***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt Dışında İTMK İhraç Edilmesine İlişkin SPK ve BDDK Yıllık İzin Yenileme Başvurusu.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.02.2020İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMKSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 20.03.2020Ek AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca, uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda 1 yıllık dönem içerisinde, yurt dışında toplam 1,5 Milyar Türk Lirası veya muadili yabancı para tutarına kadar, halka arz edilmeksizin, İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracı yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili merciler nezdinde gerekli yıllık izin yenileme başvurularında bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831191BIST