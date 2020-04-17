***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Yıllık İzin Yenilemesine İlişkin SPK Onayı.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 09.03.2020İhraç Tavanı Tutarı 7.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.03.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.04.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.04.2021Ek Açıklamalarİlgi a) 09.03.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması, b) 12.03.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı özel durum açıklamalarımız çerçevesinde, yurt içinde yapılandırılmış borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili yıllık izin yenilemesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. SPK'nın 2020/26 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu başvurumuzun Kurul tarafından uygun bulunduğu duyurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839139BIST