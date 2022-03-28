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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.03.2022 18:53
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 28.03.2022 Tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 28.02.2022
Genel Kurul Tarihi 28.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center 4.Levent / Beşiktaş / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - Denetçi Raporlarının okunması,
4 - 2021 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6 - 2021 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,
9 - Denetçinin seçilmesi,
10 - 2021 yılında yapılan bağışlar ile ilgili olarak bilgi verilmesi,
11 - Banka'nın 2022 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BilgilendirmeDokumani2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 InformationDocument2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 ToplantiCagrisiGundem2021.pdf - İlan Metni
EK: 4 InvitationAgenda2021.pdf - İlan Metni
EK: 5 Vekaletname2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 ProxyStatement2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 28 Mart 2022 tarihinde yapılan Bankamız Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
· 2021 yılı Finansal Tabloları'nın tasdikine,
· Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesine,
· 2021 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılmasına
Banka'nın 2021 yılı faaliyetlerinden sağlanan 12.125.907.749,04 TL'lik net kârdan
• Ortaklara 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle Banka'nın ödenmiş sermayesi olan 5.200.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 260.000.000 TL. birinci nakit brüt kâr payı ve 951.600.000 TL. ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %23,30'u olan 1.211.600.000 TL. nakit brüt kâr payı dağıtılmasına,
• Nakit kâr payı ödemelerine 30 Mart 2022 tarihinden itibaren başlanılmasına,
• Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 653.818,83 TL.'nin "Özel Fon Hesabı"na aktarılması ve "Kanuni Yedek Akçe" olarak 95.160.000TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine,
· Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için, Suzan SABANCI DİNÇER, Eyüp ENGİN Ahmet Fuat AYLA, Şakir Yaman TÖRÜNER, Nusret Orhun KÖSTEM, Emre DERMAN, Levent DEMİRAĞ ve Kemal Özgür DEMİRTAŞ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Mehmet Tuğrul BELLİ'nin de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2023 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere 1 yıl süre ile seçilmelerine,
· Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık brüt 30.000.- TL. ücret ödenmesine ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Banka'da belirli başka bir görev üstlenmeleri halinde, görev üstlenen üyelere bu görevleri sebebiyle yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesine ve görev üstlenen üyelere 2023 yılında toplanacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak olan ödemeler için toplam brüt 45.000.000.- TL. üst sınır belirlenmesine,
· Banka'nın 2022 yılına ilişkin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçiminin onaylanmasına,
· Banka'nın Bankacılık Kanunu'nun 59uncu maddesi gereğince özkaynaklarının binde dördüne kadar bağış yapabilmesine
· Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,
karar verilmiştir.
Ayrıca,
· 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve,
· 2021 yılı Denetçi Raporları okunmuş olup,
· 2021 yılı içerisinde dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 555.525 TL bağışta bulunulduğu,
hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 28032022_Olağan_Genel_Kurul_Toplantısı_Zaptı_İmzasız.pdf - Tutanak
EK: 2 28032022_Olağan_Genel_Kurul_Toplantısı_Hazirun_İmzasız.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013535


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Yarım 2.942 3.017 -35,50  
Çeyrek 1.475 1.509 -17,74  
Gümüş.Ons 25,02 25,05 -0,49  
Gümüş Gr. 11,93 11,95 -0,24  
B. Petrol 111 111 -6,87  
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