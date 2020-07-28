***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 07.01.2020 Tarihli Özel Durum Açıklamasıİlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın, 2020 yılına ait beklentilerini içeren geleceğe yönelik değerlendirmelerine yer verilmişti.Global düzeyde tüm ekonomileri etkileyen COVID-19 etkisiyle, 2020 yılsonu beklentilerinde ekte belirtilen revizyonlar yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862825BIST