***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.07.2020 20:02
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı SPK Onayı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.05.2020
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.07.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.07.2021
Ek Açıklamalar
İlgi: 21.05.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. SPK'nın 2020/46 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu başvurumuzun Kurul tarafından uygun bulunduğu duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861466
BIST
18:05119.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 951,25
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
18:056,8410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0102
|Açılış
|: 6,8920
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|Önceki Kapanış
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6,8526
En Düşük
6,8309
18:057,9456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0187
|Açılış
|: 7,9450
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|Önceki Kapanış
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7,9591
En Düşük
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18:05413,52
En Yüksek
|Değişim
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|| 1,16
|Açılış
|: 413,70
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
417,79
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|376,20
|63.816.758
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.624.785
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.962.911
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,20
|58.627.524
|% 10,00
|
|SRVGY
|21,12
|10.621.385
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|118.567.547
|% -9,99
|
|MERIT
|36,62
|568.810
|% -9,98
|
|ETILR
|3,72
|1.789.156
|% -9,93
|
|ISKUR
|403.000,00
|403.000
|% -9,84
|
|TACTR
|5,45
|272.883
|% -6,20
|
|ASELS
|35,14
|2.277.801.158
|% 4,15
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% -1,68
|
|THYAO
|11,83
|1.090.325.234
|% 1,02
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% -1,68
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|KRDMD
|3,11
|742.637.725
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,66
|521.395.161
|% 5,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6864
|8,7299
|% -0,15
|
|Frank
|7,3625
|7,4068
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8188
|1,8280
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|13,30
|
|Altın Gr.
|414
|415
|2,16
|
|Cumhuriyet
|2.694
|2.719
|21,20
|
|Tam
|2.775
|2.790
|21,80
|
|Yarım
|1.347
|1.365
|10,70
|
|Çeyrek
|676
|683
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,58
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|4,93
|4,94
|-0,14
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|B. Petrol
|43,44
|43,44
|-0,84
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