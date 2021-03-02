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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.03.2021 20:54



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 25.02.2021
Genel Kurul Tarihi 24.03.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center 4.Levent / Beşiktaş / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - Denetçi Raporlarının okunması,
4 - 2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6 - 2020 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,
9 - Denetçinin seçilmesi,
10 - Banka Ana Sözleşmesi'nin 9uncu maddesinde değişiklik yapılması,
11 - Güncellenen Banka Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
12 - 2020 yılında yapılan bağışlar ile ilgili olarak bilgi verilmesi,
13 - Banka'nın 2021 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BilgilendirmeDokumani2020_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 InformationDocument2020_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 ToplantiCagrisiGundemTasarı2020.pdf - İlan Metni
EK: 4 InvitationAgenda_2020.pdf - İlan Metni
EK: 5 Vekaletname2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 ProxyStatement_2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde "e-Genel Kurul" ve "e-Şirket" sayfaları ile Bankamızın yatırımcı ilişkileri internet adresi olan "www.akbankinvestorrelations.com"da yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914630


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Tam 2.702 2.771 16,22  
Yarım 1.306 1.340 7,84  
Çeyrek 655 670 3,93  
Gümüş.Ons 26,69 26,72 0,21  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 0,13  
B. Petrol 63,52 63,52 -0,17  
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