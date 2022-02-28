***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 28.02.2022Genel Kurul Tarihi 28.03.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center 4.Levent / Beşiktaş / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - Denetçi Raporlarının okunması,4 - 2021 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,6 - 2021 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,8 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,9 - Denetçinin seçilmesi,10 - 2021 yılında yapılan bağışlar ile ilgili olarak bilgi verilmesi,11 - Banka'nın 2022 yılı bağış sınırının belirlenmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 28.02.2022 tarihinde yaptığı toplantıda Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28 Mart 2022 Pazartesi günü saat 14:00'da gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center hizmet binasında yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005028BIST