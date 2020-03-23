***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 23.03.2020 Tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 21.02.2020Genel Kurul Tarihi 23.03.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center 4.LeventGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - Denetçi Raporlarının okunması,4 - 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,6 - 2019 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,8 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,9 - Denetçinin seçilmesi,10 - 2019 yılında yapılan bağışlar ile ilgili olarak bilgi verilmesi,11 - Banka'nın 2020 yılı bağış sınırının belirlenmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ToplantiCagrisiGundem.pdf - İlan MetniEK: 2 BilgilendirmeDokumani2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 InvitationAgenda.pdf - İlan MetniEK: 5 InformationDocument2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 ProxyStatement.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 23 MART 2020 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI23 Mart 2020 tarihinde yapılan Bankamız Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.1 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakere edilmesine,2 2019 yılı Denetçi Raporları'nın okunmasına,3 2019 yılı Finansal Tabloları'nın müzakeresi ve tasdikine,4 Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesine,5 2019 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılmasınaBanka'nın kâr payı politikası, ulusal ve/veya global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Banka'nın özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması koşuluyla, dağıtılabilir kârının %40'ına kadar olan bir tutarın, nakit ve/veya pay olarak ortaklara dağıtılmasıdır.Bununla birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bankacılık sektörünün geneline yaptığı özkaynak yapılarının güçlü tutulması ve bu nedenle kâr dağıtımı yapılmaması yönündeki yönlendirmeleri dikkate alınmak suretiyle, 2019 yılı faaliyetlerinden sağlanan 5.417.467.871,42 TL.'lik net kârdan ortaklara kâr payı ödemesi yapılmamasına, 240.000.000 TL. genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e aktarılmasına,6 Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için, Suzan SABANCI DİNÇER, Eyüp ENGİN Ahmet Fuat AYLA, Şakir Yaman TÖRÜNER, Nafiz Can PAKER, Emre DERMAN, İsmail Aydın GÜNTER ve Mehmet Tuğrul BELLİ'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Kemal Özgür DEMİRTAŞ'ın da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2021 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,7 Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık brüt 15.000.- TL. ücret ödenmesine ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Banka'da belirli başka bir görev üstlenmeleri halinde, görev üstlenen üyelere bu görevleri sebebiyle yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesine ve görev üstlenen üyelere 2021 yılında toplanacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak olan ödemeler için toplam brüt 28.000.000.- TL. üst sınır belirlenmesine,8 Banka'nın 2020 yılına ilişkin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçiminin onaylanmasına,9 Banka'nın Bankacılık Kanunu'nun 59uncu maddesi gereğince özkaynaklarının binde dördüne kadar bağış yapabilmesine,10 Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,karar verilmiştir.Ayrıca, gündemin 10'uncu maddesi gereğince Banka tarafından 2019 yılı içerisinde dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 85.834.- TL. bağışta bulunulduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 23032020_Olağan_Genel_Kurul_Toplantısı_Zaptı.pdf - TutanakEK: 2 23032020_Olağan_Genel_Kurul_Toplantısı_Hazirun_Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831580BIST