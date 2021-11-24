***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Finansal Takvim
24.11.2021 13:42
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Bankamızın 2022 yılına ait raporlama dönemleri için planlanan finansal sonuçların açıklama tarihleri aşağıda belirtilmektedir:
Yıl içinde bu tarihlerde değişiklik olursa ayrıca bilgi verilecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2022 31/03/2022 27/04/2022
2. Çeyrek
01/04/2022 30/06/2022 27/07/2022
3. Çeyrek
01/07/2022 30/09/2022 26/10/2022
Yıllık
01/10/2022 31/12/2022 31/01/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979420
BIST
15:371.816
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 31,50
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
15:3711,8324
En Yüksek
|Değişim
|: -7,61%
|| -0,9749
|Açılış
|: 12,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,7853
15:3713,2719
En Yüksek
|Değişim
|: -8,07%
|| -1,1654
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,2138
15:37697,21
En Yüksek
|Değişim
|: -5,60%
|| -41,33
|Açılış
|: 697,21
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
692,52
BIST En Aktif Hisseler15:37
|PRKAB
|65,45
|29.871.380
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.137.908
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.834.828
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|76.631.418
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|43.122.237
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|58.260.815
|% -9,97
|
|GESAN
|22,82
|58.898.715
|% -9,37
|
|KSTUR
|215,20
|275.344
|% -6,84
|
|YBTAS
|11.300,00
|358.867
|% -6,70
|
|ADESE
|0,91
|128.232.759
|% -6,19
|
|GARAN
|11,85
|3.455.978.940
|% 2,42
|
|THYAO
|19,18
|2.573.554.634
|% 2,46
|
|PETKM
|8,01
|1.835.046.712
|% 1,01
|
|KRDMD
|8,86
|1.796.573.618
|% 1,72
|
|YKBNK
|3,53
|1.769.123.286
|% 2,62
|
|YKBNK
|3,53
|1.769.123.286
|% 2,62
|
|GARAN
|11,85
|3.455.978.940
|% 2,42
|
|AKBNK
|6,96
|1.693.251.489
|% 0,87
|
|PETKM
|8,01
|1.835.046.712
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,22
|473.664.000
|% 2,30
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8072
|11,8324
|% -7,61
|
|Euro
|13,2378
|13,2719
|% -8,07
|
|Sterlin
|16,1885
|16,2697
|% -5,38
|
|Frank
|12,9250
|13,0028
|% -5,57
|
|Riyal
|3,2294
|3,2456
|% -5,25
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-6,02
|
|Altın Gr.
|697
|697
|-41,33
|
|Cumhuriyet
|4.613
|4.683
|-146,00
|
|Tam
|4.582
|4.714
|-151,94
|
|Yarım
|2.215
|2.280
|-73,50
|
|Çeyrek
|1.111
|1.140
|-36,75
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,43
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|9,15
|9,15
|-0,61
|
|B. Petrol
|82,09
|82,09
|-0,22
|
Seans Raporu
15:37
daha fazla
-
15:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KOZAA, SAHOL
-
15:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, SASA, ASELS
-
15:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 88 artarak (% 1.95 ) 1, 618
-
15:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, PENTA, DOBUR, ATATP, RALYH, KARTN, PRKAB, FRIGO, PGSUS, TUCLK
-
15:45
IHAAS, TAVHL, KARTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında