleri12.269.765 126.216.753 138.486.518 14.850.943 128.510.890 143.361.833Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-a) 10.636.852 85.476.042 96.112.894 11.895.572 79.991.153 91.886.725Bankalar(I-d) 242.826 40.741.178 40.984.004 132.292 48.520.144 48.652.436Para Piyasalarından Alacaklar1.390.115 0 1.390.115 2.823.223 0 2.823.223Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-28 -467 -495 -144 -407 -551Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-b) 1.347.343 930.081 2.277.424 1.447.537 8.360.046 9.807.583Devlet Borçlanma Senetleri13.300 199.394 212.694 133.543 337.168 470.711Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 317.466 317.466 0 282.498 282.498Diğer Finansal Varlıklar1.334.043 413.221 1.747.264 1.313.994 7.740.380 9.054.374Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-e) 41.921.925 63.989.651 105.911.576 35.739.765 54.941.506 90.681.271Devlet Borçlanma Senetleri40.795.013 49.054.446 89.849.459 34.746.069 41.067.134 75.813.203Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler15.610 109 15.719 15.610 109 15.719Diğer Finansal Varlıklar1.111.302 14.935.096 16.046.398 978.086 13.874.263 14.852.349Türev Finansal Varlıklar(I-c, l-l) 35.227.294 11.056.401 46.283.695 40.518.524 9.159.003 49.677.527Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı19.742.474 10.220.882 29.963.356 27.275.288 8.969.678 36.244.966Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı15.484.820 835.519 16.320.339 13.243.236 189.325 13.432.561İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)315.473.744 142.591.763 458.065.507 263.774.618 123.543.878 387.318.496Krediler(I-f) 279.406.734 136.256.752 415.663.486 236.264.729 117.107.101 353.371.830Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-k) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-g) 51.695.949 10.483.716 62.179.665 42.169.862 10.415.698 52.585.560Devlet Borçlanma Senetleri51.695.949 9.421.581 61.117.530 42.169.862 9.446.135 51.615.997Diğer Finansal Varlıklar0 1.062.135 1.062.135 0 969.563 969.563Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-15.628.939 -4.148.705 -19.777.644 -14.659.973 -3.978.921 -18.638.894SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-o) 154.277 0 154.277 170.756 0 170.756Satış Amaçlı154.277 0 154.277 170.756 0 170.756Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI3.059.524 14.700.799 17.760.323 2.862.756 13.215.503 16.078.259İştirakler (Net)(I-h) 18.129 0 18.129 18.129 0 18.129Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler18.129 0 18.129 18.129 0 18.129Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-i) 3.041.395 14.700.799 17.742.194 2.844.627 13.215.503 16.060.130Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar3.041.395 14.700.799 17.742.194 2.844.627 13.215.503 16.060.130Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-j) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6.061.846 17.636 6.079.482 5.811.559 17.668 5.829.227MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.571.842 0 1.571.842 1.465.638 1 1.465.639Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer1.571.842 0 1.571.842 1.465.638 1 1.465.639YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-m) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-n) 6.328.192 0 6.328.192 0 73.610 73.610DİĞER AKTİFLER (Net)(I-p) 5.608.483 518.464 6.126.947 4.301.347 145.747 4.447.094VARLIKLAR TOPLAMI429.024.235 360.021.548 789.045.783 370.943.443 337.967.852 708.911.295YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-a) 198.636.976 271.577.004 470.213.980 151.975.048 261.285.686 413.260.734ALINAN KREDİLER(II-c) 270.641 57.759.798 58.030.439 235.575 53.261.238 53.496.813PARA PİYASALARINA BORÇLAR34.902.472 28.918.308 63.820.780 34.515.352 26.491.283 61.006.635İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-d) 4.502.785 22.673.869 27.176.654 8.711.844 20.830.603 29.542.447Bonolar2.097.768 0 2.097.768 6.317.699 0 6.317.699Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller2.405.017 22.673.869 25.078.886 2.394.145 20.830.603 23.224.748FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(II-b, II-g) 15.962.776 2.617.576 18.580.352 21.982.296 3.304.939 25.287.235Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı15.769.384 2.617.575 18.386.959 21.706.040 3.091.924 24.797.964Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı193.392 1 193.393 276.256 213.015 489.271FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-f) 557.106 0 557.106 535.440 0 535.440KARŞILIKLAR(II-h) 3.348.594 343.143 3.691.737 3.094.834 130.367 3.225.201Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı839.916 0 839.916 745.039 0 745.039Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.508.678 343.143 2.851.821 2.349.795 130.367 2.480.162CARİ VERGİ BORCU(II-i) 11.201.898 104.268 11.306.166 1.975.622 257.473 2.233.095ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 171.341 0 171.341SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-j) 0 13.380.820 13.380.820 0 18.725.534 18.725.534Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 13.380.820 13.380.820 0 18.725.534 18.725.534DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-e) 14.219.162 17.403.992 31.623.154 11.528.675 13.943.194 25.471.869ÖZKAYNAKLAR(II-k) 98.343.375 -7.678.780 90.664.595 83.571.770 -7.616.819 75.954.951Ödenmiş Sermaye5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000Sermaye Yedekleri5.400.628 0 5.400.628 5.400.628 0 5.400.628Hisse Senedi İhraç Primleri3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.894.886 0 1.894.886 1.894.886 0 1.894.886Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.324.598 724.655 4.049.253 3.325.779 649.363 3.975.142Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler20.432.034 -8.403.435 12.028.599 12.494.457 -8.266.182 4.228.275Kar Yedekleri55.939.306 0 55.939.306 45.024.998 0 45.024.998Yasal Yedekler1.903.795 0 1.903.795 1.808.635 0 1.808.635Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler53.886.542 0 53.886.542 43.068.048 0 43.068.048Diğer Kar Yedekleri148.969 0 148.969 148.315 0 148.315Kar veya Zarar8.046.809 0 8.046.809 12.125.908 0 12.125.908Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı8.046.809 0 8.046.809 12.125.908 0 12.125.908Azınlık Payları0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI381.945.785 407.099.998 789.045.783 318.297.797 390.613.498 708.911.295Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-a) 19.836.030 9.287.693Kredilerden Alınan Faizler(IV-a-1) 12.205.723 6.806.661Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler241.175 129.025Bankalardan Alınan Faizler(IV-a-2) 22.433 30.559Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler81.215 67.476Menkul Değerlerden Alınan Faizler(IV-a-3) 7.256.333 2.227.541Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar6.047 3.502Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar3.165.443 1.148.849İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler4.084.843 1.075.190Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri29.151 26.431FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-b) -8.788.689 -5.438.046Mevduata Verilen Faizler(IV-b-4) -6.080.056 -3.669.225Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(IV-b-1) -359.998 -222.187Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.173.199 -996.019İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(IV-b-3) -913.113 -524.149Kiralama Faiz Giderleri-23.067 -20.998Diğer Faiz Giderleri-239.256 -5.468NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ11.047.341 3.849.647NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.807.235 1.227.840Alınan Ücret ve Komisyonlar2.393.670 1.522.219Gayri Nakdi Kredilerden201.951 141.923Diğer2.191.719 1.380.296Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-586.435 -294.379Gayri Nakdi Kredilere-1.290 -1.018Diğer-585.145 -293.361TEMETTÜ GELİRLERİ8.650 3.808TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-c) 3.112.338 620.404Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)148.939 145.653Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-4.764.036 5.781.195Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)7.727.435 -5.306.444DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-d) 909.159 752.895FAALİYET BRÜT KÂRI16.884.723 6.454.594BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-e) -1.854.064 -1.181.014DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-1.926.228 -1.203.165PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.261.982 -750.912DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-f) -2.107.575 -1.214.084NET FAALİYET KARI (ZARARI)9.734.874 2.105.419BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)696.281 344.050NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.431.155 2.449.469SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-g) -2.384.346 -422.173Cari Vergi Karşılığı-10.489.040 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-430.659 -840.580Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi8.535.353 418.407SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-h) 8.046.809 2.027.296DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI8.046.809 2.027.296Grubun Karı (Zararı)8.046.809 2.027.296Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01547000 0,00390000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024365BIST