***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.02.2020 18:14
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Kârının Dağıtımı Hakkında Yönetim Kurulu Kararı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 21.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
AKBNK, TRAAKBNK91N6 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
AKBNK, TRAAKBNK91N6 0 0
Ek Açıklamalar
Bankamızın kâr payı politikası, ulusal ve/veya global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması ve Banka'nın özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması koşuluyla, dağıtılabilir kârının %40'ına kadar olan bir tutarın, nakit ve/veya pay olarak ortaklara dağıtılmasıdır.
Bununla birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bankacılık sektörünün geneline yaptığı özkaynak yapılarının güçlü tutulması ve bu nedenle kâr dağıtımı yapılmaması yönündeki yönlendirmeleri dikkate alınmak suretiyle, 2019 yılı faaliyetlerinden sağlanan 5.417.467.871,42 TL'lik net kârdan ortaklara kâr payı ödemesi yapılmaması, 240.000.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e aktarılması hususlarının, Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.
Ek: 2019 yılı Kâr Dağıtım Tablosu.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 yılı Kâr Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 Dividend Distribution Table for 2019.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKBANK T.A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 5.200.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.532.027.260,68
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 6.801.333.443,62
4. Vergiler ( - ) 1.383.865.572,2
5. Net Dönem Kârı 5.417.467.871,42
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 240.000.000
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.177.467.871,42
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 5.177.467.871,42
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820984
BIST