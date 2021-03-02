***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 25.02.2021Genel Kurul Tarihi 24.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center 4.Levent / Beşiktaş / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - Denetçi Raporlarının okunması,4 - 2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,6 - 2020 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,8 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,9 - Denetçinin seçilmesi,10 - Banka Ana Sözleşmesi'nin 9uncu maddesinde değişiklik yapılması,11 - Güncellenen Banka Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,12 - 2020 yılında yapılan bağışlar ile ilgili olarak bilgi verilmesi,13 - Banka'nın 2021 yılı bağış sınırının belirlenmesi,14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BilgilendirmeDokumani2020_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 InformationDocument2020_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 ToplantiCagrisiGundemTasarı2020.pdf - İlan MetniEK: 4 InvitationAgenda_2020.pdf - İlan MetniEK: 5 Vekaletname2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 ProxyStatement_2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde "e-Genel Kurul" ve "e-Şirket" sayfaları ile Bankamızın yatırımcı ilişkileri internet adresi olan "www.akbankinvestorrelations.com"da yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914630BIST