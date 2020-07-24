***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.05.2020, 23.07.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi a) 21.05.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması,b) 23.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması.İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2020/46 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda SPK tarafından 23.07.2020 tarih ve 47/920sayı ile onaylanan ihraç belgesi ile başvuru formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861701BIST