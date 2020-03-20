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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

20.03.2020 21:14
GÜNCEL HABERLER



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt Dışında İTMK İhraç Edilmesine İlişkin SPK ve BDDK Yıllık İzin Yenileme Başvurusu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 27.02.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 20.03.2020

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca, uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda 1 yıllık dönem içerisinde, yurt dışında toplam 1,5 Milyar Türk Lirası veya muadili yabancı para tutarına kadar, halka arz edilmeksizin, İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracı yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili merciler nezdinde gerekli yıllık izin yenileme başvurularında bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831191


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Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
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