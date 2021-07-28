***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.07.2021 14:36
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı Limit Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.07.2021
Ek Açıklamalar
İlgi: 12.07.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız kapsamında Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç izninin yıllık yenilenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952241
BIST
15:381.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,41
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
15:388,5605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 8,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
15:3810,1206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
15:38495,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 495,08
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler15:38
|KATMR
|3,19
|50.359.252
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.598.089
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.862.146
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|38.139.881
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|89.828.316
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|74.453.760
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,45
|14.018.726
|% -5,55
|
|EUKYO
|6,88
|1.921.758
|% -5,10
|
|METUR
|6,87
|90.376.895
|% -4,98
|
|ANHYT
|9,30
|57.562.986
|% -4,42
|
|GARAN
|8,20
|500.714.183
|% 0,00
|
|PETKM
|5,63
|398.232.527
|% 0,90
|
|KRDMD
|7,53
|357.069.133
|% 0,53
|
|THYAO
|12,50
|351.362.147
|% -0,40
|
|EREGL
|18,50
|349.373.859
|% 0,11
|
|YKBNK
|2,27
|306.416.065
|% 0,00
|
|PETKM
|5,63
|398.232.527
|% 0,90
|
|KARSN
|4,05
|255.370.553
|% 2,53
|
|GARAN
|8,20
|500.714.183
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,53
|139.214.951
|% -0,78
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5583
|8,5605
|% 0,02
|
|Euro
|10,1000
|10,1206
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,8284
|11,8877
|% -0,13
|
|Frank
|9,3003
|9,3563
|% -0,23
|
|Riyal
|2,2732
|2,2846
|% -0,09
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|0,41
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.328
|-15,00
|
|Tam
|3.266
|3.348
|-10,33
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-4,99
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,02
|
|B. Petrol
|73,94
|73,94
|0,42
|
Seans Raporu
15:38
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-
15:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 92 kaybederek (% -0.08 ) 1, 198
-
15:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HURGZ, IDGYO, KARYE, KTSKR, TUREX, AVGYO, KATMR
-
15:50
KARYE, BRSAN, SELGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:50
METUR, ISKUR, EUKYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:50DIRIT
Yüzde 4.71 oranında artışla 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 793 adet işlem