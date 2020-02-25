***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Finansal Takvim









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaBankamızın 2020 yılına ait raporlama dönemleri için planlanan finansal sonuçların açıklama tarihleri aşağıda belirtilmektedir:• 31 Mart 2020 Finansal Sonuçları: 28 Nisan 2020• 30 Haziran 2020 Finansal Sonuçları: 28 Temmuz 2020• 30 Eylül 2020 Finansal Sonuçları: 27 Ekim 2020• 31 Aralık 2020 Finansal Sonuçları: 2 Şubat 2021Yıl içinde bu tarihlerde değişiklik olursa ayrıca bilgi verilecektir.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek01/01/2020 31/01/0120 28/04/20202. Çeyrek01/04/2020 30/06/2020 28/07/20203. Çeyrek01/07/2020 30/09/2020 27/10/2020Yıllık01/01/2020 31/12/2020 02/02/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821539BIST