Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

26.04.2021 12:43



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt Dışı Borçlanma Aracı Senelik İzin Yenilemesine İlişkin SPK İzni.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 21.01.2021
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 31.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.04.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.04.2022

Ek Açıklamalar
İlgi a) 21.01.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması, b) 31.03.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı özel durum açıklamalarımız çerçevesinde, yurt dışı borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili senelik izin yenilemesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. SPK'nın 2021/21 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu başvurumuzun Kurul tarafından uygun bulunduğu duyurulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930854


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:001.392
Değişim :  1,33% |  18,23
Açılış :  1.382  
Önceki Kapanış :  1.374  
En Yüksek
1.398 En Düşük
1.382
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERBOS 76,45 52.663.341 % 10,00  
BAYRK 12,54 34.513.402 % 10,00  
ULUUN 6,27 85.857.736 % 10,00  
LUKSK 57,75 5.479.910 % 10,00  
INTEM 38,32 1.730.560 % 9,99  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Dolar 8,2105 8,2126 % -0,70  
Euro 9,9221 9,9353 % -0,73  
Sterlin 11,3885 11,4456 % -0,66  
Frank 8,9567 9,0107 % -0,60  
Riyal 2,1822 2,1931 % -0,76  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.782 0,40  
Altın Gr. 470 470 -3,61  
Cumhuriyet 3.105 3.152 -20,00  
Tam 3.090 3.170 -18,41  
Yarım 1.494 1.533 -8,90  
Çeyrek 749 767 -4,46  
Gümüş.Ons 26,42 26,44 0,21  
Gümüş Gr. 6,95 6,95 -0,02  
B. Petrol 65,50 65,50 0,47  
Seans Raporu 18:00
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru