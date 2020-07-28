***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
28.07.2020 18:39
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 07.01.2020 Tarihli Özel Durum Açıklaması
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın, 2020 yılına ait beklentilerini içeren geleceğe yönelik değerlendirmelerine yer verilmişti.
Global düzeyde tüm ekonomileri etkileyen COVID-19 etkisiyle, 2020 yılsonu beklentilerinde ekte belirtilen revizyonlar yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862825
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: -3,59%
|| -42,97
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.153
18:056,9578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,0970
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
18:058,1674
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1028
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
18:05434,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 5,86
|Açılış
|: 434,90
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,85
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|19.039.079
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,43
|41.394.359
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|39.860.644
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|79.151.715
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|776.637
|% 10,00
|
|FRIGO
|30,78
|2.129.761
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.335,80
|949.644
|% -10,00
|
|DARDL
|12,88
|3.436.262
|% -9,99
|
|KLNMA
|46,72
|90.738.785
|% -9,98
|
|MEGAP
|3,61
|1.192.778
|% -9,98
|
|ASELS
|36,48
|2.827.349.375
|% -3,18
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|GARAN
|7,40
|1.250.164.138
|% -4,76
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|IHLAS
|0,90
|319.284.709
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,68
|422.965.738
|% -8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9722
|9,0172
|% 1,71
|
|Frank
|7,5505
|7,5960
|% 1,52
|
|Riyal
|1,8475
|1,8567
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|5,40
|
|Altın Gr.
|436
|437
|7,49
|
|Cumhuriyet
|2.855
|2.895
|67,90
|
|Tam
|2.941
|2.977
|69,90
|
|Yarım
|1.428
|1.453
|34,10
|
|Çeyrek
|716
|727
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,01
|
|B. Petrol
|43,63
|43,63
|-0,27
|
Seans Raporu
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17:59MSGYO
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 650, 448 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 43 kaybederek (% -3.05 ) 1, 064
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, TKURU, KUYAS