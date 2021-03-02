***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
02.03.2021 20:19
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/02/2021
Karar Sayısı
10882
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
1 OCAK 2020 - 31 ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU VE KURUMSAL YÖNETİM RAPORLARINA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) uyarınca hazırlanan 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait Faaliyet Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 10.01.2019 tarihli ve 2/49 sayılı kararı gereğince hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (KYUR) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'ndan meydana gelen Kurumsal Yönetim Raporları incelememize sunulmuş olup, Tebliğ'in 9'uncu maddesi uyarınca a)Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Raporları'nın tarafımızca incelenmiş olduğunu, b)İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Raporları'nın önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde •Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun, Şirketimizin gelişimi ve performansı ile konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, •Kurumsal Yönetim Raporları'nın, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde ve ilgili düzenlemelerinde belirlenen kriterler doğrultusunda paydaşlarımıza kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında yeterli bilgiyi sağladığını kamuoyunun bilgisine sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Eyüp Engin Denetim Komitesi Başkanı S. Hakan BİNBAŞGİL Genel Müdür Türker TUNALI Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914621
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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412,23
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EPLAS
|49,28
|13.292.705
|% 10,00
|
|SEKFK
|12,98
|94.184.931
|% 10,00
|
|AYEN
|8,91
|96.414.448
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.050,00
|6.908.024
|% 10,00
|
|CASA
|203,50
|3.858.360
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|347.296
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|3.384.648
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|2.787.476
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.505.112
|% -9,99
|
|THYAO
|14,81
|5.371.625.981
|% 7,32
|
|SISE
|7,73
|2.182.910.027
|% 1,84
|
|PETKM
|5,54
|1.997.691.065
|% 2,97
|
|EKGYO
|2,42
|1.934.896.096
|% 2,98
|
|KOZAL
|130,60
|1.754.065.742
|% -4,18
|
|EKGYO
|2,42
|1.934.896.096
|% 2,98
|
|THYAO
|14,81
|5.371.625.981
|% 7,32
|
|PETKM
|5,54
|1.997.691.065
|% 2,97
|
|SISE
|7,73
|2.182.910.027
|% 1,84
|
|KARSN
|4,70
|1.101.592.358
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3540
|7,3569
|% 0,83
|
|Euro
|8,8934
|8,9019
|% 1,27
|
|Sterlin
|10,2450
|10,2964
|% 1,21
|
|Frank
|8,0073
|8,0555
|% 0,84
|
|Riyal
|1,9546
|1,9644
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|13,77
|
|Altın Gr.
|410
|410
|6,20
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,86
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,13
|
|B. Petrol
|63,56
|63,56
|-0,13
|
Seans Raporu
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