***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 09.03.2020İhraç Tavanı Tutarı 7.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından, yurt içinde farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle, 7,5 Milyar Türk Lirasına kadar tahvil, döviz, borsa, libor gibi endekslere dayalı ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiş olup satışların gerçekleştirilmesi, ihraç edilecek yapılandırılmış borçlanma araçları ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin bir veya birkaçının ya da bankalararası TL Libor oranı dahil piyasada geçerli kabul edilen farklı gösterge faiz ve/veya endekslerin (TÜFE, TLREF vb.) referans olarak alınması, lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi, ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraç edilecek yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlük'e yetki verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825714BIST