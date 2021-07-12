***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.07.2021 17:48
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, yurt içinde 30 Milyar Türk Lirası'na kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine karar verilmiş olup ihracı planlanan finansman bonosu ve/veya tahvillerin vadesinin 5 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, satışların halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken faizli olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek bono ve/veya tahvil ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin bir veya birkaçının ya da başka bir göstergenin (TÜFE, TLREF vb.) referans olarak alınması, lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi, ödenecek faiz oranları da dâhil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlük'e yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950375
BIST
17:501.357
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -21,01
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.355
17:508,6327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0254
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6167
17:5010,2492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0434
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2158
17:50501,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,24
|Açılış
|: 501,30
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler17:50
|VBTYZ
|13,72
|46.074.696
|% 9,94
|
|DGGYO
|8,41
|2.288.357
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|29.060.745
|% 9,73
|
|EDIP
|3,16
|45.817.855
|% 9,72
|
|AVHOL
|5,33
|10.325.027
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.551.567
|% -9,96
|
|IDEAS
|49,50
|23.573.899
|% -9,92
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|DENGE
|1,08
|977.432
|% -8,47
|
|GARAN
|8,66
|1.361.022.967
|% 1,52
|
|THYAO
|13,37
|820.082.827
|% -1,47
|
|KRDMD
|7,17
|662.485.620
|% -0,69
|
|EREGL
|18,17
|501.111.871
|% 0,66
|
|PETKM
|5,34
|476.893.909
|% -1,84
|
|YKBNK
|2,26
|410.346.710
|% -0,88
|
|GARAN
|8,66
|1.361.022.967
|% 1,52
|
|PEKGY
|1,09
|126.313.151
|% -0,91
|
|EKGYO
|1,80
|208.912.379
|% -2,70
|
|KRDMD
|7,17
|662.485.620
|% -0,69
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6285
|8,6327
|% -0,29
|
|Euro
|10,2404
|10,2492
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,9659
|12,0259
|% -0,28
|
|Frank
|9,3976
|9,4542
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2944
|2,3059
|% -0,31
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-1,60
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-4,14
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,22
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|-0,55
|