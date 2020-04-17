***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.04.2020 19:21
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Yıllık İzin Yenilemesine İlişkin SPK Onayı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 7.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.04.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.04.2021
Ek Açıklamalar
İlgi a) 09.03.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması, b) 12.03.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı özel durum açıklamalarımız çerçevesinde, yurt içinde yapılandırılmış borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili yıllık izin yenilemesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. SPK'nın 2020/26 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu başvurumuzun Kurul tarafından uygun bulunduğu duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839139
BIST
18:0598.180
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 1.930,73
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
18:056,9367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0081
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
18:057,5412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0079
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5587
En Düşük
7,4073
18:05376,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -7,55
|Açılış
|: 376,19
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.957.654
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|374.625
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|351.000
|% 10,00
|
|SUMAS
|8,91
|48.667
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|23.544.187
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,41
|13.207.452
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|250.627
|% -9,97
|
|YONGA
|10,40
|63.468
|% -8,37
|
|IDGYO
|3,30
|10.412.082
|% -8,33
|
|PNSUT
|14,62
|91.061.447
|% -7,17
|
|PGSUS
|51,90
|1.660.600.033
|% 3,97
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|THYAO
|10,52
|908.410.021
|% 3,54
|
|ASELS
|27,12
|833.094.111
|% 1,73
|
|AKBNK
|5,79
|638.667.762
|% 2,48
|
|KARSN
|1,46
|278.684.274
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,01
|326.389.136
|% 3,08
|
|IHLAS
|0,65
|87.957.076
|% -2,99
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|IHLGM
|1,05
|121.871.294
|% -1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6459
|8,6893
|% 0,24
|
|Frank
|7,1393
|7,1823
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8401
|1,8494
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|-31,39
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-7,61
|
|Cumhuriyet
|2.415
|2.474
|-49,40
|
|Tam
|2.486
|2.550
|-47,00
|
|Yarım
|1.208
|1.239
|-24,70
|
|Çeyrek
|606
|620
|-12,30
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,17
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|28,53
|28,53
|0,71
|