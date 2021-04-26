***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.04.2021 12:43
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt Dışı Borçlanma Aracı Senelik İzin Yenilemesine İlişkin SPK İzni.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.01.2021
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 31.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.04.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.04.2022
Ek Açıklamalar
İlgi a) 21.01.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması, b) 31.03.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı özel durum açıklamalarımız çerçevesinde, yurt dışı borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili senelik izin yenilemesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. SPK'nın 2021/21 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu başvurumuzun Kurul tarafından uygun bulunduğu duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930854
BIST
18:001.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 18,23
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.398
En Düşük
1.382
18:008,2126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0581
|Açılış
|: 8,1800
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|Önceki Kapanış
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8,3030
En Düşük
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18:009,9353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0729
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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10,0362
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18:00470,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,31
|Açılış
|: 470,42
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
468,50
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ERBOS
|76,45
|52.663.341
|% 10,00
|
|BAYRK
|12,54
|34.513.402
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,27
|85.857.736
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,75
|5.479.910
|% 10,00
|
|INTEM
|38,32
|1.730.560
|% 9,99
|
|FRIGO
|37,26
|121.998.859
|% -10,00
|
|SODSN
|27,22
|1.063.664
|% -9,99
|
|DESA
|16,84
|30.461.115
|% -9,99
|
|SONME
|32,68
|3.021.774
|% -9,97
|
|IDGYO
|6,73
|559.450
|% -9,91
|
|SASA
|36,24
|1.467.918.824
|% 4,05
|
|EREGL
|19,49
|1.342.875.121
|% 0,88
|
|THYAO
|11,95
|1.131.260.848
|% 1,88
|
|GARAN
|7,14
|886.252.549
|% 0,00
|
|GWIND
|5,26
|819.006.656
|% -6,41
|
|YKBNK
|2,09
|319.162.285
|% -0,48
|
|GWIND
|5,26
|819.006.656
|% -6,41
|
|GARAN
|7,14
|886.252.549
|% 0,00
|
|TSKB
|1,20
|135.515.345
|% -1,64
|
|PETKM
|6,53
|649.689.074
|% 0,46
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2105
|8,2126
|% -0,70
|
|Euro
|9,9221
|9,9353
|% -0,73
|
|Sterlin
|11,3885
|11,4456
|% -0,66
|
|Frank
|8,9567
|9,0107
|% -0,60
|
|Riyal
|2,1822
|2,1931
|% -0,76
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|0,40
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,44
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|0,47
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