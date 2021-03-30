***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Esas Sözleşme









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarBankamız Ana Sözleşmesi'nin 9uncu maddesinde değişiklik yapılmış olup, Ana Sözleşme'nin güncel hali ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No9 30/03/2021 30/03/2021 10298http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921991BIST