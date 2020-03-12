***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.03.2020 17:34
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı Yıllık Yenileme Limit Başvurusu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 7.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.03.2020
Ek Açıklamalar
İlgi: 09.03.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız kapsamında Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç izninin yıllık yenilenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827654
BIST
17:5493.643
En Yüksek
|Değişim
|: -7,25%
|| -7.322,80
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
17:546,3008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,0905
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3037
En Düşük
6,2064
17:547,0209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0192
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
17:54320,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -5,89
|Açılış
|: 320,77
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
318,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|76.781.827
|% 20,00
|
|VKING
|3,91
|14.402.446
|% 15,00
|
|ECILC
|4,48
|465.244.393
|% 12,28
|
|PINSU
|2,63
|28.138.364
|% 10,97
|
|SELEC
|8,12
|225.718.612
|% 10,03
|
|TKNSA
|5,44
|58.639.076
|% -20,00
|
|IHLAS
|0,52
|39.273.902
|% -20,00
|
|KATMR
|2,08
|8.162.151
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.641.779
|% -20,00
|
|YESIL
|8,92
|8.388.629
|% -20,00
|
|ASELS
|24,40
|892.255.628
|% -6,73
|
|THYAO
|8,51
|652.997.064
|% -11,45
|
|ECILC
|4,48
|465.244.393
|% 12,28
|
|GARAN
|8,69
|444.546.963
|% -9,29
|
|DEVA
|10,68
|311.626.036
|% 7,44
|
|IHLGM
|0,90
|170.212.598
|% -19,64
|
|ODAS
|1,29
|206.359.458
|% -19,88
|
|CEMAS
|0,74
|88.440.296
|% -19,57
|
|KARSN
|1,27
|148.350.506
|% -17,53
|
|ECILC
|4,48
|465.244.393
|% 12,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9255
|7,9652
|% -0,17
|
|Frank
|6,6226
|6,6625
|% 0,43
|
|Riyal
|1,6725
|1,6809
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.584
|-51,62
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-6,79
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,90
|15,94
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,22
|-0,13
|
|B. Petrol
|33,64
|33,64
|-2,15
|