AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|110.785.349
|% 19,97
|RYSAS
|9,56
|6.857.102
|% 19,95
|RYGYO
|9,77
|106.268.119
|% 18,00
|ESCOM
|3,12
|9.558.814
|% 14,71
|GYHOL
|26,90
|836.693
|% 14,08
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8842
|7,9238
|% 0,62
|Frank
|6,2089
|6,2463
|% 0,54
|Riyal
|1,6203
|1,6284
|% -0,09
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|24,68
|Altın Gr.
|322
|322
|4,11
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|Tam
|2.131
|2.184
|44,26
|Yarım
|1.030
|1.057
|21,41
|Çeyrek
|517
|528
|10,71
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,57
|0,17
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|B. Petrol
|58,36
|58,36
|-0,95
Seans Raporu
- 17:59KNFRT Yüzde 5.33 oranında artışla 8.30 lira fiyatla işlem gören hissede 176, 405 adet işlem
- 17:58AKFGY Yüzde 4.19 oranında artışla 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 862, 746 adet işlem
- 17:57OSTIM Yüzde 4.82 oranında artışla 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 322, 854 adet işlem
- 17:56XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1340, 6 artarak (% 1.22 ) 110, 927
- 17:56 Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, SKTAS, DEVA, INDES