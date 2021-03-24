***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 24.03.2021 Tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 25.02.2021Genel Kurul Tarihi 24.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center 4.Levent / Beşiktaş / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - Denetçi Raporlarının okunması,4 - 2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,6 - 2020 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,8 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,9 - Denetçinin seçilmesi,10 - Banka Ana Sözleşmesi'nin 9uncu maddesinde değişiklik yapılması,11 - Güncellenen Banka Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,12 - 2020 yılında yapılan bağışlar ile ilgili olarak bilgi verilmesi,13 - Banka'nın 2021 yılı bağış sınırının belirlenmesi,14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BilgilendirmeDokumani2020_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 InformationDocument2020_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 ToplantiCagrisiGundemTasarı2020.pdf - İlan MetniEK: 4 InvitationAgenda_2020.pdf - İlan MetniEK: 5 Vekaletname2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 ProxyStatement_2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 24 Mart 2021 tarihinde yapılan Bankamız Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda· 2020 yılı Finansal Tabloları'nın tasdikine,· Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesine,· 2020 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılmasınaBanka'nın 2020 yılı faaliyetlerinden sağlanan 6.267.167.124,74 TL'lik net kârdan• Ortaklara 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Banka'nın ödenmiş sermayesi olan 5.200.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 260.000.000 TL. birinci nakit brüt kâr payı 366.080.000 TL. ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %12,04'ü olan 626.080.000 TL. nakit brüt kâr payı dağıtılmasına,• Nakit kâr payı ödemelerine 26 Mart 2021 tarihinden itibaren başlanılmasına,• Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 702.497,79 TL.'nin "Özel Fon Hesabı"na aktarılması ve "Kanuni Yedek Akçe" olarak 36.608.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine,· Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için, Suzan SABANCI DİNÇER, Eyüp ENGİN Ahmet Fuat AYLA, Şakir Yaman TÖRÜNER, Nafiz Can PAKER, Emre DERMAN, İsmail Aydın GÜNTER ve Kemal Özgür DEMİRTAŞ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Mehmet Tuğrul BELLİ'nin de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2022 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere 1 yıl süre ile seçilmelerine,· Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık brüt 18.000.- TL. ücret ödenmesine ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Banka'da belirli başka bir görev üstlenmeleri halinde, görev üstlenen üyelere bu görevleri sebebiyle yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesine ve görev üstlenen üyelere 2022 yılında toplanacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak olan ödemeler için toplam brüt 32.000.000.- TL. üst sınır belirlenmesine,· Banka'nın 2021 yılına ilişkin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçiminin onaylanmasına,· Banka Ana Sözleşmesi'nin 9uncu maddesindeki değişikliğin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2021 tarih ve 1502 sayılı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 02.02.2021 tarih ve 3303 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.02.2021 tarih ve 61543662 sayılı izinleri ile onaylanmasına,· Banka'nın Bankacılık Kanunu'nun 59uncu maddesi gereğince özkaynaklarının binde dördüne kadar bağış yapabilmesine,· Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,karar verilmiştir.Ayrıca,· 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve,· 2020 yılı Denetçi Raporları okunmuş olup,· Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. numaralı ilkesi uyarınca hazırlanan "Akbank T.A.Ş. Ücretlendirme Politikası"nın güncellendiği,· 2020 yılı içerisinde dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 10.621.535,20 TL bağışta bulunulduğu,hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 24032021_Olağan_Genel_Kurul_Toplantısı_Zaptı_İmzasız.pdf - TutanakEK: 2 24032021_Olağan_Genel_Kurul_Toplantısı_Hazirun_Cetveli_İmzasız.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920270BIST