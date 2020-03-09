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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

09.03.2020 17:50
GÜNCEL HABERLER



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 09.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 7.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, yurt içinde farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle, 7,5 Milyar Türk Lirasına kadar tahvil, döviz, borsa, libor gibi endekslere dayalı ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiş olup satışların gerçekleştirilmesi, ihraç edilecek yapılandırılmış borçlanma araçları ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin bir veya birkaçının ya da bankalararası TL Libor oranı dahil piyasada geçerli kabul edilen farklı gösterge faiz ve/veya endekslerin (TÜFE, TLREF vb.) referans olarak alınması, lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi, ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraç edilecek yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlük'e yetki verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825714


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IHGZT 3,99 498.426 % 2,31  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9975 8,0376 % 1,10  
Frank 6,5668 6,6064 % 1,68  
Riyal 1,6243 1,6324 % 0,41  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 329 329 1,48  
Cumhuriyet 2.184 2.214 13,00  
Tam 2.169 2.223 12,87  
Yarım 1.048 1.075 6,23  
Çeyrek 526 538 3,11  
Gümüş.Ons 16,87 16,89 -0,46  
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