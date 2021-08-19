***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.08.2021 23:24
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.07.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.08.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.08.2022
Ek Açıklamalar
İlgi: 28.07.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç izninin yıllık yenilenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. SPK'nın 2021/41 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu başvurumuzun Kurul tarafından uygun bulunduğu duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959577
BIST
18:051.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,73
|Açılış
|: 1.441
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|Önceki Kapanış
|: 1.450
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1.446
En Düşük
1.434
18:058,5079
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,3769
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 485,66
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491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|8,04
|117.269.502
|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
|17.680.864
|% 17,01
|
|DOBUR
|23,20
|3.549.787
|% 13,84
|
|ESCAR
|20,24
|92.538.198
|% 10,78
|
|KTSKR
|51,60
|110.809.804
|% 10,63
|
|EMNIS
|19,00
|184.149
|% -9,95
|
|BRYAT
|381,20
|134.129.344
|% -8,26
|
|SUMAS
|77,00
|657.677
|% -7,78
|
|VAKKO
|10,52
|40.445.536
|% -7,64
|
|YONGA
|21,86
|789.534
|% -7,53
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|THYAO
|12,19
|621.903.544
|% -0,49
|
|SISE
|8,69
|616.210.023
|% 0,81
|
|EREGL
|18,55
|613.980.848
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,84
|420.252.326
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|219.371.523
|% 5,93
|
|YKBNK
|2,54
|314.397.905
|% -1,93
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5051
|8,5079
|% 0,71
|
|Euro
|9,9510
|9,9604
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,5612
|11,6192
|% -0,22
|
|Frank
|9,2173
|9,2728
|% 0,43
|
|Riyal
|2,2603
|2,2716
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-7,18
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,39
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,27
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,03
|
|B. Petrol
|66,89
|66,89
|-1,34
|