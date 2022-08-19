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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi

19.08.2022 15:39
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi


***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2022, 19.08.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   İlgi    a) 04.08.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması,
         b)  19.08.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması.
İlgide kayıtlı özel durum açıklamalarımızda, yeşil/sürdürülebilir temalı yurt dışı borçlanma aracı ihraç izni ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunulduğu ve bu başvurumuzun SPK'nın 2022/42 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlanarak Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştu.
SPK Onaylı İhraç Belgesi, ihracın tabi olduğu yabancı standartlar uyarınca hazırlanan Sürdürülebilir Finans Çerçeve Belgesi ve Çerçeve Belgesi'nin esas alınan yabancı standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin ikinci taraf görüşü ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057099


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Çeyrek 1.677 1.689 -6,00  
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