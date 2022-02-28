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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.02.2022 11:55
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 28.02.2022
Genel Kurul Tarihi 28.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center 4.Levent / Beşiktaş / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - Denetçi Raporlarının okunması,
4 - 2021 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6 - 2021 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,
9 - Denetçinin seçilmesi,
10 - 2021 yılında yapılan bağışlar ile ilgili olarak bilgi verilmesi,
11 - Banka'nın 2022 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 28.02.2022 tarihinde yaptığı toplantıda Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28 Mart 2022 Pazartesi günü saat 14:00'da gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center hizmet binasında yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005028


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EDATA 22,10 9.688.315 % 9,95  
DIRIT 3,57 28.896 % 9,85  
OZKGY 7,08 74.981.074 % 9,26  
OZKGY 7,08 74.981.074 % 9,26  
ADESE 0,71 61.944.497 % 9,23  
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Riyal 3,6760 3,6944 % 0,26  
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12:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.900 1.900 9,28  
Altın Gr. 845 845 5,94  
Cumhuriyet 5.641 5.726 24,00  
Tam 5.610 5.756 24,17  
Yarım 2.711 2.784 11,69  
Çeyrek 1.360 1.392 6,07  
Gümüş.Ons 24,30 24,33 0,07  
Gümüş Gr. 10,80 10,82 0,06  
B. Petrol 98,89 98,89 4,77  
Seans Raporu 12:42
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