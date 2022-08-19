***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi
19.08.2022 15:39
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2022, 19.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi a) 04.08.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması,
b) 19.08.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması.
İlgide kayıtlı özel durum açıklamalarımızda, yurt dışı borçlanma aracı ihracı ile ilgili senelik iznin yenilenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunulduğu ve bu başvurumuzun SPK'nın 2022/42 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlanarak Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştu.
Bu kapsamda söz konusu borçlanma aracına ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi'ne ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057097
BIST
16:133.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 14,87
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
16:1318,1206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0416
|Açılış
|: 18,1730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1206
En Düşük
18,0302
16:1318,2356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0254
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1952
16:131.023,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,88
|Açılış
|: 1.023,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,72
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler16:13
|HKTM
|13,31
|1.282.299
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|68.940.931
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|27.790.842
|% 9,97
|
|RYSAS
|10,06
|68.891.970
|% 9,95
|
|UFUK
|72,40
|1.582.487
|% 9,95
|
|ALCTL
|31,52
|78.099.545
|% -9,22
|
|GZNMI
|41,90
|377.879.156
|% -8,63
|
|EMNIS
|47,06
|558.007
|% -7,91
|
|DENGE
|2,24
|58.025.091
|% -7,82
|
|DOKTA
|32,22
|12.474.627
|% -6,55
|
|THYAO
|69,70
|3.911.066.859
|% 0,07
|
|SISE
|25,72
|2.951.164.141
|% 0,86
|
|PETKM
|11,13
|2.579.877.521
|% 0,63
|
|EREGL
|29,84
|2.411.653.945
|% 1,22
|
|TUPRS
|333,50
|2.331.100.054
|% 1,37
|
|EKGYO
|3,73
|1.686.169.436
|% 2,47
|
|YKBNK
|5,76
|2.105.986.601
|% -2,54
|
|DOHOL
|4,92
|1.271.377.779
|% 3,80
|
|ALBRK
|2,02
|482.585.475
|% 3,06
|
|PETKM
|11,13
|2.579.877.521
|% 0,63
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1119
|18,1206
|% 0,23
|
|Euro
|18,2230
|18,2356
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,3865
|21,4938
|% -0,50
|
|Frank
|18,8641
|18,9777
|% 0,32
|
|Riyal
|4,8089
|4,8330
|% 0,27
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|-0,84
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|1,75
|
|Cumhuriyet
|6.828
|6.931
|-26,00
|
|Tam
|6.863
|6.915
|-22,00
|
|Yarım
|3.344
|3.380
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.690
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,29
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|-0,13
|
|B. Petrol
|95,32
|95,32
|-1,27
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:28XU100
Endeks 3, 035 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 48, 020.00 milyon TL de
-
16:28MTRYO
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 010, 501 adet işlem
-
16:27KARSN
Yüzde 6.03 oranında artışla 8.26 lira fiyatla işlem gören hissede 145, 263, 632 adet işlem
-
16:26BRKO
Yüzde 8.54 oranında artışla 2.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 185, 447 adet işlem
-
16:25CANTE
Yüzde 9.35 oranında artışla 83.65 lira fiyatla işlem gören hissede 176, 274 adet işlem