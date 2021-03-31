***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
31.03.2021 18:37
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt Dışı Borçlanma Aracı SPK ve BDDK Senelik İzin Yenileme Başvuruları Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.01.2021
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 31.03.2021
Ek Açıklamalar
İlgi: 21.01.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide yer alan açıklamamız çerçevesinde Bankamız, yurt dışı borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili senelik izin yenilemesine ilişkin gerekli başvuruyu Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde yapmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922331
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 34,83
|Açılış
|: 1.399
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|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.427
En Düşük
1.399
18:058,1142
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -0,1257
|Açılış
|: 8,1150
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|Önceki Kapanış
|: 8,2300
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8,2878
En Düşük
8,0950
18:059,5916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0770
|Açılış
|: 9,5450
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|Önceki Kapanış
|: 9,6700
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9,7559
En Düşük
9,5507
18:05449,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,43
|Açılış
|: 449,90
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|Önceki Kapanış
|: 452,33
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456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|264,00
|579.389
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,83
|170.003
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.835.252
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.123.538
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.643.091
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|774.605
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,83
|544.712
|% -9,85
|
|DIRIT
|5,95
|141.192
|% -6,15
|
|INTEM
|49,00
|5.186.976
|% -4,95
|
|CEOEM
|6,09
|32.078.267
|% -4,25
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|KOZAL
|120,80
|1.118.027.537
|% 1,51
|
|FROTO
|203,90
|1.094.857.260
|% 5,48
|
|SASA
|47,30
|1.067.677.126
|% 4,83
|
|PETKM
|6,05
|926.614.786
|% 5,22
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,23
|362.375.544
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,92
|372.310.170
|% 0,52
|
|TSKB
|1,39
|225.918.808
|% 2,96
|
|ODAS
|3,57
|572.047.757
|% 2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1125
|8,1142
|% -1,53
|
|Euro
|9,5708
|9,5916
|% -0,80
|
|Sterlin
|11,2141
|11,2703
|% -0,96
|
|Frank
|8,6056
|8,6575
|% -1,01
|
|Riyal
|2,1616
|2,1724
|% -1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|18,04
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,81
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|0,01
|
|B. Petrol
|63,74
|63,74
|1,00
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Seans Raporu
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