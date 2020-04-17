***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi
17.04.2020 19:21
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2020, 17.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi a) 20.03.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması,
b) 17.04.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması.
İlgide kayıtlı açıklamalarımızda, 1 yıllık dönem içerisinde İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihraç izninin yenilenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulduğu ve bu başvurumuzun SPK'nın 2020/26 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlanarak Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştu.
Bu kapsamda söz konusu borçlanma aracına ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi'ne ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839137
BIST
18:0598.180
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 1.930,73
|Açılış
|: 98.287
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|Önceki Kapanış
|: 96.249
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98.759
En Düşük
97.601
18:056,9367
En Yüksek
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|: -0,12%
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|Açılış
|: 6,5970
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6,9555
En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 383,77
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383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.957.654
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|374.625
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|351.000
|% 10,00
|
|SUMAS
|8,91
|48.667
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|23.544.187
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,41
|13.207.452
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|250.627
|% -9,97
|
|YONGA
|10,40
|63.468
|% -8,37
|
|IDGYO
|3,30
|10.412.082
|% -8,33
|
|PNSUT
|14,62
|91.061.447
|% -7,17
|
|PGSUS
|51,90
|1.660.600.033
|% 3,97
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|THYAO
|10,52
|908.410.021
|% 3,54
|
|ASELS
|27,12
|833.094.111
|% 1,73
|
|AKBNK
|5,79
|638.667.762
|% 2,48
|
|KARSN
|1,46
|278.684.274
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,01
|326.389.136
|% 3,08
|
|IHLAS
|0,65
|87.957.076
|% -2,99
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|IHLGM
|1,05
|121.871.294
|% -1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6388
|8,6821
|% 0,16
|
|Frank
|7,1368
|7,1798
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8399
|1,8491
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|-31,39
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-7,61
|
|Cumhuriyet
|2.415
|2.474
|-49,40
|
|Tam
|2.486
|2.550
|-47,00
|
|Yarım
|1.208
|1.239
|-24,70
|
|Çeyrek
|606
|620
|-12,30
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,17
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,09
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|B. Petrol
|28,53
|28,53
|0,71
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