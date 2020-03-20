***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.03.2020 21:14
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt Dışında İTMK İhraç Edilmesine İlişkin SPK ve BDDK Yıllık İzin Yenileme Başvurusu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.02.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 20.03.2020
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca, uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda 1 yıllık dönem içerisinde, yurt dışında toplam 1,5 Milyar Türk Lirası veya muadili yabancı para tutarına kadar, halka arz edilmeksizin, İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracı yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili merciler nezdinde gerekli yıllık izin yenileme başvurularında bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831191
BIST
18:0585.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 600,40
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
18:056,5595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,5040
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|Önceki Kapanış
|: 6,5440
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6,5615
En Düşük
6,4561
18:056,9905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0108
|Açılış
|: 6,9820
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|Önceki Kapanış
|: 7,0620
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7,0356
En Düşük
6,9588
18:05312,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 2,76
|Açılış
|: 312,79
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|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|13,20
|101.701.472
|% 10,00
|
|BIZIM
|8,25
|21.715.192
|% 10,00
|
|VKING
|2,97
|16.325.617
|% 10,00
|
|KFEIN
|8,69
|21.035.582
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|18.919
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ARTI
|0,64
|80.976
|% -8,57
|
|ISYAT
|2,76
|178.102.374
|% -7,38
|
|KLMSN
|10,55
|35.951.188
|% -5,89
|
|BIMAS
|49,82
|230.875.325
|% -4,56
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|THYAO
|7,98
|566.607.999
|% 0,50
|
|ASELS
|21,40
|474.681.129
|% 1,42
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|ECILC
|3,32
|258.003.896
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ODAS
|1,22
|136.666.154
|% 3,39
|
|ISFIN
|3,04
|254.608.127
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5828
|7,6208
|% 1,18
|
|Frank
|6,6038
|6,6436
|% -0,11
|
|Riyal
|1,7399
|1,7486
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.481
|1.481
|9,63
|
|Altın Gr.
|312
|312
|2,15
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,36
|12,38
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|2,61
|2,61
|0,07
|
|B. Petrol
|26,94
|26,94
|-1,53
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