***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.07.2021 11:34
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı İhracı Limit Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.07.2021
Ek Açıklamalar
İlgi: 12.07.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız kapsamında Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç izninin yıllık yenilenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952516
BIST
13:391.384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 23,37
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.388
En Düşük
1.371
13:398,5073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0409
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4880
13:3910,1186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0187
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
13:39498,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,02
|Açılış
|: 498,78
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler13:39
|EDATA
|13,68
|100.836.141
|% 9,97
|
|KTSKR
|20,02
|12.088.915
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.817.350
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.293.434
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|36.013.152
|% 9,47
|
|MEGAP
|7,40
|62.052.755
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.052.755
|% -9,98
|
|ATSYH
|3,59
|127.541
|% -9,80
|
|UMPAS
|1,15
|58.849
|% -7,26
|
|EDIP
|4,67
|73.111.697
|% -6,79
|
|EREGL
|19,88
|640.210.455
|% 6,14
|
|GARAN
|8,25
|604.247.430
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,78
|550.986.708
|% 3,32
|
|THYAO
|12,77
|419.734.318
|% 1,67
|
|PETKM
|5,65
|253.538.518
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,29
|174.345.214
|% 1,33
|
|GARAN
|8,25
|604.247.430
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,78
|550.986.708
|% 3,32
|
|KARSN
|4,14
|246.289.911
|% 1,72
|
|PETKM
|5,65
|253.538.518
|% 0,53
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5031
|8,5073
|% -0,48
|
|Euro
|10,1105
|10,1186
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,8443
|11,9037
|% -0,06
|
|Frank
|9,3299
|9,3861
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2628
|2,2742
|% -0,43
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|14,99
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,00
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|23,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|22,45
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|10,86
|
|Çeyrek
|797
|815
|5,42
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,97
|0,11
|
|B. Petrol
|74,04
|74,04
|0,17
|