***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi
24.07.2020 18:05
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2020, 23.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi a) 21.05.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması,
b) 23.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması.
İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2020/46 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu.
Bu kapsamda SPK tarafından 23.07.2020 tarih ve 47/920sayı ile onaylanan ihraç belgesi ile başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861701
BIST
18:05119.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 170,47
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.202
En Düşük
118.221
18:056,8495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
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6,8527
En Düşük
6,8335
18:057,9680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
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|Açılış
|: 7,9650
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|Önceki Kapanış
|: 7,9450
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|: 0,81%
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|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
419,93
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|42.103.573
|% 10,00
|
|BRYAT
|91,30
|39.867.449
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|23.392.823
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|7.720.213
|% 10,00
|
|SELGD
|3,24
|1.610.298
|% -10,00
|
|YONGA
|29,38
|296.083
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|16.307.900
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|616.904
|% -9,93
|
|BERA
|8,17
|117.581.723
|% -8,92
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|ASELS
|35,08
|1.797.752.832
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|ALKIM
|13,78
|615.767.212
|% -2,41
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|IHLAS
|0,91
|164.826.702
|% 3,41
|
|KARSN
|3,09
|471.220.355
|% 1,31
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7262
|8,7700
|% 0,42
|
|Frank
|7,3938
|7,4383
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8206
|1,8297
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|13,13
|
|Altın Gr.
|418
|418
|3,27
|
|Cumhuriyet
|2.725
|2.749
|25,20
|
|Tam
|2.807
|2.827
|32,20
|
|Yarım
|1.363
|1.380
|12,70
|
|Çeyrek
|683
|691
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,99
|0,02
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|B. Petrol
|42,89
|42,89
|-0,44
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Seans Raporu
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