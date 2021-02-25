***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 25.02.2021Genel Kurul Tarihi 24.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center 4.Levent / Beşiktaş / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - Denetçi Raporlarının okunması,4 - 2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,6 - 2020 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,8 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,9 - Denetçinin seçilmesi,10 - Banka Ana Sözleşmesi'nin 9uncu maddesinde değişiklik yapılması,11 - Güncellenen Banka Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,12 - 2020 yılında yapılan bağışlar ile ilgili olarak bilgi verilmesi,13 - Banka'nın 2021 yılı bağış sınırının belirlenmesi,14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 25.02.2021 tarihinde yaptığı toplantıda Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 24 Mart 2021 Çarşamba günü saat 14:00'da gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center hizmet binasında yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912565BIST